Голубое озеро – экскурсии в Пицунде

Найдено 7 экскурсий в категории «Голубое озеро» в Пицунде, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
48 отзывов
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
137 отзывов
Пицунда: озеро Рица, Новый Афон, Гагры - погружение в красоту и историю
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу +1000,возможно из...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1400011 200 за всё до 5 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Путешествие к озеру Рица: завораживающие виды и легенды
Поднимитесь к озеру Рица и насладитесь великолепными пейзажами, водопадами и легендами Абхазии. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
50 отзывов
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
22 отзыва
Групповая экскурсия из Пицунды к озеру Рица и водопадам
Откройте для себя красоту Абхазии: ущелья, водопады и озеро Рица. Дегустация вин и меда, рассказы о традициях и природе
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 000 за человека
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
209 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Абхазия - история, традиции и живописные места
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица: впечатляющие пейзажи Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
21 июня в 10:30
27 июня в 10:30
14 110 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Всё на отлично. Рекомендую. Если у вас что-то не получилось или что-то не понравилось, то это вы не обговорили с гидом.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения путешествия! Успели посмотреть все, что хотели. Очень комфортная машина для путешествия с ребенком (3 года), аккуратная езда. Спасибо большое, теперь только к Вам!
    Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    С детьми было комфортно.
    С детьми было комфортноС детьми было комфортноС детьми было комфортно
  • М
    Мария
    15 мая 2024
    На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
    Отпуск движется к завершению и одним из ярких впечатлений была эта замечательная экскурсия! Нам очень повезло с погодой, с гидом
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    и автомобилем:) Мы в восторге от Адгура - мастер своего дела, всю дорогу не переставал рассказывать истории о своей любимой стране! Прокатил с ветерком, четко, всё по делу и по времени самое то, не сильно устали. Мама сказала обязательно написать - шикарно, всё шикарно и много нового узнала об Абхазии:) Берите экскурсию - не пожелаете! Адгур - побольше клиентов вам и успехов в вашем труде!

  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Адгур интеллигентный, культурный, рассказывает чётко и ясно, интересно. Подстроился под наши пожелания, не было ничего лишнего. Комфортный автомобиль! Нигде никого не ждали, никаких навязанных магазинов и точек, как в организованных экскурсиях. Теперь только такой формат экскурсий! Очень рекомендуем!
  • И
    Илья
    7 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Отличное путешествие! Мы были с гидом Алхас, на Тойоте 777, все очень понравилось, качественно предоставлена информация, посещены все интересные локации! Дети в восторге! Спасибо огромное!
  • Д
    Дарья
    30 марта 2024
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Нам невероятно понравилось, несмотря на то что в Абхазии мы уже были. Путешествие было максимально комфортным, интересным, информативным. Учли все наши пожелания. Теперь влюблены окончательно и бесповоротно!
  • М
    Мария
    15 января 2024
    На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
    Прошло уже больше полугода после нашей поездки в Абхазию и великолепной экскурсии с Адгуром, а мы до сих пор с
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    большим вдохновением рассказываем друзьям и знакомым об этом отдыхе! Сразу скажу, что нашей многодетной семьёй мы никак не могли бы прокатиться на кабриолете, поэтому Адгур предложил нам отличный вариант поездки на комфортабельном минивене. Все наши пожелания по локациям были учтены и Адгур построил максимально удобный маршрут. Мы с удовольствием слушали экскурсовода-профессионала, беседовали, шутили, смеялись и наслаждались красотами Абхазии! Поэтому в этом году мы будем планировать всё наши экскурсии только с супер-гидом. Адгур, жди нас ещё большей компанией)))

  • Р
    Роман
    28 октября 2023
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Всем доброго времени суток. Спешу поделиться отзывом о нашем сегодняшнем мини путешествием по Абхазии. Это просто бомба… спасибо Раджу за
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    отличные впечатления, интересные рассказы о родной стране и о замечательных местах, которые мы посетили. Всем однозначно рекомендую, нам очень понравилось!!! Спасибо.

  • Д
    Дмитрий
    12 октября 2023
    На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
    Несмотря на дождливую погоду эта поездка состоялась на кабриолете. Массу умопомрпачительных видов нам подарил гид с колориным именем Адгур. Вся
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    поездка была насыщена различными повествованиями о тех местах которые мы посещали и просто проезжали мимо. Ну и не обошлось без острого и тонкого юмора от Адгура! Мой Вам совет - берите эту экскурсию и забирайте впечатлений на всю жизнь. Мы не покупаем поездку на кабриолете, мы покупаем эмоции и впечатления. А это - бесценно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Голубое озеро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
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  3. Путешествие на озеро Рица из Пицунды
  4. Впервые в Абхазии (из Пицунды)
  5. Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2024
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