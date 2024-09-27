Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная прогулка по Сухуму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Сухума, прогуливаясь по набережной и наслаждаясь ароматным кофе в знаменитом кафе. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, вечером по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия Божественная Рица: От озера до водопадов в Сухуме
Откройте для себя красоту Абхазии с экскурсией Божественная Рица. Вас ждут незабываемые пейзажи, исторические места и духовное обогащение
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
14 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие по Западной Абхазии: от Гагры до Пицунды
Погрузитесь в красоту и историю Западной Абхазии с индивидуальной экскурсией, охватывающей Гагру, Пицунду и селение Лыхны
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
13 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 сентября 2024Экскурсия и вся поездка очень понравилась! Наш гид Алиас выше всех похвал, очень внимательный, заботливый и начитанный! Очень рекомендуем! Места все посетили, вкусно покушали - всё очень здорово!
- ННаталья14 августа 2023Отличный гид Мизан, рассказал все на отлично, было очень интересно все послушать, а так же показал нам красивые места. Мы увидели водопады, прекрасное голубое озеро и озеро Рица и т. д. Спасибо за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Рицинский реликтовый национальный парк»
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