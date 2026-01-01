Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
«В новогодний заезд, по желанию и за доплату, вас ждёт банкет с праздничной шоу-программой»
5 фев в 08:00
10 фев в 08:00
24 650 ₽ за человека
Девичник в Абхазии с фотосессиями в летящих платьях на фоне всех визитных карточек (мини-группа)
Съездить к Рице и Псырцхе, оказаться в городах-призраках, привезти из отпуска десятки ярких кадров
Начало: КПП Псоу, 11:00-12:00. Также можем встретить вас у...
«В сезон при желании сходим на дачу Сталина (зимой локация недоступна)»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
40 000 ₽ за человека
Удивительная природа и следы древности: мини-тур в Абхазию камерной компанией
Осмотреть живописные водопады, увидеть озеро Рица и прогулять по пещере в Новом Афоне
Начало: КПП Псоу, 9:00
«Зимой Птичий водопад и дача могут быть недоступны»
23 янв в 08:00
13 фев в 08:00
28 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Зимние»
Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Гагре в январе 2026
Сейчас в Гагре в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 24 650 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Гагре на 2026 год по теме «Зимние», 19 ⭐ отзывов, цены от 24650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март