читать дальше непередаваемые ощущения)) само Кодорское ущелье очень красивое. Но только нужно понимать, что это достаточно трудный маршрут с крутыми подъемами и спусками, нужна хорошая трекинновая обувь, чтобы ходить по скользским камням и не упасть. Шакурианский водопад очень красивый. Нам очень всё понравилось. Кто любит активный отдых, рекомендую!

Замечательная прездка. Всё очень понравилось. Водитель-экскурсовод по дороге завез нас в места, которых не было в программе. Заехали в Черниговку, ещё на один водопал. Ромашковое поле и качели это просто