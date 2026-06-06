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Неизвестная Абхазия: Ткуарчал, Акармара и водопады

Погрузитесь в атмосферу Восточной Абхазии и посетите легендарные Ткуарчал и Акармару.

Вас ждут живописные водопады «Гигант», «Ирина», «Акармара» и «Святой», смотровые площадки, висячий мост и горные пейзажи.

Поездка позволит увидеть как уникальные природные достопримечательности, так и места с богатой историей.
Неизвестная Абхазия: Ткуарчал, Акармара и водопады
Неизвестная Абхазия: Ткуарчал, Акармара и водопады
Неизвестная Абхазия: Ткуарчал, Акармара и водопады

Описание экскурсии

Город-герой и его история Вы посетите Ткуарчал — город-герой Абхазии, сыгравший важную роль в национально-освободительном движении республики. Узнаете о его шахтёрском прошлом, периоде расцвета и событиях военных лет, которые навсегда изменили судьбу города. Акармара и водопады Маршрут продолжится в городе-призраке Акармара, где время словно остановилось. По пути вы увидите водопады «Гигант», «Ирина», «Акармара» и «Святой», а также посетите смотровую площадку и висячий мост, откуда открываются живописные виды на горное ущелье. Природа и атмосфера Восточной Абхазии Ткуарчал расположен среди лесистых хребтов, рек и водопадов, что делает его одним из самых необычных городов Абхазии. Завершить путешествие можно в Акармарском ресторане «Ткуарчал», где особенно приятно отдохнуть после насыщенного дня и насладиться атмосферой этого удивительного края.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ткуарчал
  • Акармара
  • Водопад «Гигант»
  • Водопад «Ирина»
  • Водопад «Акармара»
  • Водопад «Святой»
  • Смотровая площадка
  • Висячий мост
  • Ресторан «Ткуарчал»
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Посещение радонового источника - 500р.
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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