Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: КПП Псоу (абхазская сторона российско-абхазской гр...
30 окт в 12:00
6 ноя в 12:00
38 500 ₽ за человека
-
10%
Мандариновый тур в Абхазию: Гагра, Рица, знаменитые водопады и сбор урожая в саду
Увидеть колоннаду, побывать в городе-призраке, осмотреть Отхарские дольмены и отведать деликатесы
Начало: КПП «Псоу», 18:00. Возможно любое время встречи, в...
29 окт в 18:00
1 ноя в 18:00
31 500 ₽
35 000 ₽ за человека
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
Сделать профессиональные кадры на фоне символов страны и поучаствовать в съёмках в летящих платьях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Сочи, 14:00
22 ноя в 16:00
56 000 ₽ за человека
