Экскурсия и вся поездка очень понравилась! Наш гид Алиас выше всех похвал, очень внимательный, заботливый и начитанный! Очень рекомендуем! Места все посетили, вкусно покушали - всё очень здорово!

Н Наталья

Отличный гид Мизан, рассказал все на отлично, было очень интересно все послушать, а так же показал нам красивые места. Мы увидели водопады, прекрасное голубое озеро и озеро Рица и т. д. Спасибо за экскурсию