Абхазия известна своими древними храмами, каждый из которых хранит уникальную историю и архитектурные особенности.
В этом путешествии вы посетите Драндский собор, один из старейших храмов региона, Илорский храм Георгия Победоносца, действующую церковь под покровительством святого, и Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы, уникальный пятинефный храм 10 века. Это отличная возможность прикоснуться к истории и почувствовать духовную силу этих мест
5 причин купить эту экскурсию
- ⛪️ Древние храмы Абхазии
- 🕌 Уникальная архитектура
- 🕊 Духовная атмосфера
- 📜 Исторические рассказы
- 🚐 Комфортное путешествие
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Драндский собор
- Илорский храм Георгия Победоносца
- Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы
Описание экскурсии
Я покажу вам святыни, где каждый шаг — это прикосновение к живой истории, тишине и глубине мест, где время будто остановилось.
Вы увидите:
- Драндский собор — один из старейших храмов Абхазии в окружении речных обрывов и холмов
- Илорский храм Георгия Победоносца — действующую церковь под покровительством почитаемого абхазцами святого
- Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы — уникальный пятинефный храм 10 века, возведённый по приказу царя Леона III. Считается вершиной раннесредневекового храмового зодчества
По пути — осмотр природных и исторических достопримечательностей, древних поселений и дорог.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Honda Elysion или Mitsubishi Delica
- Заранее предусмотрите одежду, подходящую для посещения религиозных мест, но в случае необходимости недостающее можно взять на месте
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стас — ваш гид в Сухуме
Я – человек, который превратил своё хобби в образ жизни. Всё началось с любви к природе и путешествиям по горам Абхазии, где каждый маршрут открывал для меня что-то новое иЗадать вопрос
Входит в следующие категории Сухума
