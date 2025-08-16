Вы проедете к озеру Рица, полюбуетесь живописными водопадами: Молочным, Гегским и водопадом Влюблённых.
Восхититесь Голубым озером и его необычным цветом, пройдётесь по висячему мосту и побываете на смотровой площадке «Прощай, Родина».
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Абхазия запомнится вам пейзажами, красоту которых сложно передать словами. Вы увидите «визитную карточку» страны — озеро Рица. Расшифруете необычные названия местных водопадов, впечатлитесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью и величием Юпшарского каньона. Узнаете о жизни «страны души», её истории и легендах.
Ежедневно с 10:00.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Рица
- Гегский водопад
- Молочный водопад
- Юпшарский каньон
- Водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы
- Висячий мост (тарзанка)
- Голубое озеро
- Смотровая «Прощай, Родина»
- Северный берег
- Водопад Влюблённых
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бесплатная дегустация вина и мёда
Что не входит в цену
- Экосбор: взрослый (12+) - 700 руб. детский - 200 руб.
- Пикник - 500 руб.
- По желанию: альпийские луга и минеральный источник Ауадхара (за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания по городам Новый Афон и Сухум
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
16 авг 2025
Благодарим от всей нашей семьи Кристину и Армена за проведенные экскурсии! Отдых прошел активно и останется в памяти надолго. Все было очень четко, пунктуально, зажигательно и легко. Путешествие к альпийским лугам покорило особенно всех. Через сложности и преграды мы были вознаграждены невероятными по красоте видами горной природы. Еще раз говорим огромное спасибо! Процветания и успехов!
В
Виталий
15 авг 2025
Красоты природы, приятный водитель, хороший автомобиль.
