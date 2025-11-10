Абхазия известна своими древними храмами, каждый из которых хранит уникальную историю и архитектурные особенности. В этом путешествии вы посетите Драндский собор, один из старейших храмов региона, Илорский храм Георгия Победоносца, действующую церковь под покровительством святого, и Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы, уникальный пятинефный храм 10 века. Это отличная возможность прикоснуться к истории и почувствовать духовную силу этих мест

Я покажу вам святыни, где каждый шаг — это прикосновение к живой истории, тишине и глубине мест, где время будто остановилось.

Вы увидите:

Драндский собор — один из старейших храмов Абхазии в окружении речных обрывов и холмов

Илорский храм Георгия Победоносца — действующую церковь под покровительством почитаемого абхазцами святого

Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы — уникальный пятинефный храм 10 века, возведённый по приказу царя Леона III. Считается вершиной раннесредневекового храмового зодчества

По пути — осмотр природных и исторических достопримечательностей, древних поселений и дорог.

Организационные детали