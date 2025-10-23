Вы побываете в одном из самых красивых уголков Кавказа. По пути проедете живописные ущелья рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Остановитесь у впечатляющего Гегского водопада. А затем полюбуетесь озером Рица и его безмятежно ровной гладью, в которой отражаются заснеженные громады гор.

Бзыбское, Гегское и Юпшарское ущелья — проедем через каньоны с отвесными скалами.

Водопады Девичьи и Мужские Слёзы — на 2-ом километре Рицинской дороги увидим, как плачут скалы.

Голубое озеро — на высоте 100 метров над уровнем моря полюбуемся яркой голубизной водоёма. Говорят, если умыться водой из этого озера, можно сбросить десятки лет.

Гегский водопад — посмотрим, как водный каскад обрушивается вниз с высоты 55 метров. В солнечную погоду водный поток образует у подножия радугу сквозь фонтан брызг.

Чабгарский карниз — замрём от захватывающих панорамных видов.

Озеро Рица — и наконец окажемся у безмятежного озера, окружённого горными пиками Абхазии.

По пути гид расскажет:

о стране Апсны и её истории, местных традициях и обычаях

горной части Абхазии, эндемиках флоры и разнообразной дикой фауне

легендах и преданиях самобытного народа — с немалой долей правды, но и не лишённых местного колоритного юмора!

