Нет ничего приятнее, чем в знойный день оказаться у прохладной воды. Именно поэтому летом так манят водопады. Но мы не ограничимся только ими.
Вас ждут прекрасные горные реки, всегда прохладный Мерхеульскй родник с лечебной водой и термальные источники. А по пути обязательно загляним на древние развалины и в живописную пещеру.
Вас ждут прекрасные горные реки, всегда прохладный Мерхеульскй родник с лечебной водой и термальные источники. А по пути обязательно загляним на древние развалины и в живописную пещеру.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Черниговка
- Живописное ущелье
- Мерхеульский родник
- Термальный источник в с. Кындыг
- Отапская пещера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы отправимся в живописное ущелье Черниговку. Посещение Мерхеульского родника, минеральная вода которого, поступает из глубины в сто метров. Температура воды постоянна и составляет около 18°С. Исследования показали, что вода родника обладает рядом полезных свойств и помогает выводить камни из почек.
- Посетим термальный источник в с. Кындыг, развалины генуэзской крепости Томаза на берегу моря и пещеру Абраскила в окрестностях села Отап. Пещера очень живописна — внутри множество сталактитов и сталагмитов.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, желательно взять с собой теплые носки для пещеры
Ежедневно по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Входные билеты: Черниговка 200, пещера 300 руб/чел, терм. источник 200 р
- Место начала и завершения?
- По согласованию с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по договоренностиЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании