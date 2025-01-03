Дача Сталина на озере Рица – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Дача Сталина на озере Рица» в Сухуме, цены от 1150 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Жемчужина Кавказа - Рица
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Жемчужина Кавказа - Рица: индивидуальное путешествие из Сухума
Откройте для себя неповторимую красоту озера Рица в комфортной индивидуальной экскурсии, где каждый момент спланирован для вашего удовольствия
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
24 апр в 09:00
11 000 ₽ за экскурсию
Новый Афон: погружение в историю
5 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Новый Афон: погружение в историю
Групповая экскурсия в Новый Афон с посещением Приморского парка, монастыря и дегустацией местных вин и мёда. Откройте для себя культурное наследие Абхазии
Начало: Мы заберём вас по месту проживания в городе Сухум
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 09:30
3 мая в 09:30
4 мая в 09:30
1150 ₽ за человека
Величественные горы Абхазии, Альпийские луга, Долина семи озёр, Перевал Пыв
9 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Величественные горы Абхазии
Окунитесь в мир захватывающих горных пейзажей Абхазии. Вас ждут Альпийские луга, озёра и перевалы, создающие уникальное путешествие
Начало: Сухум, проспект Леона,1
Завтра в 08:00
24 апр в 08:00
25 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 января 2025
    Жемчужина Кавказа - Рица
    31 декабря 2024 года мы с семьёй решили провести на озере Рица с замечательным гидом Гором. Похоже, это был один
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    из лучших дней в этом году, насыщенный и яркий. Мы услашали историю чудесной страны, легенды этой древней земли, увидели необыкновенные по красоте горные реки, голубые озера, и, конечно озеро Рица на фоне гор с заснеженными вершинами, - все это создало настроение настоящего новогоднего чуда! С каким вдохновением, любовью и гордостью рассказывал Гор о своей родной стране! С таким человеком хочется открывать этот мир! Мы обязательно приедем снова!

  • А
    Александр
    28 июля 2024
    Жемчужина Кавказа - Рица
    Посмотрели Рицу, дачу Сталина, несколько водопадов, голубое озеро, много всего интересного по пути. Прекрасный гид - рассказал много интересного об
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    истории страны, местных достопримечательностях и легендах, показал несколько интересных "нестандартных" туристических мест. Был очень отзывчив и приятен в общении. Отличная машина, комфортно разместились вчетвером. Провели почти целый день на экскурсии - это было замечательное времяпрепровождение. + гид подсказал отличные места для покупки местных сыров и вин (с дегустацией), а так же очень вкусное место для обеда.

  • К
    Катя
    28 июля 2024
    Новый Афон: погружение в историю
    Посетили экскурсию в Новый Афон, впечатления остались невероятные! Живописные места, завораживающие памятники архитектуры… очень рекомендуем посетить Новоафонскую пещеру, хоть она
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    и не включена в стоимость экскурсии, но, поверьте, это того стоит! Немаловажную роль сыграл наш экскурсовод - Кирилл. Очень приятный молодой человек помимо того, что во время экскурсии он рассказывает много исторических фактов, некоторые из которых даже не относятся к теме самой экскурсии, но достаточно интересны для общего развития, так ещё и обладает хорошими организаторскими способностями, благодаря которым на протяжении всей экскурсии в группе царило хорошее настроение, мы остались довольны.

  • Е
    Егор
    28 июля 2024
    Новый Афон: погружение в историю
    Посетили с экскурсией г. Новый Афон, экскурсовод Кирилл по пути к городу очень много рассказывал исторических моментов. Город с небольшим
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    количеством населения, но есть старинные монастыри и храмы, которые находятся на возвышенностях. Посетили дегустационные залы вина и сыра. В Новоафонской пещере очень прохладно 13-14 градусов, поэтому лучше взять с собой что-нибудь накинуть, хотя там за 100 руб можно арендовать плед. В самой пещере экскурсия проходит по бетонному мосту в некоторых местах присутствуют крутоватые спуски и подъёмы, необходимо держаться за металлические перила. Людям с ограничением нагрузок необходимо это учитывать. В конце экскурсии посещение лебединного озера с черными лебедями

  • Р
    Раиса
    25 июля 2024
    Новый Афон: погружение в историю
    Огромное спасибо Кириллу! 3 раз в Абхазии, но такого гида не встречала такой позитив, как жаль что закончилась эта замечательная экскурсия по прекрасной стране. Абхазия. Спасибо. Прекрасная организация экскурсии. Водитель Эрик профессионал
  • V
    Vera
    16 апреля 2023
    Жемчужина Кавказа - Рица
    Хотим поблагодарить Гора за прекрасный день и возможность насладиться красотой Абхазии в компании человека, который любит и знает свою страну.
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    Экскурсия началась с первых минут поездки! Гор увлекательно рассказывает об истории Абхазии, традициях и особенностях. Общаться с ним очень комфортно и интересно. В течение поездки мы посетили все самые известные локации, останавливались везде, где нам нравилось, Гор много рассказывал о природных особенностях местности. Все прошло великолепно!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Дача Сталина на озере Рица»

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  3. Величественные горы Абхазии, Альпийские луга, Долина семи озёр, Перевал Пыв
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Гегский водопад
  5. Самое главное
  6. Набережная
  7. Ущелье Черниговка
  8. Новоафонский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Дача Сталина на озере Рица" можно забронировать 3 экскурсии от 1150 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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