Рецепт зажигательного трипа простой: возьмём высокопроходимую машину и местного гида, знающего 1000 и 1 тост, запасёмся местным вином — и вперёд
Описание тура
Организационные детали
Гражданам РФ не требуется виза.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Абхазию
Встречаемся на КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия) в 15:00 и отправляемся в отель. По дороге заедем на Белые скалы, которые смотрятся особенно эффектно на фоне лазурного моря. Сделаем крутые снимки и поедем дальше.
Заселимся и поужинаем в ресторане, а затем у вас будет свободное время, чтобы прогуляться, спуститься к морю и насладиться шумом волн.
Анакопийская крепость и секретные локации Нового Афона
После завтрака вместе с местным гидом-водителем Батой поедем в Новый Афон — уютный курортный городок. Поднимемся на вершину Иверской горы, где насладимся захватывающим видом на бескрайнее море. Вы увидите развалины Анакопийской крепости 7 века, построенной для защиты от набегов и ни разу не взятой врагом. На территории сохранились сторожевая башня со смотровой площадкой, часовня и неиссякаемый, как верят паломники, колодец с живительной водой.
Прокатимся по фотогеничным и необычным местам Нового Афона. Побываем на заброшенной железнодорожной станции «Псцырха» и рассмотрим павильон с колоннами, роскошной лепниной, резными узорами и семиконечной звездой на полу — символом пути к совершенству.
Насладимся красотой рукотворного водопада, прогуляемся по набережной у озера, увидим храм Симона Кананита — самого почитаемого в Абхазии святого мученика.
В Новом Афоне мы проведём большую часть дня. По желанию можете посетить Новоафонский монастырь и пещеру (билеты оплачивать самостоятельно).
На обед отправимся есть хачапури по-аджарски в лучшую хачапурную в Новом Афоне, а вечером нас ждёт национальное абхазское застолье: зажигательные танцы, вкуснейшая еда, чача, вино и традиционные тосты. К ночи вернёмся в отель.
Путешествие по заброшенным городам и купание в горячем источнике
Позавтракаем, разместимся в УАЗиках и отправимся в Акармару и Ткуарчал — города-призраки, спрятанные в горах. Некогда это были промышленные советские гиганты. Теперь время здесь остановилось: пройдём по пустым улицам и аллеям, замершие в ожидании жителей. Вы увидите сохранившейся интерьеры квартир, рассмотрите старые альбомы, книги и учебники и узнаете, почему люди покинули свои дома.
На обед заедем в придорожное кафе, где вас ждут хачапури и пицца, лимонад и мандарины.
Остановимся возле живописного моста, который раньше был железнодорожным. Затем поедем к водопадам Святой, Ирина и Великан и полюбуемся, как вода с шумом срывается со скал с высоты 100 м. Под одним из водопадов вы даже сможете пройти и оказаться в водной арке.
Поужинаем в кафе. Ароматный шашлык, бокал абхазского вина и горные вершины вокруг — расслабимся после насыщенной прогулки.
На обратном пути заедем на дикий горячий источник, о котором не знают путешественники. Температура воды здесь достигает 50 градусов Цельсия. Насладимся спа-процедурами в горячем бассейне: только вы, звёзды и тишина.
Озеро Рица или цветение тюльпанов на Пыве, Гегский водопад и отъезд
После завтрака соберём вещи и оставим их на ресепшене, а сами поедем на озеро Рица. По пути остановимся в Юпшарском каньоне, образованном в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения. Вас ждут гастрономические открытия: заедем на дегустации сыра, вина и мёда. Местные расскажут о производстве, традициях и пользе своих продуктов.
Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон.
Пройдёмся вдоль озера Рица — «абхазского алмаза», окружённого полотнами лесов и отвесными скалами. Вы увидите самое крупное озеро в стране и одно из самых глубоководных водоёмов Кавказа, способного менять цвет от изумрудного до сине-голубого, в зависимости от положения солнца. Желающие смогут прогуляться по воде на катамаране или добавить щепотку экстрима и прокатиться на зип-лайне.
Затем вас ждёт треккинг к озеру Малая Рица у подножия горы Пшагишха. По тропе через сосновый лес и мимо покрытых мхом камням поднимемся на высоту 1235 метров. В атмосфере тишины и покоя полюбуемся живописным озером и пофотографируемся. Обратите внимание: треккинг к озеру только в заездах с мая по ноябрь, зависит от погодных условий. В заездах, выпадающих на 7-10 июня, мы едем на перевал Пыв смотреть цветение чёрных тюльпанов вместо этого треккинга.
По желанию, вы сможете не подниматься к озеру, а остаться отдыхать внизу.
Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все путешественники из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и, под весёлую музыку, с ветерком доставит нас к водопаду. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать. Пообедать вы сможете в кафе на берегу Рицы.
Вечером вернёмся в отель, заберём вещи и поедем на границу. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 21:30 в заездах до мая; в заездах с мая по ноябрь не раньше 22:00. Если вы уезжаете поездом или на автобусе, то планируйте выезд не раньше 20:30.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 875 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и национальное застолье
- Трансферы от границы и обратно
- Передвижение на УАЗиках по программе
- Сопровождение водителем-гидом
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Экологические сборы
- Дегустация вина, чачи, мёда, чая и сыра
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера и обратно
- Обеды и ужины
- Стоимость путешествия зависит от даты заезда:
- С 30.04, 4.05, 8.05 - 45 900 ₽
- С 7.06 и далее - 44 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Это было сказочное приключение-путешествие!
Много, несомненно, зависит от подбора группы. Но нам повезло "на берегу" - группа не набралась и