Джиппинг к Кодорскому ущелью и Шакуранскому водопаду (каньону)

Путешествие в одно из красивейших мест Абхазии — долину реки Кодор.

Здесь перед вами раскинутся водопады с чистой шумной водой, вы увидите Джампальский каньон, Самшитовую рощу и Крепость Цибилиум, а также посетите Кодорское ущелье.
2 отзыва
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Мы отправимся в одно из самых живописных мест Абхазии. Долина реки Кодор лежит меж склонов Главного Кавказского хребта на высоте 1300 метров над уровнем моря, а окружающие ущелье горные пики достигают 4 километров. На пути нас ждут красивые Ольгинские водопады и жемчужина Страны Души – Шакуранский водопад. Дорога к нему пролегает сквозь реликтовый самшитовый лес, окутанный мхами, и под стенами обрушившихся древних карстовых пещер, что нависают прямо над головой. Важная информация:
Рекомендуем надеть удобную обувь и взять купальный костюм.

Каждый день с 10:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ольгинские водопады
  • Шакуранский водопад
  • Барьялский водопад
  • Мархяулский водопад
  • Минеральный источник
  • Мархяулские ванны
  • Ущелье «Волчьи ворота»
  • Пещера (стоянка первобытного человека)
  • Джампальский каньон
  • Холодная речка
  • Самшитовая роща
  • Крепость Цибилиум
  • Кодорское ущелье
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустация вина и мёда
Что не входит в цену
  • Пикник - 500 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем надеть удобную обувь и взять купальный костюм
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
15 сен 2025
Это был отличный день. Столько красивых мест. Было весело и приятно. Сопровождающие ребята отзывчивый, весёлые, заботливые.
Маршрут местами сложный, особенно после дождя. Лучше надеть обувь с хорошей не скользкой подошвой, и в которой можно зайти в воду.
С
Светлана
12 мая 2025
Замечательная прездка. Всё очень понравилось. Водитель-экскурсовод по дороге завез нас в места, которых не было в программе. Заехали в Черниговку, ещё на один водопал. Ромашковое поле и качели это просто
непередаваемые ощущения)) само Кодорское ущелье очень красивое. Но только нужно понимать, что это достаточно трудный маршрут с крутыми подъемами и спусками, нужна хорошая трекинновая обувь, чтобы ходить по скользским камням и не упасть. Шакурианский водопад очень красивый. Нам очень всё понравилось. Кто любит активный отдых, рекомендую!

