направлений: Кавказ (это такие республики как Северная Осетия, Дагестан, также Домбай и Приэльбрусье), Абхазия, Турция, Азербайджан, Калининград и планирую расширять горизонты путешествий. Сейчас я стала больше специализироваться на формате тура, как фото девичники, поэтому парней в моих путешествиях увидишь не часто) В своих турах я всегда стараюсь сохранять дружественную и позитивную атмосферу, обязательно знакомлю группу между собой до путешествия, рассказываю интересные истории и то, что сама знаю о месте и локациях, показываю вам удивительные места и делаю памятные фотографии, а также делаю все от меня зависящие, чтобы в туре вы могли не о чем не думать, а просто отдыхать и заряжаться энергией от вашего путешествия. Что еще тебе нужно знать о моих турах? 1. Группы 7-14 человек 2. Некоторые туры провожу не я лично, а гиды, с которыми я работаю по разным направлениям. Уточняйте данную информацию до бронирования. 3. В туры с моим личным сопровождением я обязательно беру реквизит для фото - это летящие платья, бокальчики и винный столик. 4. Из тура со мной ты обязательно привезешь красивые фото и видео, которые я с удовольствие снимаю на свой телефон. Я не профессиональный фотограф, не обрабатываю фотографии, а снимаю от души со своим видением. Также опираюсь на референсы из пинтерест) 5. Мои туры не про нудные экскурсии, а про позитив, природу, горы и море, атмосферу места, красивую фотографию, вкусную еду и веселье. Жду тебя, мой путешественник, если ты позитивный, активный, любишь познавать новое, знакомиться с интересными людьми и ты точно знаешь что такое отдых в группе. ВАЖНО! И я не вижу тебя в своей группе, если ты несешь негатив в любой ситуации, придираешься к каждой мелочи и вечно чем-то недоволен, ты не уважаешь всех участников тура думая только о себе и своих личных нуждах, сам следишь за таймингом группы недоверяя организатору иногда даже кото-то подгоняешь, не соблюдаешь банальные правила безопасности на природе и правила посещения страны или республики, резко реагируешь на просьбы и замечания. Просьба с таким настроем не бронировать мой тур, так как он тебе точно не понравится. Эти правила я прописала не просто так, к моему сожалению, встречаются очень разные люди, которые могут испортить отдых всей группы, а я этого не хочу. Спасибо что уделили время и прочли весь текст, до встречи в путешествии!