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Групповая
2.5 часа
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
1 539₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 15 600₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно, с юмором! Интересно было и пожилым и детям! 🔥👍
- ННаталья26 мая 2024Все было просто супер👌🏻😁
- ИИрина9 мая 2024Ну это восторг)) Маршрут - не лёгкая прогулка, но невыполнимого ничего нет. Если любите походы и уважаете физическую активность, идите
- ННаталия29 апреля 2024Хочу поблагодарить Данила за прекрасную экскурсию. Накануне вечером направил напоминание, сверили часы, что очень важно. Экскурсия началась своевременно и прошла в дружеской и непринуждённой атмосфере. Интересная подача материала, гид ответил на все вопросы. Экскурсию однозначно рекомендую к посещению.
- ННина23 апреля 2024Данил замечательный рассказчик! Очень хорошо владеет материалом, Прекрасная нескучная подача истории Сухума. Интересные диалоги, искромётный юмор - всё это делает экскурсию живой. Спасибо!
- ССтанислав9 января 2024Отличная экскурсия! Данил мастерски провел экскурсию: все вовремя, вся заявленная программа соблюдена и даже больше (попросили заехать не по программе
- OOlga5 января 2024Прекрасная экскурсия. Данил прекрасный рассказчик, интересно и с любовью рассказывает о своей стране. Несмотря на дождливую погоду получили массу впечатлений и удовольствия от поездки. Прекрасный водитель, впечатления от поездки только положительные. Однозначно рекомендую!!!
- ООксана7 ноября 2023Лучший гид Абхазии! Профессионал! Понравилось все: и маршрут, и рассказы. Мы не заскучали ни на минуту, узнали очень много.
- ООксана14 марта 2023С Данилом мы провели в Абхазии четыре чудесных дня, наполненных новыми впечатлениями, залипательными видами, интересным общением и дружеским теплом))) Как
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Пешеходные»
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