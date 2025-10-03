Мои заказы

Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам

Проехать по Военно-Сухумской дороге и открыть природную красоту Абхазии
Едем в Кодорское ущелье! Здесь — каскадные водопады, живописные каньоны и скрытые уголки природы. Я расскажу о Военно-Сухумской дороге, её истории и красотах. Покажу завораживающие виды и отвезу туда, где редко бывают туристы.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Начнём день у Мерхеульского источника — здесь можно набрать природную минеральную воду, а рядом заглянуть в дегустационный зал с местными напитками.

Дальше — остановка у Мерхеульских ванн, чтобы полюбоваться природой и настроиться на маршрут к водопадам.

Продолжим путь к Ольгинским водопадам — это каскад на правом берегу реки Большая Мачара, в самшитовом лесу и живописном каньоне.

После прогулки — новая тропа к Барьяльскому (Мачарскому) водопаду. Его высота — около 30 метров, он расположен среди скал, лиан и реликтового леса. Здесь раньше была карстовая пещера.

Следом — заезд на смотровую площадку. Откроются панорамы гор, можно прогуляться по ромашковому полю, покататься на качелях и передохнуть перед главной точкой маршрута.

Теперь — к Шакуранским водопадам. Мы пройдём через тень деревьев и бывшую пещеру, ставшую каньоном. Вас ждёт целая каскадная система, общая высота — около 250 метров.

Завершим у Джампальского каньона — здесь отвесные стены до 300 метров, чистая горная река и время для отдыха у воды.

А перед тем, как отправиться обратно в Сухум, по вашему желанию заедем на ужин в традиционном абхазском стиле.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход на Ольгинские водопады — 300 ₽ за чел., ужин — от 600 ₽ за чел.
  • Поездка будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • Едем на автомобиле УАЗ с открытым верхом. Продолжительность переездов — от 20 минут до 1 часа. Пешком идём немного — не более 800 м за раз
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 33 туристов
Я коренной житель Абхазии, очень люблю ездить по труднодоступным локациям и знакомиться с прекрасными местами нашего райского уголка, проводить интересные и весёлые выезды на природу с ночёвками и пикниками. Присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг

Ольга
Ольга
3 окт 2025
Спасибо Сергею за то, что показал невероятную природу Абхазии.
Спасибо Сергею за то, что показал невероятную природу Абхазии.
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, очень рад, что вам понравилось)
Приезжайте к нам еще!
Ирина
Ирина
29 сен 2025
Прекрасное приключение, которое останется в памяти надолго.
Сергей отличный гид - внимательный, ответственный, чувствуется большой опыт общения с разными людьми. И просто классный водитель:-)
Пейзажи захватывают. . Это невозможно описать, это надо
увидеть хотя бы однажды своими глазами!
Если есть желание и возможность, обязательно посетите эти чудесные места.
Дорога на автомобиле не самая сложная для пассажира, тряска присутствует, но бывало и похуже)
Пеший спуск в каньон и подъем обратно требует удобной обуви и отсутствия алкоголя в крови)
Особых спортивных данных не требуется, но нужно быть внимательным, идти аккуратно и прислушиваться к советам Сергея. Награда за труды - волшебное место, где вода, скалы и небо сливаются воедино.
Рекомендую поездку для взрослых, с детьми думаю не стоит, пусть подрастут.
Сергею наша благодарность за приятное общение, крутое путешествие и вкуснейший кофе на берегу реки!

Прекрасное приключение, которое останется в памяти надолго.
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спс большое за прекрасный отзыв, очень рад, что вы остались довольны туром.
Обращайтесь к нам ещё!
А
Алексей
2 сен 2025
Экскурсия превосходная! Сергей отличный водитель, и езда по бездорожью оставила массу впечатлений! Природа Абхазии впечатляет! Места очень красивые, по этому маршруту нет толпы туристов, по крайней мере нам они не попались и можно сделать очень красивые фотографии. На обратном пути заехали на обед, где очень вкусно готовят. Рекомендую!
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спс большое Александр.
Очень приятно читать такие отзывы.
Приезжаите к нам еще!
А
Алеся
27 авг 2025
Это одно из самых увлекательных путешествий, оно не простое, но оно того стоит, советую!!!
Это одно из самых увлекательных путешествий, оно не простое, но оно того стоит, советую!!!
Е
Екатерина
2 авг 2025
Огромное спасибо Сергею за такую потрясающую экскурсию!!! Прекрасные маршруты, бесподобная красота природы, попадали на каждую локацию раньше основной массы туристов, могли гулять, фотографироваться без других людей на заднем фоне, узнали от Сергея много нового и интересного, кайфовали в пути до каждой точки под музыку, вкусно покушали в конце нашего пути))) мы точно вернемся в следующий раз!!!
Огромное спасибо Сергею за такую потрясающую экскурсию!!! Прекрасные маршруты, бесподобная красота природы, попадали на каждую локацию
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Очень приятно читать такие отзывы. Приезжаите еще, всегда рад….
М
Мария
17 июл 2025
Невероятное, потрясающее, необыкновенное, восхитительное путешествие подарил нашей семье Сергей! С него началось знакомство с Абхазией. И это было самое правильное наше решение. Невероятной красоты природа, невероятные, иногда трудные (для нас
не подготовленные городских жителей) тропы. Но оно того стоило! Сергей-это вообще замечательный человек, который поддерживал, страховая, подбадривал, не торопил. Именно он, с его юмором, человечность сделал этот день для нас незабываемым! Домой Сергей нас доставил грязных (кто-то на попе проехал по тропинке), в мокрых кроссах (мы пробирались в пещере, переходили реку), но таких счастливых! Огромное, человеческое спасибо, Сергей! Отличная программа, отличный гид!

Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спс большое, очень приятно читать такие отзывы. Рад что вам понравилось.
Э
Эльвина
7 июл 2025
Экскурс кайф! 💯
Не те места которые посещают все, найти проход в образовавшиеся 130 лет назад ущелья, где водопады, где высота 80 метров. Очень впечатлило.
Машина огонь! Мы ездили не в самую
лучшую погоду, но несмотря на дождь мы не промокли. Когда нужно открывали, когда нужно закрывали верх. Очень атмосферно.
Сергей, спасибо вам за то что показали места не доступные для обычной экскурсии. Я в восторге😍 могу сказать, сыну в 8 лет зашло 👍🏻 мне, для начинающего любителя новых мест, где нужно найти нетронутую красоту 100500%
Жаль фото не передает всей красоты! Но рекомендую тур однозначно!
Хочу ли я приехать еще? 💯

Экскурс кайф! 💯
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спс большое за отзыв, приезжаите к нам ещё
Ю
Юрий
14 июн 2025
Экскурсия замечательная! Еще раз убедился сколь красива и разнообразна природа Абхазии! Очень понравился гид Сергей, рассказал очень много интересного как по маршруту, так и про жизнь в Абхазии в целом,
помогал по дороге к водопадам, которая порой оказалась не очень простой, показал уйму захватывающих дух пейзажей. Всем любителям природы и гор однозначно рекомендую съездить на эту экскурсию, наберетесь впечатлений и отличного настроения! Организаторам и отдельно Сергею огромное спасибо!!!

Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Доброго времени, спс большое за отвыв. Очень рад что Вам понравилось.

