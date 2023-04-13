Христианская Абхазия: По следам апостолов Христа

Христианская Абхазия

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Первые христианские проповедники попали в Абхазию еще в I веке. На территории республики осталось множество святынь и храмов, как древних, так и более современных. Пройдитесь дорогой проповедников и почувствуйте блаженство духа.
Христианская Абхазия: По следам апостолов Христа
Христианская Абхазия: По следам апостолов Христа
Христианская Абхазия: По следам апостолов Христа
Христианская Абхазия: По следам апостолов Христа
Христианская Абхазия: По следам апостолов Христа
Христианская Абхазия: По следам апостолов Христа
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Драндский собор
  • Моквский собор
  • Илорский храм
  • Агудзерский храм
  • Айтарский храм
  • Сухумский Кафедральный Собор
  • Каманский мужской монастырь
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Христианство проникло в Абхазию в I веке вместе с первыми христианскими проповедниками — апостолами Андреем Первозванным и Симоном Кананитом, прибывшими сюда через Каппадокию и приморский город Трапезунд. Они прошли с проповедью от южного Черноморского побережья до Себастополиса (ныне г. Сухум). Здесь их пути разошлись. Андрей Первозванный двинулся дальше, а Симон Кананит остался в Абхазии и проповедовал христианство среди абхазов.
Что вас ждетМы ознакомимся с христианскими сооружениями Восточной Абхазии, среди которых есть как древнейшие храмы, датируемые V-VI веками, так и более современные, относящиеся к позднему Средневековью.
Посетим несколько храмов: Драндский собор, считающийся одним из первых христианских соборов в Абхазии, и Моквский собор — древнее христианское святилище, возведенное в X веке. Также побываем в Илорском, Агудзерском и Айтарском храмах. Заглянем в действующий Сухумский Кафедральный Собор и побываем в Каманском мужском монастыре. Каждое из перечисленных мест уникально по своей архитектуре и истории, имеет свою особенную энергетику.
По завершении тура каждый из вас, несомненно, почувствует блаженство духа – высшую степень внутренней удовлетворенности и умиротворения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день

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