Пешие экскурсии-прогулки в Сухуме с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Сухуме, цены от 1 539 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
127 отзывов
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
1 539 за человека
Дикая природа Абхазии
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 15 600 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно, с юмором! Интересно было и пожилым и детям! 🔥👍
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Дикая природа Абхазии
    Все было просто супер👌🏻😁
  • И
    Ирина
    9 мая 2024
    Дикая природа Абхазии
    Ну это восторг)) Маршрут - не лёгкая прогулка, но невыполнимого ничего нет. Если любите походы и уважаете физическую активность, идите
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    смело, если нет, то все равно идите:D Виды, как по мне, того стоят) Данил - спокойный, умный, эрудированный, с чувством юмора; отличный гид и очень милый человек! К месту расскажет что-то классное и интересное, к месту же оставит вас наедине с мыслями созерцать местные красоты) Мы были вдвоём с мужем, остались очень довольны. С Данилом же ездили на водопады Цебельды, и там тоже получили море впечатлений! Посоветовали бы друзьям? Однозначно)

  • Н
    Наталия
    29 апреля 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Хочу поблагодарить Данила за прекрасную экскурсию. Накануне вечером направил напоминание, сверили часы, что очень важно. Экскурсия началась своевременно и прошла в дружеской и непринуждённой атмосфере. Интересная подача материала, гид ответил на все вопросы. Экскурсию однозначно рекомендую к посещению.
  • Н
    Нина
    23 апреля 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Данил замечательный рассказчик! Очень хорошо владеет материалом, Прекрасная нескучная подача истории Сухума. Интересные диалоги, искромётный юмор - всё это делает экскурсию живой. Спасибо!
  • С
    Станислав
    9 января 2024
    Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
    Отличная экскурсия! Данил мастерски провел экскурсию: все вовремя, вся заявленная программа соблюдена и даже больше (попросили заехать не по программе
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    и Данил с удовольствием осуществил)!! Получили много очень интересной и полезной информации!!!Во время экскурсии переодически шел дождь и Данил постоянно подстраивал маршрут под погодные условия. В итоге плохой погоды мы почти не заметили. Ставлю честные 5 баллов за профессиональный подход к делу.

    Отличная экскурсия! Данил мастерски провел экскурсию: все вовремя, вся заявленная программа соблюдена и даже больше (попросили
  • O
    Olga
    5 января 2024
    Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
    Прекрасная экскурсия. Данил прекрасный рассказчик, интересно и с любовью рассказывает о своей стране. Несмотря на дождливую погоду получили массу впечатлений и удовольствия от поездки. Прекрасный водитель, впечатления от поездки только положительные. Однозначно рекомендую!!!
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  • О
    Оксана
    7 ноября 2023
    Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
    Лучший гид Абхазии! Профессионал! Понравилось все: и маршрут, и рассказы. Мы не заскучали ни на минуту, узнали очень много.
  • О
    Оксана
    14 марта 2023
    Дикая природа Абхазии
    С Данилом мы провели в Абхазии четыре чудесных дня, наполненных новыми впечатлениями, залипательными видами, интересным общением и дружеским теплом))) Как
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    будто приехали в гости к давним знакомым))) Один день погода нас испытывала на прочность, но мы не испугались и не сдались - за это были вознаграждены тремя солнечными днями) Три дня мы провели в горах и один день в Новом Афоне. Я смело рекомендую все экскурсии Данила - они все разные - и по своему интересные. Мое сердечко украли Цебельдинские водопады) Это прям звезда всего путешествия) И пусть мы были в Абхазии в момент самого начала пробуждения природы - но именно благодаря этому мы смогли увидеть то, что летом не так феерично) Все люди с кем мы пересекались отнеслись к нам со всем уважением и гостеприимством, угощали и вином и сладостями и приятной беседой) Думаю мы еще вернемся за новыми приключениями, ведь Абхазия показала нам не все свои сокровища) Благодарю Данила и всех, с кем мы познакомились за наш маленький и приятный отпуск)

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 539 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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