Едем в Кодорское ущелье! Здесь — каскадные водопады, живописные каньоны и скрытые уголки природы. Я расскажу о Военно-Сухумской дороге, её истории и красотах. Покажу завораживающие виды и отвезу туда, где редко бывают туристы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Начнём день у Мерхеульского источника — здесь можно набрать природную минеральную воду, а рядом заглянуть в дегустационный зал с местными напитками.

Дальше — остановка у Мерхеульских ванн, чтобы полюбоваться природой и настроиться на маршрут к водопадам.

Продолжим путь к Ольгинским водопадам — это каскад на правом берегу реки Большая Мачара, в самшитовом лесу и живописном каньоне.

После прогулки — новая тропа к Барьяльскому (Мачарскому) водопаду. Его высота — около 30 метров, он расположен среди скал, лиан и реликтового леса. Здесь раньше была карстовая пещера.

Следом — заезд на смотровую площадку. Откроются панорамы гор, можно прогуляться по ромашковому полю, покататься на качелях и передохнуть перед главной точкой маршрута.

Теперь — к Шакуранским водопадам. Мы пройдём через тень деревьев и бывшую пещеру, ставшую каньоном. Вас ждёт целая каскадная система, общая высота — около 250 метров.

Завершим у Джампальского каньона — здесь отвесные стены до 300 метров, чистая горная река и время для отдыха у воды.

А перед тем, как отправиться обратно в Сухум, по вашему желанию заедем на ужин в традиционном абхазском стиле.

Организационные детали