Увлекательное путешествие на кабриолете из Пицунды в Новый Афон подарит незабываемые впечатления.
Посетите Новоафонский монастырь и собор Святого Пантелеймона, прогуляйтесь по парку с лебединым озером и рукотворным водопадом. Узнайте об истории Абхазии и её рекордах. Путешествие включает остановки для дегустации местных напитков и сыра. В завершение получите бутылочку абхазского брюта в подарок
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Путешествие на кабриолете
- 🏛 Посещение монастыря и собора
- 🌊 Прогулка по парку с озером
- 📚 Интересные факты об Абхазии
- 🍷 Дегустация местных напитков
Что можно увидеть
- Новоафонский мужской монастырь
- Собор Святого Пантелеймона
- Парк с лебединым озером
- Рукотворный водопад
Описание экскурсии
- Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и собор Святого Пантелеймона.
- Полюбуетесь парком с лебединым озером и рукотворным водопадом со станцией Псырцха.
- При желании прогуляетесь до кельи Симона Кананита — одного из апостолов Христа.
- Услышите про достопримечательности города.
- Узнаете об истории Абхазии, обычаях и даже рекорде, благодаря которому наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.
Организационные детали
- Экскурсия начинается из Пицунды. Возможно начать от границы — доплата 2000 ₽.
- Дополнительно оплачивается: вход в пещеру (по желанию) — 700 ₽ за чел., грот Симона Кананита — 300 ₽ за чел., дача Сталина — 300 ₽ за чел., поездку в Сухум по желанию — 5000 ₽.
- В поездке возможна дегустация спиртных напитков и сыра, а также остановка на обед — это всё при желании, без навязывания!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваш гид в Пицунде
Провёл экскурсии для 2203 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
2 сен 2025
Покупала экскурсию для Родителей. Очень удобно было общаться с Адгуром по всем условиям.
По словам Родителей экскурсия прошла хорошо, благодарю.
