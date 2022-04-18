Абхазия считается одной из древнейших цитаделей христианства.
Во время нашего паломнического путешествия полюбуемся на христианские храмы и посетим одну из древних святынь Абхазии на ваш выбор.
Во время нашего паломнического путешествия полюбуемся на христианские храмы и посетим одну из древних святынь Абхазии на ваш выбор.
Описание экскурсии
Что вас ждет Во время экскурсии мы увидим:церковь Георгия Победоносца в Синопе, • храм Ильи Пророка в Агудзере, • собор Успения Божьей Матери VI века в Дранде, • храм Святого Георгия Победоносца, построенном в селе Илор в Х веке. Здесь увидим мироточащие иконы, • Моквский собор Х века, построенный абхазским царём Леоном III или • Команский мужской монастырь • гробница Св. Василиска • святой источник • обзорная экскурсия по Сухуму с посещением кафедрального собора Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно, утром по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Успения Божьей Матери
- Храм Святого Георгия Победоносца
- Моквский собор
- Команский мужской монастырь
- Гробницы Св. Василиска
- Святой источник
- Сухумский кафедральный собор
- Набережная махаджиров
- Парк Славы
- Площадь Победы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, утром по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово, что есть такие люди как вы, которые умеют интересно, грамотно
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О
К сожалению, за одну поездку невозможно посмотреть все храмы и монастыри, поэтому был выбран маршрут по восточной части Абхазии. Водитель-экскурсовод Мизан, патриот своей страны,во время поездки рассказывал историю, интересные факты. Посмотрели 4 храма, красота. Все понравилось!
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Т
Прекрасная страна с многовековой историей и природой изумительной красоты. Но главное богатство- это люди…, гостеприимные, добрые, открытые… Хочу выразить огромную благодарность Мизану, замечательному организатору и просто очень хорошему. доброму, открытому человеку!
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С
Нескончаемые шутки, улыбка, смех и нескончаемое гостеприимство от Мизана - все это сделало наш мини отпуск просто восхитительным! Обязательно вернемся и продолжим исследование! Мизан, мы не прощаемся, а говорим досвидания! Спасибо большое, это было круто!
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Е
Огромная благодарность Мизану Ашуба за увлекательное и незабываемое путешествие по Абхазии. Было очень интересно и незабываемо! Спасибо Мизану за хорошее настроение, отзывчивость, душевность!
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В
Искренне выражаемое большую благодарность яркому, сильному великолепному профессионалу своего любимого дела, ГИДУ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ МИЗАНУ АШУБА, а КРАСИВАЯ, ЧУТКАЯ ЕЛЕНА покорила наши сердца!!!
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