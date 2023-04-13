Христианская Абхазия
Первые христианские проповедники попали в Абхазию еще в I веке. На территории республики осталось множество святынь и храмов, как древних, так и более современных. Пройдитесь дорогой проповедников и почувствуйте блаженство духа.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Драндский собор
- Моквский собор
- Илорский храм
- Агудзерский храм
- Айтарский храм
- Сухумский Кафедральный Собор
- Каманский мужской монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Христианство проникло в Абхазию в I веке вместе с первыми христианскими проповедниками — апостолами Андреем Первозванным и Симоном Кананитом, прибывшими сюда через Каппадокию и приморский город Трапезунд. Они прошли с проповедью от южного Черноморского побережья до Себастополиса (ныне г. Сухум). Здесь их пути разошлись. Андрей Первозванный двинулся дальше, а Симон Кананит остался в Абхазии и проповедовал христианство среди абхазов.
Что вас ждетМы ознакомимся с христианскими сооружениями Восточной Абхазии, среди которых есть как древнейшие храмы, датируемые V-VI веками, так и более современные, относящиеся к позднему Средневековью.
Посетим несколько храмов: Драндский собор, считающийся одним из первых христианских соборов в Абхазии, и Моквский собор — древнее христианское святилище, возведенное в X веке. Также побываем в Илорском, Агудзерском и Айтарском храмах. Заглянем в действующий Сухумский Кафедральный Собор и побываем в Каманском мужском монастыре. Каждое из перечисленных мест уникально по своей архитектуре и истории, имеет свою особенную энергетику.
По завершении тура каждый из вас, несомненно, почувствует блаженство духа – высшую степень внутренней удовлетворенности и умиротворения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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