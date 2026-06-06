Описание Фото Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу Восточной Абхазии и посетите легендарные Ткуарчал и Акармару.



Вас ждут живописные водопады «Гигант», «Ирина», «Акармара» и «Святой», смотровые площадки, висячий мост и горные пейзажи.



Поездка позволит увидеть как уникальные природные достопримечательности, так и места с богатой историей.

Мадина Ваш гид в Сухуме Задать вопрос Групповая экскурсия 3000 ₽ за человека 🇷🇺 русский 7 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Город-герой и его история Вы посетите Ткуарчал — город-герой Абхазии, сыгравший важную роль в национально-освободительном движении республики. Узнаете о его шахтёрском прошлом, периоде расцвета и событиях военных лет, которые навсегда изменили судьбу города. Акармара и водопады Маршрут продолжится в городе-призраке Акармара, где время словно остановилось. По пути вы увидите водопады «Гигант», «Ирина», «Акармара» и «Святой», а также посетите смотровую площадку и висячий мост, откуда открываются живописные виды на горное ущелье. Природа и атмосфера Восточной Абхазии Ткуарчал расположен среди лесистых хребтов, рек и водопадов, что делает его одним из самых необычных городов Абхазии. Завершить путешествие можно в Акармарском ресторане «Ткуарчал», где особенно приятно отдохнуть после насыщенного дня и насладиться атмосферой этого удивительного края.

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