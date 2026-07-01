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Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 9 экскурсий в категории «Чегемские водопады» в Сухуме, цены от 1000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Джип-тур из Сухума в Кодорское ущелье и к Шакуранскому водопаду
Джиппинг
На машине
9 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур из Сухума в Кодорское ущелье и к Шакуранскому водопаду
Почувствовать силу природы и познакомиться с культурой и традициями Абхазии
Начало: По договорённости
«Шакуранский водопад — одно из главных природных чудес региона»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3200 ₽ за человека
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Джиппинг
8 часов
-
5%
64 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Начало: Ваш отель
«Шакуранский водопад — жемчужина горной Абхазии Вы посетите Шакуранский водопад — самую высокую и впечатляющую часть каскада Шакуранских водопадов»
Расписание: Вторник, пятница в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3230 ₽3400 ₽ за человека
Ущелье Черниговка, водопады, река Мачара и источник Мархаул
На машине
3.5 часа
3 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Ущелье Черниговка, водопады, река Мачара и источник Мархаул
Начало: Ваше место проживания в Сухуме (районы Маяка, Кашт...
«Крутые скалы, с вершин которых устремляются водопады, обрамляют поросшее величественными деревьями ущелье»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1000 ₽ за человека
Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад
12 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад
Начало: Забираем по вашему адресу в городе Сухум
«Вы увидите водопады и каньоны, сделаете фото на лучших смотровых площадках и совершите небольшое восхождение под сенью реликтового леса»
Расписание: Вторник, суббота в 10:00
4 июл в 10:00
7 июл в 10:00
3600 ₽ за человека
Джиппинг в Абхазии: озеро Рица, Гегский и Молочный водопады
Джиппинг
10 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Джиппинг в Абхазии: озеро Рица, Гегский и Молочный водопады
Начало: Место вашего проживания
«На этом джиппинге вы увидите «визитную карточку» страны — озеро Рица, а также полюбуетесь живописными водопадами: Молочным, Гегским и водопадом Влюблённых»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3300 ₽ за человека
Водопады города Ткуарчал и город-призрак
На машине
9 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Водопады города Ткуарчал и город-призрак
Начало: Сухум, по месту проживания
«Вас ждет череда красивейших водопадов: Ирина, Акармарский водопад и Великан — целых 103 метра буйных потоков»
Расписание: Ежедневно с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3200 ₽ за всё до 8 чел.
Кодорское ущелье: к водопадам, каньону и смотровой площадке
Джиппинг
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Кодорское ущелье: к водопадам, каньону и смотровой площадке
Начало: Сухум, по адресу вашего проживания
«Вас ждут водопады, каньоны, реликтовые леса и невероятные горные панорамы»
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Неизвестная Абхазия: Ткуарчал, Акармара и водопады
7 часов 8 минут
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Неизвестная Абхазия: Ткуарчал, Акармара и водопады
Начало: Ваш адрес
«Акармара и водопады Маршрут продолжится в городе-призраке Акармара, где время словно остановилось»
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
2850 ₽3000 ₽ за человека
Ткуарчал, заброшенные Акармара и Джантуха + 4 водопада
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ткуарчал, заброшенные Акармара и Джантуха + 4 водопада
Начало: Сухум, по адресу вашего проживания
«Водопады и природные красоты Во время поездки вы посетите сразу несколько живописных водопадов: «Святой», «Ирина», «Великан» и каскад «Золотоносец»»
Расписание: В свободный день, расписание поездки можно обсудить и сдвинуть.
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Чегемские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Джип-тур из Сухума в Кодорское ущелье и к Шакуранскому водопаду;
  2. Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад;
  3. Ущелье Черниговка, водопады, река Мачара и источник Мархаул;
  4. Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад;
  5. Джиппинг в Абхазии: озеро Рица, Гегский и Молочный водопады.
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица;
  2. Голубое озеро;
  3. Новоафонская пещера;
  4. Новоафонский монастырь;
  5. Юпшарский каньон;
  6. Чегемские водопады;
  7. Набережная;
  8. Новый Афон;
  9. Набережная Махаджиров;
  10. Ботанический сад.
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2026
Сейчас в Сухуме в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1000 до 16 800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Сухума! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены