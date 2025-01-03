Индивидуальная
до 1 чел.
Жемчужина Кавказа - Рица: индивидуальное путешествие из Сухума
Откройте для себя неповторимую красоту озера Рица в комфортной индивидуальной экскурсии, где каждый момент спланирован для вашего удовольствия
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
24 апр в 09:00
11 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Новый Афон: погружение в историю
Групповая экскурсия в Новый Афон с посещением Приморского парка, монастыря и дегустацией местных вин и мёда. Откройте для себя культурное наследие Абхазии
Начало: Мы заберём вас по месту проживания в городе Сухум
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 09:30
3 мая в 09:30
4 мая в 09:30
1150 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Величественные горы Абхазии
Окунитесь в мир захватывающих горных пейзажей Абхазии. Вас ждут Альпийские луга, озёра и перевалы, создающие уникальное путешествие
Начало: Сухум, проспект Леона,1
Завтра в 08:00
24 апр в 08:00
25 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 января 202531 декабря 2024 года мы с семьёй решили провести на озере Рица с замечательным гидом Гором. Похоже, это был один
- ААлександр28 июля 2024Посмотрели Рицу, дачу Сталина, несколько водопадов, голубое озеро, много всего интересного по пути. Прекрасный гид - рассказал много интересного об
- ККатя28 июля 2024Посетили экскурсию в Новый Афон, впечатления остались невероятные! Живописные места, завораживающие памятники архитектуры… очень рекомендуем посетить Новоафонскую пещеру, хоть она
- ЕЕгор28 июля 2024Посетили с экскурсией г. Новый Афон, экскурсовод Кирилл по пути к городу очень много рассказывал исторических моментов. Город с небольшим
- РРаиса25 июля 2024Огромное спасибо Кириллу! 3 раз в Абхазии, но такого гида не встречала такой позитив, как жаль что закончилась эта замечательная экскурсия по прекрасной стране. Абхазия. Спасибо. Прекрасная организация экскурсии. Водитель Эрик профессионал
- VVera16 апреля 2023Хотим поблагодарить Гора за прекрасный день и возможность насладиться красотой Абхазии в компании человека, который любит и знает свою страну.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Дача Сталина на озере Рица»
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