Христианство проникло в Абхазию в I веке вместе с первыми христианскими проповедниками — апостолами Андреем Первозванным и Симоном Кананитом, прибывшими сюда через Каппадокию и приморский город Трапезунд. Они прошли с проповедью от южного Черноморского побережья до Себастополиса (ныне г. Сухум). Здесь их пути разошлись. Андрей Первозванный двинулся дальше, а Симон Кананит остался в Абхазии и проповедовал христианство среди абхазов.

Что вас ждетМы ознакомимся с христианскими сооружениями Восточной Абхазии, среди которых есть как древнейшие храмы, датируемые V-VI веками, так и более современные, относящиеся к позднему Средневековью.

Посетим несколько храмов: Драндский собор, считающийся одним из первых христианских соборов в Абхазии, и Моквский собор — древнее христианское святилище, возведенное в X веке. Также побываем в Илорском, Агудзерском и Айтарском храмах. Заглянем в действующий Сухумский Кафедральный Собор и побываем в Каманском мужском монастыре. Каждое из перечисленных мест уникально по своей архитектуре и истории, имеет свою особенную энергетику.

По завершении тура каждый из вас, несомненно, почувствует блаженство духа – высшую степень внутренней удовлетворенности и умиротворения.