Найдено 4 экскурсии в категории « Набережная » в Новом Афоне, цены от 1700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе На микроавтобусе 7 часов 8 отзывов Групповая до 20 чел. Лучший выбор В сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник Путешествие в сердце Абхазии обещает захватывающие виды и уникальные впечатления. Узнайте больше о культуре и природе, посетив Сухум и горные локации Начало: По месту вашего проживания «На набережной расположены кафе, рестораны, магазины и знаменитый Абхазский Государственный драматический театр им» Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 11:15 2200 ₽ за человека На машине 6.5 часов 1 отзыв Групповая до 20 чел. Из Нового Афона в Черниговку и Сухум Погулять вдоль ротонды, увидеть ущелье со скалами и мини-водопадами и попробовать местные деликатесы Начало: На улице 23 июля «11:00–12:00 — набережная Махаджиров в Сухуме» Расписание: в понедельник и пятницу в 09:45 1700 ₽ за человека 8 часов 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Природа восточной Абхазии Начало: По согласованию с туристом «Кындыг, увидим развалины генуэзской крепости Томаза на берегу моря и пещеру Абраскила в окрестностях села Отап» Расписание: Ежедневно по договоренности 15 000 ₽ за всё до 6 чел. На машине Джиппинг На поезде 10 часов 10% Мини-группа до 8 чел. Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии из Нового Афона Из Нового Афона - туда, где время остановилось: к городам Ткварчал и Акармара, ГРЭС, и ж/д станции Начало: Ост. возле Лебединого озера Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:30 4950 ₽ 5500 ₽ за человека Другие экскурсии Нового Афона Последние отзывы на экскурсии Т Татьяна Из Нового Афона в Черниговку и Сухум Ездили с Романом, интересная и безопасная экскурсия! Спасибо за положительные эмоции!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 10 отзывов в Новом Афоне в категории "Набережная" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

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