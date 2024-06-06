Д Дарья Курортная Гагра и озеро Рица читать дальше красивые точки, где мало туристов. Отдельно хочется написать про Юру, пунктуальный, внимательный и просто приятный человек! очень много рассказывал и отвечал на наши вопросы. Машина комфортная, кондиционер справлялся в жару 30+. Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в

С Светлана Сухум. История и колорит столицы Абхазии Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно, с юмором! Интересно было и пожилым и детям! 🔥👍

И Ирина Курортная Гагра и озеро Рица Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил

Н Наталья Город-призрак и природа Абхазии Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие

Н Наталия Сухум. История и колорит столицы Абхазии Хочу поблагодарить Данила за прекрасную экскурсию. Накануне вечером направил напоминание, сверили часы, что очень важно. Экскурсия началась своевременно и прошла в дружеской и непринуждённой атмосфере. Интересная подача материала, гид ответил на все вопросы. Экскурсию однозначно рекомендую к посещению.

Н Нина Сухум. История и колорит столицы Абхазии Данил замечательный рассказчик! Очень хорошо владеет материалом, Прекрасная нескучная подача истории Сухума. Интересные диалоги, искромётный юмор - всё это делает экскурсию живой. Спасибо!

М Мария Город-призрак и природа Абхазии читать дальше на закате. БЕРИТЕ КУПАЛЬНИКИ! Даже если вам кажется, что замерзнете, вы не замерзнете!)) Рауль опытный водитель, с прекрасным чувством юмора. Было интересно, смешно, удивительно и взрослым и детям! Рекомендуем однозначно! Самая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. Завершение дня - термальные источники

М Миля Город-призрак и природа Абхазии Огромное спасибо Раулю за прекрасную экскурсию! Мы побывали в таких местах, куда сами бы никогда не добрались! Отдельное спасибо за замечательное вождение!