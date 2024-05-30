Экскурсии на Юпшарский каньон из Пицунды

Найдено 7 экскурсий в категории «Юпшарский каньон» в Пицунде, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
48 отзывов
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Путешествие к озеру Рица: завораживающие виды и легенды
Поднимитесь к озеру Рица и насладитесь великолепными пейзажами, водопадами и легендами Абхазии. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
50 отзывов
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
22 отзыва
Групповая экскурсия из Пицунды к озеру Рица и водопадам
Откройте для себя красоту Абхазии: ущелья, водопады и озеро Рица. Дегустация вин и меда, рассказы о традициях и природе
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 000 за человека
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
209 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Абхазия - история, традиции и живописные места
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица: впечатляющие пейзажи Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
21 июня в 10:30
27 июня в 10:30
14 110 за всё до 3 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
41 отзыв
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: в Пицунде или по договоренности
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    С детьми было комфортно.
    С детьми было комфортноС детьми было комфортноС детьми было комфортно
  • М
    Мария
    15 мая 2024
    На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
    Отпуск движется к завершению и одним из ярких впечатлений была эта замечательная экскурсия! Нам очень повезло с погодой, с гидом
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    и автомобилем:) Мы в восторге от Адгура - мастер своего дела, всю дорогу не переставал рассказывать истории о своей любимой стране! Прокатил с ветерком, четко, всё по делу и по времени самое то, не сильно устали. Мама сказала обязательно написать - шикарно, всё шикарно и много нового узнала об Абхазии:) Берите экскурсию - не пожелаете! Адгур - побольше клиентов вам и успехов в вашем труде!

  • И
    Илья
    7 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Отличное путешествие! Мы были с гидом Алхас, на Тойоте 777, все очень понравилось, качественно предоставлена информация, посещены все интересные локации! Дети в восторге! Спасибо огромное!
  • Д
    Дарья
    30 марта 2024
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Нам невероятно понравилось, несмотря на то что в Абхазии мы уже были. Путешествие было максимально комфортным, интересным, информативным. Учли все наши пожелания. Теперь влюблены окончательно и бесповоротно!
  • М
    Мария
    15 января 2024
    На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
    Прошло уже больше полугода после нашей поездки в Абхазию и великолепной экскурсии с Адгуром, а мы до сих пор с
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    большим вдохновением рассказываем друзьям и знакомым об этом отдыхе! Сразу скажу, что нашей многодетной семьёй мы никак не могли бы прокатиться на кабриолете, поэтому Адгур предложил нам отличный вариант поездки на комфортабельном минивене. Все наши пожелания по локациям были учтены и Адгур построил максимально удобный маршрут. Мы с удовольствием слушали экскурсовода-профессионала, беседовали, шутили, смеялись и наслаждались красотами Абхазии! Поэтому в этом году мы будем планировать всё наши экскурсии только с супер-гидом. Адгур, жди нас ещё большей компанией)))

  • Р
    Роман
    28 октября 2023
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Всем доброго времени суток. Спешу поделиться отзывом о нашем сегодняшнем мини путешествием по Абхазии. Это просто бомба… спасибо Раджу за
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    отличные впечатления, интересные рассказы о родной стране и о замечательных местах, которые мы посетили. Всем однозначно рекомендую, нам очень понравилось!!! Спасибо.

  • Д
    Дмитрий
    12 октября 2023
    На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
    Несмотря на дождливую погоду эта поездка состоялась на кабриолете. Массу умопомрпачительных видов нам подарил гид с колориным именем Адгур. Вся
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    поездка была насыщена различными повествованиями о тех местах которые мы посещали и просто проезжали мимо. Ну и не обошлось без острого и тонкого юмора от Адгура! Мой Вам совет - берите эту экскурсию и забирайте впечатлений на всю жизнь. Мы не покупаем поездку на кабриолете, мы покупаем эмоции и впечатления. А это - бесценно!!!

  • Е
    Елена
    11 октября 2023
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Сказать что мы полюбили Абхазию мало! Мы просто растворились в любви к своей Родине, которую нам транслировал Алхас наш гид!!!
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    Настолько было комфортно, уютно, тепло как будто мы зашли в гости к старому другу!!! Я уже молчу про идеальную чистоту авто! А третий ряд сидений - это же бизнес класс самолета!!! Алхас не просто рассказывал сухие исторические факты он проживал заново историю своей страны, её боль, её победу, её благодарность России!!! Отдельное спасибо Алхасу за великолепные фото, которые мы увезем с собой и будем листать в холодные зимние вечера, вспоминая этот день!!! Благодарим за знакомство и за любовь к своему делу!!!

  • Е
    Екатерина
    21 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Сегодня провели день на замечательной экскурсии, погрузились в историю Абхазии, посетили красивейшие места: озера, пещеры и водопады. С большим удовольствием
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    прокатились на тарзанке (а некоторые и по несколько раз), побывали на дегустации, попели песни, протанцевали и прокатились с ветерком. Наш день прошел на 10 баллов. Спасибо огромное Алану за подробные рассказы, и увлекательное путешествие.

  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один вопрос не остался без
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    ответа. Маршрут был составлен так, чтобы мы не сталкивались с большим количеством туристов. С нами был маленький ребёнок, учитывая это Алан ехал аккуратно, даже по горной дороге к водопаду. Совет: До экскурсии не покупайте нигде вино, мёд, чай. Вас завезут в такие места, где эти продукты действительно качественные. Я пожалела, что потратилась на это до экскурсии.

    Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не одинОчень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не одинОчень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Юпшарский каньон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
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  2. Голубое озеро
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  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2024
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