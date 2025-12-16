Мини-группа
до 8 чел.
Джиппинг к Кодорскому ущелью и Шакуранскому водопаду (каньону)
Начало: Ваш отель
«Долина реки Кодор лежит меж склонов Главного Кавказского хребта на высоте 1300 метров над уровнем моря, а окружающие ущелье горные пики достигают 4 километров»
Расписание: Каждый день с 10:00.
16 дек в 10:00
19 дек в 10:00
3300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Ущелье Черниговка
Начало: Ваш отель, по адресу
«Что вас ждёт Ущелье облагорожено и абсолютно безопасно для прогулки, представляет собой русло бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал»
Расписание: Понедельник,среда,суббота 14:00
27 дек в 14:00
29 дек в 14:00
1700 ₽ за человека
-
5%
