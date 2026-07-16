По пути к озеру Рица природа меняется на каждом повороте: вас ждут Голубое озеро, водопады Мужские и Девичьи Слёзы, узкий Юпшарский каньон и Чабгарский карниз. Мы расскажем легенды, связанные с этими местами, а в завершение предложим продегустировать абхазское вино.

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Описание экскурсии

Водопады Мужские и Девичьи Слёзы. Вы услышите местные легенды о влюблённых: почему Мужские Слёзы бьют мощно, а Девичьи струятся нежно.

Голубое озеро Расскажем, почему оно меняет цвет от лазурного до изумрудного, но остаётся ярким в любое время года.

Юпшарский каньон. Вы проедете по узкому ущелью с отвесными скалами, которое называют Каменным мешком.

Чабгарский карниз. По пути вам откроются виды на горы и ущелье, от которых перехватывает дыхание.

Озеро Рица — главная остановка в путешествии. Знаменитое высокогорное озеро, окружённое вершинами Кавказа. Мы объясним, почему его называют жемчужиной Абхазии и отчего вода меняет оттенок. Здесь же вы познакомитесь с традициями абхазского виноделия и попробуете местные вина.

Примерный тайминг

9:00 — выезд

9:30–9:40 — водопад Девичьи Слёзы

10:20–10:50 — Голубое озеро

11:00–11:20 — водопад Мужские Слёзы

11:30–13:00 — озеро Рица

16:00 — возвращение

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