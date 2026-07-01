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Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур из Сухума в Кодорское ущелье и к Шакуранскому водопаду
Почувствовать силу природы и познакомиться с культурой и традициями Абхазии
Начало: По договорённости
«Шакуранский водопад — одно из главных природных чудес региона»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3200 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 5 чел.
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Начало: Ваш отель
«Шакуранский водопад — жемчужина горной Абхазии Вы посетите Шакуранский водопад — самую высокую и впечатляющую часть каскада Шакуранских водопадов»
Расписание: Вторник, пятница в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3230 ₽
3400 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Ущелье Черниговка, водопады, река Мачара и источник Мархаул
Начало: Ваше место проживания в Сухуме (районы Маяка, Кашт...
«Крутые скалы, с вершин которых устремляются водопады, обрамляют поросшее величественными деревьями ущелье»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад
Начало: Забираем по вашему адресу в городе Сухум
«Вы увидите водопады и каньоны, сделаете фото на лучших смотровых площадках и совершите небольшое восхождение под сенью реликтового леса»
Расписание: Вторник, суббота в 10:00
4 июл в 10:00
7 июл в 10:00
3600 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Джиппинг в Абхазии: озеро Рица, Гегский и Молочный водопады
Начало: Место вашего проживания
«На этом джиппинге вы увидите «визитную карточку» страны — озеро Рица, а также полюбуетесь живописными водопадами: Молочным, Гегским и водопадом Влюблённых»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Водопады города Ткуарчал и город-призрак
Начало: Сухум, по месту проживания
«Вас ждет череда красивейших водопадов: Ирина, Акармарский водопад и Великан — целых 103 метра буйных потоков»
Расписание: Ежедневно с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3200 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кодорское ущелье: к водопадам, каньону и смотровой площадке
Начало: Сухум, по адресу вашего проживания
«Вас ждут водопады, каньоны, реликтовые леса и невероятные горные панорамы»
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Неизвестная Абхазия: Ткуарчал, Акармара и водопады
Начало: Ваш адрес
«Акармара и водопады Маршрут продолжится в городе-призраке Акармара, где время словно остановилось»
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
2850 ₽
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ткуарчал, заброшенные Акармара и Джантуха + 4 водопада
Начало: Сухум, по адресу вашего проживания
«Водопады и природные красоты Во время поездки вы посетите сразу несколько живописных водопадов: «Святой», «Ирина», «Великан» и каскад «Золотоносец»»
Расписание: В свободный день, расписание поездки можно обсудить и сдвинуть.
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Чегемские водопады»
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