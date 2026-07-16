Озеро Рица: жемчужина Абхазии и её тайны (из Пицунды)
Познакомиться с природными символами Абхазии по дороге к озеру
По пути к озеру Рица природа меняется на каждом повороте: вас ждут Голубое озеро, водопады Мужские и Девичьи Слёзы, узкий Юпшарский каньон и Чабгарский карниз.
Мы расскажем легенды, связанные с этими местами, а в завершение предложим продегустировать абхазское вино.
Описание экскурсии
Водопады Мужские и Девичьи Слёзы. Вы услышите местные легенды о влюблённых: почему Мужские Слёзы бьют мощно, а Девичьи струятся нежно.
Голубое озеро Расскажем, почему оно меняет цвет от лазурного до изумрудного, но остаётся ярким в любое время года.
Юпшарский каньон. Вы проедете по узкому ущелью с отвесными скалами, которое называют Каменным мешком.
Чабгарский карниз. По пути вам откроются виды на горы и ущелье, от которых перехватывает дыхание.
Озеро Рица — главная остановка в путешествии. Знаменитое высокогорное озеро, окружённое вершинами Кавказа. Мы объясним, почему его называют жемчужиной Абхазии и отчего вода меняет оттенок. Здесь же вы познакомитесь с традициями абхазского виноделия и попробуете местные вина.
В стомость включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter и дегустация вина
Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и экологический сбор при въезде в Рицинский национальный парк (1000₽ для взрослых, 500 ₽ для детей от 8 до 12 лет)
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
1300 ₽
Дети до 12 лет
900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В нескольких точках сбора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 24 туристов
Наша команда состоит исключительно из гидов высшей категории, которые работают не менее 10 лет в сфере туризма.
Все гиды имеют высшее историческое или филологическое образование. С ними вам будет настолько интересно, что позавидуют даже местные жители!
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