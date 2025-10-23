Джип-приключение из Сухума - к озеру Рица и Гегскому водопаду

Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Вы побываете в одном из самых красивых уголков Кавказа. По пути проедете живописные ущелья рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Остановитесь у впечатляющего Гегского водопада.

А затем полюбуетесь озером Рица и его безмятежно ровной гладью, в которой отражаются заснеженные громады гор.
5
5 отзывов
Джип-приключение из Сухума - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Джип-приключение из Сухума - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Джип-приключение из Сухума - к озеру Рица и Гегскому водопаду

Описание экскурсии

Бзыбское, Гегское и Юпшарское ущелья — проедем через каньоны с отвесными скалами.

Водопады Девичьи и Мужские Слёзы — на 2-ом километре Рицинской дороги увидим, как плачут скалы.

Голубое озеро — на высоте 100 метров над уровнем моря полюбуемся яркой голубизной водоёма. Говорят, если умыться водой из этого озера, можно сбросить десятки лет.

Гегский водопад — посмотрим, как водный каскад обрушивается вниз с высоты 55 метров. В солнечную погоду водный поток образует у подножия радугу сквозь фонтан брызг.

Чабгарский карниз — замрём от захватывающих панорамных видов.

Озеро Рица — и наконец окажемся у безмятежного озера, окружённого горными пиками Абхазии.

По пути гид расскажет:

  • о стране Апсны и её истории, местных традициях и обычаях
  • горной части Абхазии, эндемиках флоры и разнообразной дикой фауне
  • легендах и преданиях самобытного народа — с немалой долей правды, но и не лишённых местного колоритного юмора!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер на джипе Toyota Sequoia с открытой панорамной крышей
  • Отдельно оплачивается экосбор на территорию Рицинского национального парка — 1000 ₽/взрослый, 500 ₽/детский (8-12 лет)
  • Дополнительно по желанию оплачиваются обед и дегустация местной продукции
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Вашего места отдыха в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алан
Алан — Организатор в Сухуме
Провёл экскурсии для 295 туристов
Наше агентство работает с 2020 года. Команда профессиональных гидов и водителей зарекомендовала себя с лучшей стороны среди гостей Абхазии. Мы всегда следим за высоким качеством сервиса для каждого гостя.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
A
Очень интересная экскурсия. Потрясающая природа и виды! Рекомендую!
А
Съездили на экскурсию с гидом Павлом. Это было круто, очень интересно рассказывал про великолепные места по пути к озеру Рица. Так же показал место откуда открывается будоражуший вид на озеро. Все прошло круто, интересно и запоминающиеся. Приедем ещё и обязательно обратимся к нему за экскурсией, всем рекомендуем!!!!
К
Это была очень крутая экскурсия, причём реальность переплюнула все ожидания)
Вайб 🔥🔥🔥🔥
М
Были на экскурсии (джипинг) по маршруту озеро Рица и Гегский водопад из города Сухум (прям из адреса проживания, что, безусловно, удобно). Очень довольны экскурсией! Гид Адам останавливался в живописных местах
по дороге и рассказывал многое интересное о стране Абхазии. Не смотря на экстремальный вид путешествия, чувствовали себя в безопасности благодаря безупречному вождению нашего гида. В целом поездка была очень комфортна и остались положительные впечатления, красивейшие фото и вкусные продукты с пунктов дегустации. Однозначно советую👍👍👍

И
Были сегодня на экскурсии в горах и на озере Рица. Забрали нас в 8 утра, по адресу места пребывания из Сухума на джипе. Первым делом заехали на дегустацию очень достойного
вина. После, по пути была остановка, на которой мы пробовали разные сорта мёда.
Далее путь уже держали на Альпы. Все время мы ехали с открытой крышой, с безумно красивыми видами. На Альпах, красота, которую должен увидеть хоть раз в жизни буквально каждый. Покатались на лошадях, нафоткались, попили чистейшей воды с горной реки. Особых рамок по времени у нас не было, поэтому там мы провели достаточно времени, чтобы одуреть от чистоты воздуха. Далее в обратном направлении мы заехали на Рицу, там мы пообедали, поплавали на катамаране и в целом на этом все.
Эмоций море. Отдельное спасибо гиду Адаму. Он рассказывал в процессе поездки, вообще обо всем, по экскурсии ну и не только.
Благодаря таким людям, ты получаешь полное расслабление и нет никаких лишних мыслей.
Обязательно советую брать тур, вы точно не пожалеете!! Мы очень довольны своим выбором. Огромное спасибо, что дали возможность получить незабываемые впечатления в солнечной Абхазии!

Входит в следующие категории Сухума

2900 ₽ за человека