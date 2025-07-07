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Мерхеульский источник – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Мерхеульский источник» в Сухуме, цены от 1300 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Из Сухума - в Черниговку
На автобусе
3.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - в Черниговку
Черниговка - это место, где можно забыть о городской суете. Водопады, леса и целебные источники ждут тех, кто готов к новым открытиям
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 14:15
Сегодня в 14:15
Завтра в 14:15
1300 ₽ за человека
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
На машине
11 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье
Путешествие в Кодорское ущелье - это встреча с каскадными водопадами и живописными каньонами. Узнайте историю Военно-Сухумской дороги и насладитесь природой
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 960 ₽16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, ущелье Черниговка и Драндский храм
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, ущелье Черниговка и Драндский храм
Прогуляться по подвесным мостам, отдохнуть душой в монастыре и принять термальные ванны
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвина
    7 июля 2025
    Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
    Экскурс кайф! 💯 Не те места которые посещают все, найти проход в образовавшиеся 130 лет назад ущелья, где водопады, где высота
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    80 метров. Очень впечатлило. Машина огонь! Мы ездили не в самую лучшую погоду, но несмотря на дождь мы не промокли. Когда нужно открывали, когда нужно закрывали верх. Очень атмосферно. Сергей, спасибо вам за то что показали места не доступные для обычной экскурсии. Я в восторге😍 могу сказать, сыну в 8 лет зашло 👍🏻 мне, для начинающего любителя новых мест, где нужно найти нетронутую красоту 100500% Жаль фото не передает всей красоты! Но рекомендую тур однозначно! Хочу ли я приехать еще? 💯

    Экскурс кайф! 💯Экскурс кайф! 💯Экскурс кайф! 💯Экскурс кайф! 💯Экскурс кайф! 💯Экскурс кайф! 💯Экскурс кайф! 💯Экскурс кайф! 💯Экскурс кайф! 💯Экскурс кайф! 💯
  • К
    Ксения
    19 июня 2025
    Из Сухума - в Черниговку
    Обязательно к посещению!!))
  • Ю
    Юрий
    14 июня 2025
    Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
    Экскурсия замечательная! Еще раз убедился сколь красива и разнообразна природа Абхазии! Очень понравился гид Сергей, рассказал очень много интересного как
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    по маршруту, так и про жизнь в Абхазии в целом, помогал по дороге к водопадам, которая порой оказалась не очень простой, показал уйму захватывающих дух пейзажей. Всем любителям природы и гор однозначно рекомендую съездить на эту экскурсию, наберетесь впечатлений и отличного настроения! Организаторам и отдельно Сергею огромное спасибо!!!

  • Е
    Евгений
    2 июня 2025
    Из Сухума - в Черниговку
    Классно и красиво. Не зря рекомендовали)
  • О
    Ольга
    28 мая 2025
    Из Сухума - в Черниговку
    У нас была маленькая группа, удобный трансфер, великолепный водитель. Экскурсия прошла на ура, красочное место, столько фотографий сделала, просто чудо. Спасибо за отдых 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Мерхеульский источник»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Сухума - в Черниговку
  2. Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
  3. Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, ущелье Черниговка и Драндский храм
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Новоафонский монастырь
  5. Ущелье Черниговка
  6. Гегский водопад
  7. Термальные источники Кындыг
  8. Самое главное
  9. Набережная
  10. Гора Мамдзышха
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Мерхеульский источник" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 15 960 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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