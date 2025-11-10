Вы посетите святые места Абхазии, древние храмы и церкви, почувствуете дух христианства и сможете помолиться у икон.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Абхазия занимает третье место в мире по количеству святых мест на единицу площади. Древние храмы Абхазии можно встретить во всех частях страны. В рамках однодневной экскурсии мы посетим значимые христианские святыни:
- Современный храм Ильи Пророка в Агудзере • Драндский собор VI века • Знаменитый храм святого Георгия Победоносца с мироточивыми иконами в селе Илор Все храмы являются действующими. Важная информация:.
- Убедительная просьба надевать приличную одежду, прикрывающую плечи и колени, для посещения храмов. Сверьте часы - время в Абхазии московское (при пересечении границы часы могут перескочить).
Вторник и суббота с 10:00 до 20:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Св. Георгия в селе Илор
- Храм Ильи Пророка
- Драндский собор
- Святая купель Никиты Бесогонного
- Моквский кафедральный собор
- Город Очамчира
- Пещера Абраскила (за доп. плату)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Посещение пещеры Абраскила - 500 руб.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания по городу Сухум
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Убедительная просьба надевать приличную одежду, прикрывающую плечи и колени, для посещения храмов
- Сверьте часы - время в Абхазии московское (при пересечении границы часы могут перескочить)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
