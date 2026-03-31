Летняя Абхазия: море, горы, джиппинг, водопады и фото. Тур 7 дней

Приглашаю тебя посмотреть на солнечную Республику Абхазия этим летом
Описание тура

Приглашаю тебя посмотреть на солнечную республику Абхазия этим летом. Ты будешь жить в отеле на берегу моря с инфинити бассейном, ты увидишь красивейшие нетуристические места, водопады и озера, ощутишь абхазский джипинг и, конечно же, отдохнешь на Черном море.

Программа тура по дням

1 день

Новый Афон, монастырь, станция Псырцха, пещера

Завтракаем, собираем вещи и выезжаем из отеля. Сегодня посетим культурный центр Абхазии город Новый Афон. Здесь мы погуляем по ущелью Псырцха, увидим обновленную станцию, посетим Новоафонский мужской монастырь, Дачу Сталина, по желанию Новоафонскую пещеру.

Далее пообедаем с видом на море в ресторане Панорама, попрощаемся с море и поедем на границу. В аэропорту Сочи будем в 18:00.

2 день

Озеро Рица, каньоны, самшитовый лес, дегустация

Завтракаем и отправляемся в горы. Сегодня мы посетим жемчужину республики Абхазия - озеро Рица. По пути к нему нас будут сопровождать горные реки, прохладные каньоны и нереальные виды. Будем делать остановки в самых красивых местах, а также сделаем красивые фотографии в летящих платьях в сказочном самшитовом лесу. На озере Рица мы неспешно погуляем, пофотографируемся и поплаваем на катамаране вдали от шумных толп туристов. Обед пройдет в кафе с видом на озеро Рица или в ресторане Абхазский двор у реки Бзыбь.

После этого яркого путешествия в горы мы заедем на семейную винодельню Wine Jet и познакомимся с абхазскими винами. Вечером вернемся в наш отель.

3 день

Акармара, Джиппинг на водопад и озеро, Лабра

Завтракаем и едем в самую дальнюю точку республики в Восточную Абхазию. Здесь находятся бывшие шахтерские города Ткуарчал и Акармара, а регион привлекает своими заброшками, цветением гортензии и водопадами. Мы пройдемся по поселку Акармара, а затем поедем на джипинг к самым высоким водопадам - Великан, Ирина и Святой. Это будет весело, красиво и освежающе.

Но на этом наш день не заканчивается, потому что мы едем дальше по уже нетуристическому маршруту к высокогорному озеру Башишь. Маршрут будет проходить по лесу с видом на горы и реки, по приезду на озеро устроим пикник с хачапури и вином, сделаем фото и спустимся к нашему авто.

Но и на этом наш день не закончен, раз мы в этом районе, мы не можем не заехать в самый популярный и красивый ресторан Лабра. Здесь проведем закат с видом на виноградники под бокал абхазского вина, поделимся впечатлениями и сделаем фото. Вечером вернемся в наш отель.

4 день

Джипинг на водопад, Сухум, пляж Марнеро

Завтракаем и выезжаем в город Сухум. Сегодня мы посетим нетуристический водопад рядом со столицей. На внедорожниках мы с вами по лестной дороге доберемся до водопада, далее нужно будет спуститься в ущелье, где прячется Шубарский водопад. Здесь мы сделаем красивые фотки в купальниках, а желающие смогут охладиться в горной водичке. После джипинга посетим город Сухум, пройдемся по его исторической набережной, пообедаем национальной кухней и отправимся на самый инстаграмный пляж Марнеро. Здесь мы почилим на пляже, будем плавать и загорать, делать фотки и конечно же проводим закат. Вечером вернемся в отель.

5 день

Пляжный день

Еще один день пляжного чила на территории отеля, план тот же: купаемся, загораем, делаем красивые фотки в инфинити бассейне и пьем сухумское.

6 день

Пляжный день

Сегодня пляжный чил на территории отеля: купаемся, загораем, делаем красивые фотки в инфинити бассейне и пьем сухумское.

7 день

Гагра, фото в летящих платьях, заселение

Встречаемся в аэропорту Сочи до 13:00 и едем в Абхазию!

Знакомство с республикой начнется с города Гагра и обеда с видом на море. Вкусно кушаем и знакомимся с группой и идем гулять по старой части Гагр. Сегодня ты пройдешься по Приморскому парку, увидишь исторический ресторан Гагрипш, заглянешь в заброшенный кинотеатр и сделаешь фото в летящем платье на балконе Джульетты. По желанию можно будет поплавать в море и проводить закат на пляже.

Вечером мы заселимся в наш отель на берегу моря, поужинаем и обсудим следующий день.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле Green Terrace (2х местное размещение)
  • Завтраки (шведской стол)
  • Трансфер из аэропорта Сочи
  • Эко сбор на озеро Рица
  • Дегустация вина
  • Джипинг на Шубарский водопад
  • Входной билет на Шубарский водопад
  • Джипинг на водопады в Акармаре
  • Эко сбор на водопады и озеро в Акармаре
  • Джипинг на озеро Башишь
  • Обед на озере Башишь
  • Входной билет на дачу Сталина
  • Комфортабельный трансфер по всему маршруту тура
  • Трансфер в аэропорт Сочи
  • Реквизит для фото - летящие платья
  • Мое личное сопровождение
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки

Проживание в отеле Green Terrace, Приморский:

  • отель на берегу моря, первая линия, в тихом и уютном месте, свой пляж и закрытая территория
  • номера представляют собой домик с деревянной отделкой, каждый на 4 входа и со своей террасой
  • в номерах есть все необходимое: горячая вода, белое постельное белье, полотенца, фен, wi-fi, 2 тумбочки, большой шкаф купе, сплит система, мыло и гель для душа, сушка для белья, утюг и гладильная доска по запросу
  • на территории находится кафе и ресторан
  • инфинити бассейн с подогревом

Размещение в отелях 2х местное, если путешествуете один, подбираем соседа/соседку для вас, кровати раздельные.
Qr-код для размещения в отеле не требуется.

Пожелания к путешественнику

Жду тебя, мой путешественник, если ты позитивный, активный, любишь познавать новое, знакомиться с интересными людьми и ты точно знаешь что такое отдых в группе.

Важно! И я не вижу тебя в своей группе, если ты несешь негатив в любой ситуации, придираешься к каждой мелочи и вечно чем-то недоволен, ты не уважаешь всех участников тура думая только о себе и своих личных нуждах, сам следишь за таймингом группы недоверяя организатору иногда даже кото-то подгоняешь, не соблюдаешь банальные правила безопасности на природе и правила посещения страны или республики, резко реагируешь на просьбы и замечания. Просьба с таким настроем не бронировать мой тур, так как он тебе точно не понравится.

Эти правила я прописала не просто так, к моему сожалению, встречаются очень разные люди, которые могут испортить отдых всей группы, а я этого не хочу.

Спасибо что уделили время и прочли весь текст, до встречи в путешествии!

Визы
Не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Маргарита
Маргарита — Тревел-эксперт
Приветствую тебя, дорогой путешественник! Меня зовут Маргарита и я организую туры с июня 2020 года. За это время я самостоятельно провела уже более 75 туров. Сейчас в моем арсенале уже много
направлений: Кавказ (это такие республики как Северная Осетия, Дагестан, также Домбай и Приэльбрусье), Абхазия, Турция, Азербайджан, Калининград и планирую расширять горизонты путешествий. Сейчас я стала больше специализироваться на формате тура, как фото девичники, поэтому парней в моих путешествиях увидишь не часто) В своих турах я всегда стараюсь сохранять дружественную и позитивную атмосферу, обязательно знакомлю группу между собой до путешествия, рассказываю интересные истории и то, что сама знаю о месте и локациях, показываю вам удивительные места и делаю памятные фотографии, а также делаю все от меня зависящие, чтобы в туре вы могли не о чем не думать, а просто отдыхать и заряжаться энергией от вашего путешествия. Что еще тебе нужно знать о моих турах? 1. Группы 7-14 человек 2. Некоторые туры провожу не я лично, а гиды, с которыми я работаю по разным направлениям. Уточняйте данную информацию до бронирования. 3. В туры с моим личным сопровождением я обязательно беру реквизит для фото - это летящие платья, бокальчики и винный столик. 4. Из тура со мной ты обязательно привезешь красивые фото и видео, которые я с удовольствие снимаю на свой телефон. Я не профессиональный фотограф, не обрабатываю фотографии, а снимаю от души со своим видением. Также опираюсь на референсы из пинтерест) 5. Мои туры не про нудные экскурсии, а про позитив, природу, горы и море, атмосферу места, красивую фотографию, вкусную еду и веселье. Жду тебя, мой путешественник, если ты позитивный, активный, любишь познавать новое, знакомиться с интересными людьми и ты точно знаешь что такое отдых в группе. ВАЖНО! И я не вижу тебя в своей группе, если ты несешь негатив в любой ситуации, придираешься к каждой мелочи и вечно чем-то недоволен, ты не уважаешь всех участников тура думая только о себе и своих личных нуждах, сам следишь за таймингом группы недоверяя организатору иногда даже кото-то подгоняешь, не соблюдаешь банальные правила безопасности на природе и правила посещения страны или республики, резко реагируешь на просьбы и замечания. Просьба с таким настроем не бронировать мой тур, так как он тебе точно не понравится. Эти правила я прописала не просто так, к моему сожалению, встречаются очень разные люди, которые могут испортить отдых всей группы, а я этого не хочу. Спасибо что уделили время и прочли весь текст, до встречи в путешествии!

