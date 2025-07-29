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Фотопрогулка
до 3 чел.
Черниговка, Дранда и природный SPA
Погрузитесь в мир водопадов и древних храмов, завершив день в термальных источниках. Память о путешествии останется на ярких фотографиях
Начало: От удобного вам адреса в Сухуме
29 июл в 10:30
30 июл в 10:30
7600 ₽
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Истории каменных храмов: Илор, Моква и Дранда
Путешествие к древним храмам Абхазии - Илор, Моква и Дранда. Узнайте об их истории и архитектуре, почувствуйте духовную атмосферу этих мест
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Релакс-поездка из Сухума
Отправьтесь в неспешное путешествие по живописным уголкам Абхазии: минеральные родники, водопады и древние храмы подарят вам незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
24 июл в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Драндский собор»
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