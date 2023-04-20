Нет ничего приятнее, чем в знойный день оказаться у прохладной воды. Именно поэтому летом так манят водопады. Но мы не ограничимся только ими.



Вас ждут прекрасные горные реки, всегда прохладный Мерхеульскй родник с лечебной водой и термальные источники. А по пути обязательно загляним на древние развалины и в живописную пещеру.