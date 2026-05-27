Вы отправитесь в путешествие по живописным местам нашего края. Вас ждут завтрак у горной реки, водопады и чистые озёра. А ещё красивые виды и приятные остановки, которые сделают день насыщенным и ярким.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля. Отправляемся в горную Абхазию

10:00 — дегустации. Вы попробуете абхазское вино, чачу, коньяк, сыр и мёд

11:00 — водопад Девичьи Слёзы. Узнаете красивую легенду и сделаете фото у струящихся потоков воды

11:30 — завтрак у горной реки Бзыбь. Перекусите на природе горячим чаем и свежей булочкой

12:30 — Голубое озеро. Увидите кристально чистую воду невероятного оттенка и услышите историю происхождения водоёма

13:30 — водопад Мужские Слёзы. Узнаете и его легенду

14:30 — озеро Рица. Кульминация поездки: изумрудная гладь воды, горные вершины и свежий воздух

15:30 — возвращение в отель

По пути гид поделится историями и легендами Абхазии, расскажет о её обычаях, традициях и культуре.

Организационные детали