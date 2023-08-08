Термальный источник Кындыг

Экскурсия в Новый Афон: Оздоровление детей и взрослых в Кындыгском источнике

Описание
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Ответы на вопросы
Мы отправимся в Кындыгский источник, где вы сможете не только вдоволь расслабиться и отдохнуть, но и оздоровите свой организм.

В рамках программы экскурсии вам будут доступны природный гидромассаж, грязевые ванные, душ «Шарко» и купание в гейзеровом сероводородном источнике.
Термальный источник Кындыг
Термальный источник Кындыг
Термальный источник Кындыг
Термальный источник Кындыг
Термальный источник Кындыг
Термальный источник Кындыг
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
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Что вас ожидает:

  • Термальный источник Кындыг
  • Эвкалиптовая роща
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее:

Кындыг — настоящая природная здравница для детей и взрослых, место силы, здоровья, успокоения духа. Его температура около 100 градусов, но пока вода идет по специальным желобам, остывает до 45. Искупавшись в этих водах, вы непременно почувствуете прилив сил и бодрости, они оказывают лечебное действие на опорно-двигательную, кожную, кровеносную и нервную системы.

Ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка
Что не входит
  • Входной билет на источник (взрослый/300 рублей, детский/200 рублей)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Наш диспетчер свяжется с Вами за 1 час до начала экскурсии. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, просьба связаться с организатором по тел 8-938-878-87-08, Екатерина. Хорошего отдыха!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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