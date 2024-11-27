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Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
«С 20 февраля по 10 марта — поедем любоваться мимозой»
10 апр в 08:00
20 апр в 08:00
26 100 ₽
29 000 ₽ за человека
В Абхазию на майские: природные красоты, лучшие фотолокации и пикник в горах
Полюбоваться озером Рица, исследовать Черниговское ущелье и повеселиться с вином и музыкой
Начало: Аэропорт Сочи или с ж/д вокзал, до 9:00
«Поехали с нами в весеннюю и солнечную Абхазию»
1 мая в 09:00
8 мая в 09:00
13 757 ₽ за человека
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
Сделать профессиональные кадры на фоне символов страны и поучаствовать в съёмках в летящих платьях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Сочи, точное время - по до...
47 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария27 ноября 2024Очень все понравилось! Хороший маршрут, и природу посмотрели и города, проехали почти всю Абхазию. Очень содержательные экскурсии, много интересной информации. Для составления впечатления о стране эта программа то что нужно! В общем было вкусно, красиво и интересно!) Отдельное спасибо за индивидуальный подход))
- AAkhmed8 ноября 2024Сергей просто прекрасный человек!! Все было круто, показал нам замечательные места и рассказал историю Абхазии. Познакомил нас с Абхазкой едой и дегустировали вина Абхазии. В целом, впечатления и эмоции было уйма, советуем всем))))
- ВВалентина20 октября 2024В Абхазии первый раз. Все понравилось, эмоций море. Благодарна Сергею за комфортное сопровождение.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Весенние»
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