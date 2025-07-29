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Драндский собор – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Драндский собор» в Сухуме, цены от 7600 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Черниговка, Дранда и природный SPA - фотопутешествие из Сухума
На машине
5 часов
-
5%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Черниговка, Дранда и природный SPA
Погрузитесь в мир водопадов и древних храмов, завершив день в термальных источниках. Память о путешествии останется на ярких фотографиях
Начало: От удобного вам адреса в Сухуме
29 июл в 10:30
30 июл в 10:30
7600 ₽8000 ₽ за всё до 3 чел.
Истории каменных храмов: Илор, Моква и Дранда
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Истории каменных храмов: Илор, Моква и Дранда
Путешествие к древним храмам Абхазии - Илор, Моква и Дранда. Узнайте об их истории и архитектуре, почувствуйте духовную атмосферу этих мест
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, ущелье Черниговка и Драндский храм
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Релакс-поездка из Сухума
Отправьтесь в неспешное путешествие по живописным уголкам Абхазии: минеральные родники, водопады и древние храмы подарят вам незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
24 июл в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Драндский собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Черниговка, Дранда и природный SPA - фотопутешествие из Сухума
  2. Истории каменных храмов: Илор, Моква и Дранда
  3. Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, ущелье Черниговка и Драндский храм
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Новоафонский монастырь
  5. Ущелье Черниговка
  6. Термальные источники Кындыг
  7. Гегский водопад
  8. Самое главное
  9. Набережная
  10. Гора Мамдзышха
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2025
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