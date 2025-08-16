А Анастасия

Благодарим от всей нашей семьи Кристину и Армена за проведенные экскурсии! Отдых прошел активно и останется в памяти надолго. Все было очень четко, пунктуально, зажигательно и легко. Путешествие к альпийским лугам покорило особенно всех. Через сложности и преграды мы были вознаграждены невероятными по красоте видами горной природы. Еще раз говорим огромное спасибо! Процветания и успехов!