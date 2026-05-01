Набережная Сухума — это сердце города, где море, история и южная неторопливость сливаются в одно целое.
Вы отправитесь на спокойную прогулку вдоль Чёрного моря, пройдёте под тенью пальм, магнолий и эвкалиптов, вдохнёте солёный воздух. И конечно, послушаете истории, которые хранят эти места.
Вы отправитесь на спокойную прогулку вдоль Чёрного моря, пройдёте под тенью пальм, магнолий и эвкалиптов, вдохнёте солёный воздух. И конечно, послушаете истории, которые хранят эти места.
Описание аудиогида
Вы увидите памятники и скульптуры, научитесь замечать детали, мимо которых легко пройти. Сможете останавливаться, смотреть на волны, делать фотографии и возвращаться к аудиогиду — всё в удобном темпе.
И конечно, узнаете:
- как формировалась сухумская набережная, почему она стала главным общественным пространством города и какие эпохи оставили здесь свой след
- о знаковых зданиях, старинных особняках, знаменитых гостиницах и уютных кафе, которые на протяжении десятилетий были местом встреч, прогулок и разговоров.
- о писателях, путешественниках и выдающихся жителях Сухума
- и не только!
Организационные детали
Обратите внимание: аудиоэкскурсия невозвратная, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время. Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон, если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|620 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18343 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии на «Аудиопрогулка по набережной древнего Сухума (без гида)»
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний Сухум
Сухум оживает вечером, когда мягкий свет заката окутывает город. Погуляйте по набережной, насладитесь кофе в «Брехаловке» и захватывающим видом с горы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Сухуму и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Сухума, наслаждаясь индивидуальной фотопрогулкой. Откройте для себя уникальные места и создайте незабываемые воспоминания
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:30
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фотопутешествие: яркие места Сухума
Откройте для себя фотопрогулку по Сухуму, городу с историей более 2500 лет. Живописные места и тёплые кадры ждут вас
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
8000 ₽
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний Сухум
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, вечером по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
от 620 ₽ за человека