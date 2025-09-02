Мои заказы

Из Пицунды в Новый Афон на кабриолете

Прокатитесь с ветерком на кабриолете из Пицунды в Новый Афон, открывая для себя красоту Абхазии и её культурное наследие
Увлекательное путешествие на кабриолете из Пицунды в Новый Афон подарит незабываемые впечатления.

Посетите Новоафонский монастырь и собор Святого Пантелеймона, прогуляйтесь по парку с лебединым озером и рукотворным водопадом. Узнайте об истории Абхазии и её рекордах. Путешествие включает остановки для дегустации местных напитков и сыра. В завершение получите бутылочку абхазского брюта в подарок
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Путешествие на кабриолете
  • 🏛 Посещение монастыря и собора
  • 🌊 Прогулка по парку с озером
  • 📚 Интересные факты об Абхазии
  • 🍷 Дегустация местных напитков
Что можно увидеть

  • Новоафонский мужской монастырь
  • Собор Святого Пантелеймона
  • Парк с лебединым озером
  • Рукотворный водопад

Описание экскурсии

  • Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и собор Святого Пантелеймона.
  • Полюбуетесь парком с лебединым озером и рукотворным водопадом со станцией Псырцха.
  • При желании прогуляетесь до кельи Симона Кананита — одного из апостолов Христа.
  • Услышите про достопримечательности города.
  • Узнаете об истории Абхазии, обычаях и даже рекорде, благодаря которому наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается из Пицунды. Возможно начать от границы — доплата 2000 ₽.
  • Дополнительно оплачивается: вход в пещеру (по желанию) — 700 ₽ за чел., грот Симона Кананита — 300 ₽ за чел., дача Сталина — 300 ₽ за чел., поездку в Сухум по желанию — 5000 ₽.
  • В поездке возможна дегустация спиртных напитков и сыра, а также остановка на обед — это всё при желании, без навязывания!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур
Адгур — ваш гид в Пицунде
Провёл экскурсии для 2203 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алина
2 сен 2025
Покупала экскурсию для Родителей. Очень удобно было общаться с Адгуром по всем условиям.
По словам Родителей экскурсия прошла хорошо, благодарю.

