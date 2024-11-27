Туры в Гагре весной

Найдено 3 тура в категории «Весенние» в Гагре, цены от 13 757 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
На автобусе
5 дней
-
10%
14 отзывов
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
«С 20 февраля по 10 марта — поедем любоваться мимозой»
10 апр в 08:00
20 апр в 08:00
26 100 ₽29 000 ₽ за человека
В Абхазию на майские: природные красоты, лучшие фотолокации и пикник в горах
На машине
4 дня
В Абхазию на майские: природные красоты, лучшие фотолокации и пикник в горах
Полюбоваться озером Рица, исследовать Черниговское ущелье и повеселиться с вином и музыкой
Начало: Аэропорт Сочи или с ж/д вокзал, до 9:00
«Поехали с нами в весеннюю и солнечную Абхазию»
1 мая в 09:00
8 мая в 09:00
13 757 ₽ за человека
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
На машине
4 дня
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
Сделать профессиональные кадры на фоне символов страны и поучаствовать в съёмках в летящих платьях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Сочи, точное время - по до...
47 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    27 ноября 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Очень все понравилось! Хороший маршрут, и природу посмотрели и города, проехали почти всю Абхазию. Очень содержательные экскурсии, много интересной информации. Для составления впечатления о стране эта программа то что нужно! В общем было вкусно, красиво и интересно!) Отдельное спасибо за индивидуальный подход))
    Очень все понравилось! Хороший маршрут, и природу посмотрели и города, проехали почти всю Абхазию. Очень содержательныеОчень все понравилось! Хороший маршрут, и природу посмотрели и города, проехали почти всю Абхазию. Очень содержательныеОчень все понравилось! Хороший маршрут, и природу посмотрели и города, проехали почти всю Абхазию. Очень содержательныеОчень все понравилось! Хороший маршрут, и природу посмотрели и города, проехали почти всю Абхазию. Очень содержательныеОчень все понравилось! Хороший маршрут, и природу посмотрели и города, проехали почти всю Абхазию. Очень содержательныеОчень все понравилось! Хороший маршрут, и природу посмотрели и города, проехали почти всю Абхазию. Очень содержательныеОчень все понравилось! Хороший маршрут, и природу посмотрели и города, проехали почти всю Абхазию. Очень содержательныеОчень все понравилось! Хороший маршрут, и природу посмотрели и города, проехали почти всю Абхазию. Очень содержательныеОчень все понравилось! Хороший маршрут, и природу посмотрели и города, проехали почти всю Абхазию. Очень содержательныеОчень все понравилось! Хороший маршрут, и природу посмотрели и города, проехали почти всю Абхазию. Очень содержательные
  • A
    Akhmed
    8 ноября 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Сергей просто прекрасный человек!! Все было круто, показал нам замечательные места и рассказал историю Абхазии. Познакомил нас с Абхазкой едой и дегустировали вина Абхазии. В целом, впечатления и эмоции было уйма, советуем всем))))
    Сергей просто прекрасный человек!! Все было круто, показал нам замечательные места и рассказал историю Абхазии. ПознакомилСергей просто прекрасный человек!! Все было круто, показал нам замечательные места и рассказал историю Абхазии. ПознакомилСергей просто прекрасный человек!! Все было круто, показал нам замечательные места и рассказал историю Абхазии. ПознакомилСергей просто прекрасный человек!! Все было круто, показал нам замечательные места и рассказал историю Абхазии. ПознакомилСергей просто прекрасный человек!! Все было круто, показал нам замечательные места и рассказал историю Абхазии. ПознакомилСергей просто прекрасный человек!! Все было круто, показал нам замечательные места и рассказал историю Абхазии. ПознакомилСергей просто прекрасный человек!! Все было круто, показал нам замечательные места и рассказал историю Абхазии. ПознакомилСергей просто прекрасный человек!! Все было круто, показал нам замечательные места и рассказал историю Абхазии. ПознакомилСергей просто прекрасный человек!! Все было круто, показал нам замечательные места и рассказал историю Абхазии. ПознакомилСергей просто прекрасный человек!! Все было круто, показал нам замечательные места и рассказал историю Абхазии. Познакомил
  • В
    Валентина
    20 октября 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    В Абхазии первый раз. Все понравилось, эмоций море. Благодарна Сергею за комфортное сопровождение.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Весенние»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
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  3. Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Гагре
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Новоафонский монастырь
  4. Белые скалы
  5. Голубое озеро
Сколько стоит тур в Гагре в апреле 2025
Сейчас в Гагре в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 13 757 до 47 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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