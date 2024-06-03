И Игорь Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры Всё на отлично. Рекомендую. Если у вас что-то не получилось или что-то не понравилось, то это вы не обговорили с гидом.

Е Елена Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения путешествия! Успели посмотреть все, что хотели. Очень комфортная машина для путешествия с ребенком (3 года), аккуратная езда. Спасибо большое, теперь только к Вам!

И Ирина Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды) С детьми было комфортно.

М Мария На кабриолете из Пицунды к озеру Рица читать дальше и автомобилем:) Мы в восторге от Адгура - мастер своего дела, всю дорогу не переставал рассказывать истории о своей любимой стране! Прокатил с ветерком, четко, всё по делу и по времени самое то, не сильно устали. Мама сказала обязательно написать - шикарно, всё шикарно и много нового узнала об Абхазии:) Берите экскурсию - не пожелаете! Адгур - побольше клиентов вам и успехов в вашем труде! Отпуск движется к завершению и одним из ярких впечатлений была эта замечательная экскурсия! Нам очень повезло с погодой, с гидом

М Марина Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры Адгур интеллигентный, культурный, рассказывает чётко и ясно, интересно. Подстроился под наши пожелания, не было ничего лишнего. Комфортный автомобиль! Нигде никого не ждали, никаких навязанных магазинов и точек, как в организованных экскурсиях. Теперь только такой формат экскурсий! Очень рекомендуем!

И Илья Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды) Отличное путешествие! Мы были с гидом Алхас, на Тойоте 777, все очень понравилось, качественно предоставлена информация, посещены все интересные локации! Дети в восторге! Спасибо огромное!

Д Дарья Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды) Нам невероятно понравилось, несмотря на то что в Абхазии мы уже были. Путешествие было максимально комфортным, интересным, информативным. Учли все наши пожелания. Теперь влюблены окончательно и бесповоротно!

М Мария На кабриолете из Пицунды к озеру Рица читать дальше большим вдохновением рассказываем друзьям и знакомым об этом отдыхе! Сразу скажу, что нашей многодетной семьёй мы никак не могли бы прокатиться на кабриолете, поэтому Адгур предложил нам отличный вариант поездки на комфортабельном минивене. Все наши пожелания по локациям были учтены и Адгур построил максимально удобный маршрут. Мы с удовольствием слушали экскурсовода-профессионала, беседовали, шутили, смеялись и наслаждались красотами Абхазии! Поэтому в этом году мы будем планировать всё наши экскурсии только с супер-гидом. Адгур, жди нас ещё большей компанией))) Прошло уже больше полугода после нашей поездки в Абхазию и великолепной экскурсии с Адгуром, а мы до сих пор с

Р Роман Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды) читать дальше отличные впечатления, интересные рассказы о родной стране и о замечательных местах, которые мы посетили. Всем однозначно рекомендую, нам очень понравилось!!! Спасибо. Всем доброго времени суток. Спешу поделиться отзывом о нашем сегодняшнем мини путешествием по Абхазии. Это просто бомба… спасибо Раджу за