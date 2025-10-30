Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: КПП Псоу (абхазская сторона российско-абхазской гр...
30 окт в 12:00
6 ноя в 12:00
38 500 ₽ за человека
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
30 окт в 08:00
12 ноя в 08:00
24 650 ₽ за человека
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Изучить страну от России до Грузии, увидеть все символы, неизведанные уголки и города-призраки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
52 000 ₽ за всё до 4 чел.
Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Погулять по Гагре и Сухуму, добраться к водопадам в горах и осмотреть заброшенные строения
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
23 окт в 10:00
30 окт в 10:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
50 000 ₽ за человека
Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
Объехать визитные карточки на джипе, отдохнуть в Мюссере и увидеть малоизвестные точки Черниговки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
30 окт в 10:00
6 ноя в 10:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
Продегустировать кавказские деликатесы, увидеть озеро Рица и побывать в заброшенном театре
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 8:...
8 ноя в 08:30
13 дек в 08:30
26 941 ₽ за человека
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
Сделать профессиональные кадры на фоне символов страны и поучаствовать в съёмках в летящих платьях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Сочи, 14:00
22 ноя в 16:00
56 000 ₽ за человека
