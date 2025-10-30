Мои заказы

Экскурсионные туры на 4 дня в Гагре

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Гагре, цены от 31 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
На машине
4 дня
6 отзывов
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: КПП Псоу (абхазская сторона российско-абхазской гр...
30 окт в 12:00
6 ноя в 12:00
38 500 ₽ за человека
Мандариновый тур в Абхазию: Гагра, Рица, знаменитые водопады и сбор урожая в саду
На машине
4 дня
-
10%
Мандариновый тур в Абхазию: Гагра, Рица, знаменитые водопады и сбор урожая в саду
Увидеть колоннаду, побывать в городе-призраке, осмотреть Отхарские дольмены и отведать деликатесы
Начало: КПП «Псоу», 18:00. Возможно любое время встречи, в...
29 окт в 18:00
1 ноя в 18:00
31 500 ₽35 000 ₽ за человека
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
На машине
4 дня
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
Сделать профессиональные кадры на фоне символов страны и поучаствовать в съёмках в летящих платьях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Сочи, 14:00
22 ноя в 16:00
56 000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Ресторан «Гагрипш»
  4. Новоафонский монастырь
  5. Голубое озеро
  6. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  7. Ущелье Черниговка
  8. Гегский водопад
  9. Колоннада
  10. Приморский парк
Сколько стоит тур в Гагре в октябре 2025
Сейчас в Гагре в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 31 500 до 56 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
