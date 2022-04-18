Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Абхазия считается одной из древнейших цитаделей христианства.



Во время нашего паломнического путешествия полюбуемся на христианские храмы и посетим одну из древних святынь Абхазии на ваш выбор. 5 6 отзывов

Радуга Ваш гид в Сухуме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 13 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 6 отзывов 🇷🇺 русский 7 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Во время экскурсии мы увидим: церковь Георгия Победоносца в Синопе, • храм Ильи Пророка в Агудзере, • собор Успения Божьей Матери VI века в Дранде, • храм Святого Георгия Победоносца, построенном в селе Илор в Х веке. Здесь увидим мироточащие иконы, • Моквский собор Х века, построенный абхазским царём Леоном III или • Команский мужской монастырь • гробница Св. Василиска • святой источник • обзорная экскурсия по Сухуму с посещением кафедрального собора Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно, утром по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Собор Успения Божьей Матери

Храм Святого Георгия Победоносца

Моквский собор

Команский мужской монастырь

Гробницы Св. Василиска

Святой источник

Сухумский кафедральный собор

Набережная махаджиров

Парк Славы

Площадь Победы Что включено Трансфер

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? По согласованию с туристом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, утром по договоренности Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.