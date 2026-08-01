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25%
Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: КПП Псоу, до 14:00. Возможен трансфер из Сочи за д...
«Вечером заселимся в отель и проведём время вместе, знакомясь и делясь впечатлениями за приветственным ужином»
23 авг в 14:00
14 сен в 14:00
49 875 ₽
66 500 ₽ за человека
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25%
Выезд в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Гагра, до 12:00. Возможен трансфер из Сочи за допл...
«Вечером заселимся в отель и проведём время вместе, знакомясь и делясь впечатлениями»
7 сен в 12:00
53 800 ₽
71 733 ₽ за человека
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия», 15:00
«На обед отправимся есть хачапури по-аджарски в лучшую хачапурную в Новом Афоне, а вечером нас ждёт национальное абхазское застолье: зажигательные танцы, вкуснейшая еда, чача, вино и традиционные тосты»
3 сен в 15:00
1 окт в 15:00
61 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Вечерние»
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