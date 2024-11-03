Мини-группа
до 1 чел.
Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады»
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница, воскресенье, 10-00
2 мая в 10:00
4 мая в 10:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия Божественная Рица: От озера до водопадов в Сухуме
Откройте для себя красоту Абхазии с экскурсией Божественная Рица. Вас ждут незабываемые пейзажи, исторические места и духовное обогащение
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Озеро Рица из Сухума: великолепие национального парка Апсны
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Апсны на комфортабельной экскурсии к Озеру Рица
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
2 мая в 09:00
3 мая в 09:00
1550 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 ноября 2024Отличный экскурсовод Эсма! И очень опытный водитель аккуратно везде нас возил. Побывали в прекрасных местах. Все очень понравилось.
- ЛЛюдмила13 октября 2024Замечательная экскурсия! Много мест увидели, Рица очень красивая. Природа в Абхазии великолепная!Спасибо водителю Рустаму! Много рассказал интересного про Абхазию, её народ и обычаи. Спасибо всем, рекомендую!
- ААлександр27 сентября 2024Экскурсия и вся поездка очень понравилась! Наш гид Алиас выше всех похвал, очень внимательный, заботливый и начитанный! Очень рекомендуем! Места все посетили, вкусно покушали - всё очень здорово!
- ВВероника15 сентября 2024все было отлично, отдельное спасибо Рустаму!
- ННаталья14 августа 2023Отличный гид Мизан, рассказал все на отлично, было очень интересно все послушать, а так же показал нам красивые места. Мы увидели водопады, прекрасное голубое озеро и озеро Рица и т. д. Спасибо за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Водопад Мужские и Девичьи слезы»
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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
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