Новый Афон — место, где переплетаются века истории, завораживающая красота природы и глубокая духовность.
Отправимся по самым знаковым уголкам города: вы увидите Симоно-Кананитский монастырь, рукотворный водопад и станцию Псырцха, прогуляетесь по Приморскому парку и, если захотите, спуститесь в Новоафонскую пещеру.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Симоно-Кананитский монастырь и Пантелеймоновский собор 1875 года
- смотровую площадку с панорамой Нового Афона
- рукотворный водопад у монастыря
- необычную ж/д станцию «Псырцха»
- храм апостола Симона Кананита 10 века
- Лебединое озеро и Приморский парк
- Новоафонскую пещеру — одну из крупнейших карстовых пещер Кавказа (по желанию)
- храм Лыхны (по желанию)
И узнаете:
- как развивался Новый Афон от античности до наших дней
- что скрывают монастыри и древние святыни региона
- какие легенды связаны с этими местами
- почему Новоафонская пещера считается одним из главных природных чудес Абхазии
А ещё будет
Дегустация домашних вин, сыров и мясных деликатесов.
Примерный тайминг
8:30–9:30 — выезд из вашего отеля в Пицунде
10:00 — дегустации
12:00 — Новоафонский монастырь
13:00 — Новоафонский водопад
14:00 — обед (по желанию)
14:30 — Лебединое озеро
15:30 — посещение пещеры и храма Лыхны (по желанию). Если не хотите идти в пещеру и храм, самостоятельно гуляете по городу
17:00–18:00 — обратная дорога в Пицунду
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, дегустации
- Дополнительные расходы (по желанию): Новоафонская пещера — 1000 ₽ за чел. (дети до 8 лет проходят бесплатно), храм Лыхны — 600 ₽ за чел., обед — по меню
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети 8–12 лет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 177 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов. Занимаюсь туризмом в Абхазии с 2014 года. Мы с радостью покажем вам красоты нашей республики!
