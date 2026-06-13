Мои заказы

Джип-тур из Сухума в Кодорское ущелье и к Шакуранскому водопаду

Почувствовать силу природы и познакомиться с культурой и традициями Абхазии
Кодорское ущелье и Шакуранский водопад — одни из самых впечатляющих природных мест Абхазии.

Здесь горы встречаются с бурными реками, воздух наполнен ароматами диких трав, а тишину нарушают лишь пение птиц и шум падающей воды.

Во время путешествия вы увидите первозданную природу Кавказа, насладитесь панорамами ущелий и водопадов и откроете для себя культуру самобытной Абхазии.
5
1 отзыв
Джип-тур из Сухума в Кодорское ущелье и к Шакуранскому водопаду
Джип-тур из Сухума в Кодорское ущелье и к Шакуранскому водопаду
Джип-тур из Сухума в Кодорское ущелье и к Шакуранскому водопаду

Описание экскурсии

Кодорское ущелье — это не просто географический объект, а душа Абхазии, её дикая и нетронутая красота. Протянувшись на десятки километров, ущелье поражает своими масштабами и разнообразием пейзажей.

Здесь вы увидите:

  • величественные вершины, покрытые вечными снегами и устремлённые в небо;
  • изумрудные склоны, укрытые густыми лесами, которые осенью превращаются в огненное полотно;
  • кристально чистые воды реки Кодор, стремительно несущейся по дну ущелья;
  • следы древних традиций и самобытной культуры местных жителей.

Шакуранский водопад — одно из главных природных чудес региона.

Представьте себе:

  • струи воды, словно серебряные нити, падающие с отвесных скал;
  • небольшое озеро у подножия водопада с насыщенной изумрудной водой;
  • пышную растительность, мхи и папоротники, создающие атмосферу настоящего природного рая.

Также по маршруту:

  • Мархяульский водопад
  • Минеральный источник
  • Мархяульские ванны
  • Ущелье Волчьи врата
  • Шакуранский водопад
  • Пещера первобытного человека
  • Джампальский каньон
  • Холодная речка
  • Самшитовая роща
  • Багатский каньон
  • Кодорское ущелье
  • Ольгинское ущелье

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются вход в Ольгинское ущелье — 300 ₽ и пикник (по желанию) — 500 ₽
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Школьники3000 ₽
Стандартный3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1681 туриста
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Прекрасная экскурсия по тропам к водопадам и каньонам. Тропы в некоторых местах экстремальные, берите удобную обувь и купальники для купания в водопадах.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сухума

Похожие экскурсии на «Джип-тур из Сухума в Кодорское ущелье и к Шакуранскому водопаду»

Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады»
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
10 часов
-
5%
39 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады»
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда,пятница,воскресенье 10:00
Завтра в 10:00
18 июн в 10:00
3135 ₽3300 ₽ за человека
Альпийские луга, озеро Рица и водопады горной Абхазии: джип-тур
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
-
5%
20 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Альпийские луга, озеро Рица и водопады горной Абхазии: джип-тур
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
18 июн в 10:00
3705 ₽3900 ₽ за человека
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
На машине
11 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
Проехать по Военно-Сухумской дороге и открыть природную красоту Абхазии
Начало: По договорённости
18 июн в 08:00
19 июн в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
-
5%
63 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 10:00
Завтра в 10:00
18 июн в 10:00
3230 ₽3400 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сухуме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сухуме
3200 ₽ за человека