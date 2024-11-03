Т Татьяна Озеро Рица: путешествие по национальному парку Отличный экскурсовод Эсма! И очень опытный водитель аккуратно везде нас возил. Побывали в прекрасных местах. Все очень понравилось.

Л Людмила Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады» Замечательная экскурсия! Много мест увидели, Рица очень красивая. Природа в Абхазии великолепная!Спасибо водителю Рустаму! Много рассказал интересного про Абхазию, её народ и обычаи. Спасибо всем, рекомендую!

А Александр Божественная Рица Экскурсия и вся поездка очень понравилась! Наш гид Алиас выше всех похвал, очень внимательный, заботливый и начитанный! Очень рекомендуем! Места все посетили, вкусно покушали - всё очень здорово!

В Вероника Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады» все было отлично, отдельное спасибо Рустаму!