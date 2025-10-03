Описание экскурсии
Начнём день у Мерхеульского источника — здесь можно набрать природную минеральную воду, а рядом заглянуть в дегустационный зал с местными напитками.
Дальше — остановка у Мерхеульских ванн, чтобы полюбоваться природой и настроиться на маршрут к водопадам.
Продолжим путь к Ольгинским водопадам — это каскад на правом берегу реки Большая Мачара, в самшитовом лесу и живописном каньоне.
После прогулки — новая тропа к Барьяльскому (Мачарскому) водопаду. Его высота — около 30 метров, он расположен среди скал, лиан и реликтового леса. Здесь раньше была карстовая пещера.
Следом — заезд на смотровую площадку. Откроются панорамы гор, можно прогуляться по ромашковому полю, покататься на качелях и передохнуть перед главной точкой маршрута.
Теперь — к Шакуранским водопадам. Мы пройдём через тень деревьев и бывшую пещеру, ставшую каньоном. Вас ждёт целая каскадная система, общая высота — около 250 метров.
Завершим у Джампальского каньона — здесь отвесные стены до 300 метров, чистая горная река и время для отдыха у воды.
А перед тем, как отправиться обратно в Сухум, по вашему желанию заедем на ужин в традиционном абхазском стиле.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на Ольгинские водопады — 300 ₽ за чел., ужин — от 600 ₽ за чел.
- Поездка будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- Едем на автомобиле УАЗ с открытым верхом. Продолжительность переездов — от 20 минут до 1 часа. Пешком идём немного — не более 800 м за раз
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Отзывы и рейтинг
Сергей отличный гид - внимательный, ответственный, чувствуется большой опыт общения с разными людьми. И просто классный водитель:-)
Пейзажи захватывают. . Это невозможно описать, это надо
Не те места которые посещают все, найти проход в образовавшиеся 130 лет назад ущелья, где водопады, где высота 80 метров. Очень впечатлило.
