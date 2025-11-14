После завтрака соберём вещи и оставим их на ресепшене, а сами поедем на озеро Рица. По пути остановимся в Юпшарском каньоне, образованном в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения. Вас ждут гастрономические открытия: заедем на дегустации сыра, вина и мёда. Местные расскажут о производстве, традициях и пользе своих продуктов.

Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон.

Пройдёмся вдоль озера Рица — «абхазского алмаза», окружённого полотнами лесов и отвесными скалами. Вы увидите самое крупное озеро в стране и одно из самых глубоководных водоёмов Кавказа, способного менять цвет от изумрудного до сине-голубого, в зависимости от положения солнца. Желающие смогут прогуляться по воде на катамаране или добавить щепотку экстрима и прокатиться на зип-лайне.

Затем вас ждёт треккинг к озеру Малая Рица у подножия горы Пшагишха. По тропе через сосновый лес и мимо покрытых мхом камням поднимемся на высоту 1235 метров. В атмосфере тишины и покоя полюбуемся живописным озером и пофотографируемся. Обратите внимание: треккинг к озеру только в заездах с мая по ноябрь, зависит от погодных условий. В заездах, выпадающих на 7-10 июня, мы едем на перевал Пыв смотреть цветение чёрных тюльпанов вместо этого треккинга.

По желанию, вы сможете не подниматься к озеру, а остаться отдыхать внизу.

Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все путешественники из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и, под весёлую музыку, с ветерком доставит нас к водопаду. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать. Пообедать вы сможете в кафе на берегу Рицы.

Вечером вернёмся в отель, заберём вещи и поедем на границу. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 21:30 в заездах до мая; в заездах с мая по ноябрь не раньше 22:00. Если вы уезжаете поездом или на автобусе, то планируйте выезд не раньше 20:30.