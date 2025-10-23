Вы побываете в одном из самых красивых уголков Кавказа. По пути проедете живописные ущелья рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Остановитесь у впечатляющего Гегского водопада.
А затем полюбуетесь озером Рица и его безмятежно ровной гладью, в которой отражаются заснеженные громады гор.
Описание экскурсии
Бзыбское, Гегское и Юпшарское ущелья — проедем через каньоны с отвесными скалами.
Водопады Девичьи и Мужские Слёзы — на 2-ом километре Рицинской дороги увидим, как плачут скалы.
Голубое озеро — на высоте 100 метров над уровнем моря полюбуемся яркой голубизной водоёма. Говорят, если умыться водой из этого озера, можно сбросить десятки лет.
Гегский водопад — посмотрим, как водный каскад обрушивается вниз с высоты 55 метров. В солнечную погоду водный поток образует у подножия радугу сквозь фонтан брызг.
Чабгарский карниз — замрём от захватывающих панорамных видов.
Озеро Рица — и наконец окажемся у безмятежного озера, окружённого горными пиками Абхазии.
По пути гид расскажет:
- о стране Апсны и её истории, местных традициях и обычаях
- горной части Абхазии, эндемиках флоры и разнообразной дикой фауне
- легендах и преданиях самобытного народа — с немалой долей правды, но и не лишённых местного колоритного юмора!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер на джипе Toyota Sequoia с открытой панорамной крышей
- Отдельно оплачивается экосбор на территорию Рицинского национального парка — 1000 ₽/взрослый, 500 ₽/детский (8-12 лет)
- Дополнительно по желанию оплачиваются обед и дегустация местной продукции
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вашего места отдыха в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алан — Организатор в Сухуме
Провёл экскурсии для 295 туристов
Наше агентство работает с 2020 года. Команда профессиональных гидов и водителей зарекомендовала себя с лучшей стороны среди гостей Абхазии. Мы всегда следим за высоким качеством сервиса для каждого гостя.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Очень интересная экскурсия. Потрясающая природа и виды! Рекомендую!
А
Съездили на экскурсию с гидом Павлом. Это было круто, очень интересно рассказывал про великолепные места по пути к озеру Рица. Так же показал место откуда открывается будоражуший вид на озеро. Все прошло круто, интересно и запоминающиеся. Приедем ещё и обязательно обратимся к нему за экскурсией, всем рекомендуем!!!!
К
Это была очень крутая экскурсия, причём реальность переплюнула все ожидания)
Вайб 🔥🔥🔥🔥
М
Были на экскурсии (джипинг) по маршруту озеро Рица и Гегский водопад из города Сухум (прям из адреса проживания, что, безусловно, удобно). Очень довольны экскурсией! Гид Адам останавливался в живописных местах
И
Были сегодня на экскурсии в горах и на озере Рица. Забрали нас в 8 утра, по адресу места пребывания из Сухума на джипе. Первым делом заехали на дегустацию очень достойного
