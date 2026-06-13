Кодорское ущелье и Шакуранский водопад — одни из самых впечатляющих природных мест Абхазии.
Здесь горы встречаются с бурными реками, воздух наполнен ароматами диких трав, а тишину нарушают лишь пение птиц и шум падающей воды.
Во время путешествия вы увидите первозданную природу Кавказа, насладитесь панорамами ущелий и водопадов и откроете для себя культуру самобытной Абхазии.
Здесь горы встречаются с бурными реками, воздух наполнен ароматами диких трав, а тишину нарушают лишь пение птиц и шум падающей воды.
Во время путешествия вы увидите первозданную природу Кавказа, насладитесь панорамами ущелий и водопадов и откроете для себя культуру самобытной Абхазии.
Описание экскурсии
Кодорское ущелье — это не просто географический объект, а душа Абхазии, её дикая и нетронутая красота. Протянувшись на десятки километров, ущелье поражает своими масштабами и разнообразием пейзажей.
Здесь вы увидите:
- величественные вершины, покрытые вечными снегами и устремлённые в небо;
- изумрудные склоны, укрытые густыми лесами, которые осенью превращаются в огненное полотно;
- кристально чистые воды реки Кодор, стремительно несущейся по дну ущелья;
- следы древних традиций и самобытной культуры местных жителей.
Шакуранский водопад — одно из главных природных чудес региона.
Представьте себе:
- струи воды, словно серебряные нити, падающие с отвесных скал;
- небольшое озеро у подножия водопада с насыщенной изумрудной водой;
- пышную растительность, мхи и папоротники, создающие атмосферу настоящего природного рая.
Также по маршруту:
- Мархяульский водопад
- Минеральный источник
- Мархяульские ванны
- Ущелье Волчьи врата
- Шакуранский водопад
- Пещера первобытного человека
- Джампальский каньон
- Холодная речка
- Самшитовая роща
- Багатский каньон
- Кодорское ущелье
- Ольгинское ущелье
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются вход в Ольгинское ущелье — 300 ₽ и пикник (по желанию) — 500 ₽
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Школьники
|3000 ₽
|Стандартный
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1681 туриста
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Прекрасная экскурсия по тропам к водопадам и каньонам. Тропы в некоторых местах экстремальные, берите удобную обувь и купальники для купания в водопадах.
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