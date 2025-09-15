Путешествие в одно из красивейших мест Абхазии — долину реки Кодор.
Здесь перед вами раскинутся водопады с чистой шумной водой, вы увидите Джампальский каньон, Самшитовую рощу и Крепость Цибилиум, а также посетите Кодорское ущелье.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Мы отправимся в одно из самых живописных мест Абхазии. Долина реки Кодор лежит меж склонов Главного Кавказского хребта на высоте 1300 метров над уровнем моря, а окружающие ущелье горные пики достигают 4 километров. На пути нас ждут красивые Ольгинские водопады и жемчужина Страны Души – Шакуранский водопад. Дорога к нему пролегает сквозь реликтовый самшитовый лес, окутанный мхами, и под стенами обрушившихся древних карстовых пещер, что нависают прямо над головой. Важная информация:
Рекомендуем надеть удобную обувь и взять купальный костюм.
Каждый день с 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ольгинские водопады
- Шакуранский водопад
- Барьялский водопад
- Мархяулский водопад
- Минеральный источник
- Мархяулские ванны
- Ущелье «Волчьи ворота»
- Пещера (стоянка первобытного человека)
- Джампальский каньон
- Холодная речка
- Самшитовая роща
- Крепость Цибилиум
- Кодорское ущелье
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация вина и мёда
Что не входит в цену
- Пикник - 500 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Рекомендуем надеть удобную обувь и взять купальный костюм
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
15 сен 2025
Это был отличный день. Столько красивых мест. Было весело и приятно. Сопровождающие ребята отзывчивый, весёлые, заботливые.
Маршрут местами сложный, особенно после дождя. Лучше надеть обувь с хорошей не скользкой подошвой, и в которой можно зайти в воду.
С
Светлана
12 мая 2025
Замечательная прездка. Всё очень понравилось. Водитель-экскурсовод по дороге завез нас в места, которых не было в программе. Заехали в Черниговку, ещё на один водопал. Ромашковое поле и качели это просто
