По Абхазии с ветерком, музыкой и вином

Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Отправляемся расслабляться и веселиться, прочь от суеты, дедлайнов и забот.

Рецепт зажигательного трипа простой: возьмём высокопроходимую машину и местного гида, знающего 1000 и 1 тост, запасёмся местным вином — и вперёд
к шумящим водопадам, отвесным скалам и неприступным вершинам.

Вас ждут прогулки по атмосферным заброшкам, треккинг к озеру Малая Рица (или цветение чёрных тюльпанов в июне), свежий горный воздух и купание в диком горячем источнике под звёздами.

Чтобы застать цветение мимозы, выбирайте заезд в конце февраля или начале марта: будем нюхать эти прекрасные цветы, фотографировать и любоваться ими.

Мы погрузимся в культуру гостеприимных абхазцев и продегустируем сыры, чай, мёд и чачу — будет вкусно и очень душевно!

5
2 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Гражданам РФ не требуется виза.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Абхазию

Встречаемся на КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия) в 15:00 и отправляемся в отель. По дороге заедем на Белые скалы, которые смотрятся особенно эффектно на фоне лазурного моря. Сделаем крутые снимки и поедем дальше.

Заселимся и поужинаем в ресторане, а затем у вас будет свободное время, чтобы прогуляться, спуститься к морю и насладиться шумом волн.

2 день

Анакопийская крепость и секретные локации Нового Афона

После завтрака вместе с местным гидом-водителем Батой поедем в Новый Афон — уютный курортный городок. Поднимемся на вершину Иверской горы, где насладимся захватывающим видом на бескрайнее море. Вы увидите развалины Анакопийской крепости 7 века, построенной для защиты от набегов и ни разу не взятой врагом. На территории сохранились сторожевая башня со смотровой площадкой, часовня и неиссякаемый, как верят паломники, колодец с живительной водой.

Прокатимся по фотогеничным и необычным местам Нового Афона. Побываем на заброшенной железнодорожной станции «Псцырха» и рассмотрим павильон с колоннами, роскошной лепниной, резными узорами и семиконечной звездой на полу — символом пути к совершенству.

Насладимся красотой рукотворного водопада, прогуляемся по набережной у озера, увидим храм Симона Кананита — самого почитаемого в Абхазии святого мученика.

В Новом Афоне мы проведём большую часть дня. По желанию можете посетить Новоафонский монастырь и пещеру (билеты оплачивать самостоятельно).

На обед отправимся есть хачапури по-аджарски в лучшую хачапурную в Новом Афоне, а вечером нас ждёт национальное абхазское застолье: зажигательные танцы, вкуснейшая еда, чача, вино и традиционные тосты. К ночи вернёмся в отель.

3 день

Путешествие по заброшенным городам и купание в горячем источнике

Позавтракаем, разместимся в УАЗиках и отправимся в Акармару и Ткуарчал — города-призраки, спрятанные в горах. Некогда это были промышленные советские гиганты. Теперь время здесь остановилось: пройдём по пустым улицам и аллеям, замершие в ожидании жителей. Вы увидите сохранившейся интерьеры квартир, рассмотрите старые альбомы, книги и учебники и узнаете, почему люди покинули свои дома.

На обед заедем в придорожное кафе, где вас ждут хачапури и пицца, лимонад и мандарины.

Остановимся возле живописного моста, который раньше был железнодорожным. Затем поедем к водопадам Святой, Ирина и Великан и полюбуемся, как вода с шумом срывается со скал с высоты 100 м. Под одним из водопадов вы даже сможете пройти и оказаться в водной арке.

Поужинаем в кафе. Ароматный шашлык, бокал абхазского вина и горные вершины вокруг — расслабимся после насыщенной прогулки.
На обратном пути заедем на дикий горячий источник, о котором не знают путешественники. Температура воды здесь достигает 50 градусов Цельсия. Насладимся спа-процедурами в горячем бассейне: только вы, звёзды и тишина.

4 день

Озеро Рица или цветение тюльпанов на Пыве, Гегский водопад и отъезд

После завтрака соберём вещи и оставим их на ресепшене, а сами поедем на озеро Рица. По пути остановимся в Юпшарском каньоне, образованном в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения. Вас ждут гастрономические открытия: заедем на дегустации сыра, вина и мёда. Местные расскажут о производстве, традициях и пользе своих продуктов.

Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон.

Пройдёмся вдоль озера Рица — «абхазского алмаза», окружённого полотнами лесов и отвесными скалами. Вы увидите самое крупное озеро в стране и одно из самых глубоководных водоёмов Кавказа, способного менять цвет от изумрудного до сине-голубого, в зависимости от положения солнца. Желающие смогут прогуляться по воде на катамаране или добавить щепотку экстрима и прокатиться на зип-лайне.

Затем вас ждёт треккинг к озеру Малая Рица у подножия горы Пшагишха. По тропе через сосновый лес и мимо покрытых мхом камням поднимемся на высоту 1235 метров. В атмосфере тишины и покоя полюбуемся живописным озером и пофотографируемся. Обратите внимание: треккинг к озеру только в заездах с мая по ноябрь, зависит от погодных условий. В заездах, выпадающих на 7-10 июня, мы едем на перевал Пыв смотреть цветение чёрных тюльпанов вместо этого треккинга.

По желанию, вы сможете не подниматься к озеру, а остаться отдыхать внизу.

Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все путешественники из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и, под весёлую музыку, с ветерком доставит нас к водопаду. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать. Пообедать вы сможете в кафе на берегу Рицы.

Вечером вернёмся в отель, заберём вещи и поедем на границу. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 21:30 в заездах до мая; в заездах с мая по ноябрь не раньше 22:00. Если вы уезжаете поездом или на автобусе, то планируйте выезд не раньше 20:30.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет43 875 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и национальное застолье
  • Трансферы от границы и обратно
  • Передвижение на УАЗиках по программе
  • Сопровождение водителем-гидом
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Экологические сборы
  • Дегустация вина, чачи, мёда, чая и сыра
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно
  • Обеды и ужины
  • Стоимость путешествия зависит от даты заезда:
  • С 30.04, 4.05, 8.05 - 45 900 ₽
  • С 7.06 и далее - 44 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия», 15:00
Завершение: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 19:30. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 21:30 в заездах до мая; в заездах с мая по ноябрь не раньше 22:00. Если вы уезжаете поездом или на автобусе, то планируйте выезд не раньше 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Гагре
Провела экскурсии для 153 туристов
Привет! Я организатор душевных и запоминающихся путешествий. В наших поездках всегда 2 организатора: я и мой муж Никита. Во всех локациях мы были сами и изучили их досконально и теперь
хотим показать чудесный мир вам! Когда-то я преодолела свои страхи и начала путешествовать и хочу, чтобы у всех была такая возможность и классная компания в поездке. Чтобы каждый мог испытать эти непередаваемые ощущения во время крутых путешествий! Так сложилось, что мы любим исследовать сами, а потом делать выезды в те регионы России и страны, от которых никто не ожидает чего-то классного. Но это из-за того, что локации мало изучены или существуют глупые стереотипы. На самом деле все регионы и страны в наших путешествиях безумно красивы, богаты природными и архитектурными локациями. Если мы делаем программу в определённый регион/страну — значит мы однозначно влюблены в это место и абсолютно убеждены, что здесь есть, что посмотреть, попробовать и за что влюбиться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Арина
14 ноя 2025
Отличный тур! Рекомендую. Увидели много живописных мест.
Е
Елена
12 апр 2023
"По Абхазии с ветерком, музыкой и вином" с 6 по 9 апреля
Это было сказочное приключение-путешествие!
Много, несомненно, зависит от подбора группы. Но нам повезло "на берегу" - группа не набралась и
для нас двоих был индивидуальный тур. Так получилось))). Когда в группе есть согласие можно больше увидеть и узнать. Тур очень насыщен по информации и местам посещения.
Нас забирали в 9 утра из гостиницы и в 9 вечера возвращали. Под ритмичную абхазскую музыку, с восхитительным абхазским вином и вкуснейшими хачапури наши водители Бата и Астан показали нам красивейшие уголки своей родины.
Мы просто влюбились в Абхазию. Гостеприимный, богатый традициями и красивой природой край.
Спасибо всем организаторам и исполнителям. Всех благ!
С уважением и благодарностью
Елена и Ася

Тур входит в следующие категории Гагры

