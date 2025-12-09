Мои заказы

Каманский монастырь – экскурсии в Сухуме

Найдено 4 экскурсии в категории «Каманский монастырь» в Сухуме, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистика призрачных поселков: Ткуарчал и окрестности
Мистика призрачных поселков Ткуарчала манит путешественников, ищущих нетривиальные маршруты. Погрузитесь в историю и насладитесь природными красотами
16 дек в 08:30
17 дек в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
На машине
7 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
15 600 ₽ за всё до 8 чел.
Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, Черниговка и Драндский храм
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Релакс-поездка из Сухума
Отправьтесь в неспешное путешествие по живописным уголкам Абхазии: минеральные родники, водопады и древние храмы подарят вам незабываемые впечатления
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
9000 ₽ за всё до 7 чел.
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии
Откройте для себя духовные и исторические сокровища Абхазии. Каманы, средневековый мост и живописные водопады ждут вашего визита
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
9500 ₽ за всё до 7 чел.

