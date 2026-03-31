Описание тура
Приглашаю тебя посмотреть на солнечную республику Абхазия этим летом. Ты будешь жить в отеле на берегу моря с инфинити бассейном, ты увидишь красивейшие нетуристические места, водопады и озера, ощутишь абхазский джипинг и, конечно же, отдохнешь на Черном море.
Программа тура по дням
Новый Афон, монастырь, станция Псырцха, пещера
Завтракаем, собираем вещи и выезжаем из отеля. Сегодня посетим культурный центр Абхазии город Новый Афон. Здесь мы погуляем по ущелью Псырцха, увидим обновленную станцию, посетим Новоафонский мужской монастырь, Дачу Сталина, по желанию Новоафонскую пещеру.
Далее пообедаем с видом на море в ресторане Панорама, попрощаемся с море и поедем на границу. В аэропорту Сочи будем в 18:00.
Озеро Рица, каньоны, самшитовый лес, дегустация
Завтракаем и отправляемся в горы. Сегодня мы посетим жемчужину республики Абхазия - озеро Рица. По пути к нему нас будут сопровождать горные реки, прохладные каньоны и нереальные виды. Будем делать остановки в самых красивых местах, а также сделаем красивые фотографии в летящих платьях в сказочном самшитовом лесу. На озере Рица мы неспешно погуляем, пофотографируемся и поплаваем на катамаране вдали от шумных толп туристов. Обед пройдет в кафе с видом на озеро Рица или в ресторане Абхазский двор у реки Бзыбь.
После этого яркого путешествия в горы мы заедем на семейную винодельню Wine Jet и познакомимся с абхазскими винами. Вечером вернемся в наш отель.
Акармара, Джиппинг на водопад и озеро, Лабра
Завтракаем и едем в самую дальнюю точку республики в Восточную Абхазию. Здесь находятся бывшие шахтерские города Ткуарчал и Акармара, а регион привлекает своими заброшками, цветением гортензии и водопадами. Мы пройдемся по поселку Акармара, а затем поедем на джипинг к самым высоким водопадам - Великан, Ирина и Святой. Это будет весело, красиво и освежающе.
Но на этом наш день не заканчивается, потому что мы едем дальше по уже нетуристическому маршруту к высокогорному озеру Башишь. Маршрут будет проходить по лесу с видом на горы и реки, по приезду на озеро устроим пикник с хачапури и вином, сделаем фото и спустимся к нашему авто.
Но и на этом наш день не закончен, раз мы в этом районе, мы не можем не заехать в самый популярный и красивый ресторан Лабра. Здесь проведем закат с видом на виноградники под бокал абхазского вина, поделимся впечатлениями и сделаем фото. Вечером вернемся в наш отель.
Джипинг на водопад, Сухум, пляж Марнеро
Завтракаем и выезжаем в город Сухум. Сегодня мы посетим нетуристический водопад рядом со столицей. На внедорожниках мы с вами по лестной дороге доберемся до водопада, далее нужно будет спуститься в ущелье, где прячется Шубарский водопад. Здесь мы сделаем красивые фотки в купальниках, а желающие смогут охладиться в горной водичке. После джипинга посетим город Сухум, пройдемся по его исторической набережной, пообедаем национальной кухней и отправимся на самый инстаграмный пляж Марнеро. Здесь мы почилим на пляже, будем плавать и загорать, делать фотки и конечно же проводим закат. Вечером вернемся в отель.
Пляжный день
Еще один день пляжного чила на территории отеля, план тот же: купаемся, загораем, делаем красивые фотки в инфинити бассейне и пьем сухумское.
Еще один день пляжного чила на территории отеля, план тот же: купаемся, загораем, делаем красивые фотки в инфинити бассейне и пьем сухумское.
Гагра, фото в летящих платьях, заселение
Встречаемся в аэропорту Сочи до 13:00 и едем в Абхазию!
Знакомство с республикой начнется с города Гагра и обеда с видом на море. Вкусно кушаем и знакомимся с группой и идем гулять по старой части Гагр. Сегодня ты пройдешься по Приморскому парку, увидишь исторический ресторан Гагрипш, заглянешь в заброшенный кинотеатр и сделаешь фото в летящем платье на балконе Джульетты. По желанию можно будет поплавать в море и проводить закат на пляже.
Вечером мы заселимся в наш отель на берегу моря, поужинаем и обсудим следующий день.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Green Terrace (2х местное размещение)
- Завтраки (шведской стол)
- Трансфер из аэропорта Сочи
- Эко сбор на озеро Рица
- Дегустация вина
- Джипинг на Шубарский водопад
- Входной билет на Шубарский водопад
- Джипинг на водопады в Акармаре
- Эко сбор на водопады и озеро в Акармаре
- Джипинг на озеро Башишь
- Обед на озере Башишь
- Входной билет на дачу Сталина
- Комфортабельный трансфер по всему маршруту тура
- Трансфер в аэропорт Сочи
- Реквизит для фото - летящие платья
- Мое личное сопровождение
Что не входит в цену
- Перелет
- Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки
Проживание в отеле Green Terrace, Приморский:
- отель на берегу моря, первая линия, в тихом и уютном месте, свой пляж и закрытая территория
- номера представляют собой домик с деревянной отделкой, каждый на 4 входа и со своей террасой
- в номерах есть все необходимое: горячая вода, белое постельное белье, полотенца, фен, wi-fi, 2 тумбочки, большой шкаф купе, сплит система, мыло и гель для душа, сушка для белья, утюг и гладильная доска по запросу
- на территории находится кафе и ресторан
- инфинити бассейн с подогревом
Размещение в отелях 2х местное, если путешествуете один, подбираем соседа/соседку для вас, кровати раздельные.
Qr-код для размещения в отеле не требуется.
Пожелания к путешественнику
Жду тебя, мой путешественник, если ты позитивный, активный, любишь познавать новое, знакомиться с интересными людьми и ты точно знаешь что такое отдых в группе.
Важно! И я не вижу тебя в своей группе, если ты несешь негатив в любой ситуации, придираешься к каждой мелочи и вечно чем-то недоволен, ты не уважаешь всех участников тура думая только о себе и своих личных нуждах, сам следишь за таймингом группы недоверяя организатору иногда даже кото-то подгоняешь, не соблюдаешь банальные правила безопасности на природе и правила посещения страны или республики, резко реагируешь на просьбы и замечания. Просьба с таким настроем не бронировать мой тур, так как он тебе точно не понравится.
Эти правила я прописала не просто так, к моему сожалению, встречаются очень разные люди, которые могут испортить отдых всей группы, а я этого не хочу.
Спасибо что уделили время и прочли весь текст, до встречи в путешествии!