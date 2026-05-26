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Групповая
до 20 чел.
Лучший выборВ сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник
Путешествие в сердце Абхазии обещает захватывающие виды и уникальные впечатления. Узнайте больше о культуре и природе, посетив Сухум и горные локации
Начало: По месту вашего проживания
«На набережной расположены кафе, рестораны, магазины и знаменитый Абхазский Государственный драматический театр им»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 11:15
Завтра в 11:15
24 авг в 11:15
2200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Нового Афона в Черниговку и Сухум
Погулять вдоль ротонды, увидеть ущелье со скалами и мини-водопадами и попробовать местные деликатесы
Начало: На улице 23 июля
«11:00–12:00 — набережная Махаджиров в Сухуме»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:45
Сегодня в 09:45
24 авг в 09:45
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа восточной Абхазии
Начало: По согласованию с туристом
«Кындыг, увидим развалины генуэзской крепости Томаза на берегу моря и пещеру Абраскила в окрестностях села Отап»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии из Нового Афона
Из Нового Афона - туда, где время остановилось: к городам Ткварчал и Акармара, ГРЭС, и ж/д станции
Начало: Ост. возле Лебединого озера
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4950 ₽
5500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Т
Ездили с Романом, интересная и безопасная экскурсия! Спасибо за положительные эмоции!!!
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Всего 10 отзывов в Новом Афоне в категории "Набережная"
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Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Набережная»
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Сейчас в Новом Афоне в категории "Набережная" можно забронировать 4 экскурсии от 1700 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Новом Афоне, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Нового Афона. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026