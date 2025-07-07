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80 метров. Очень впечатлило. Машина огонь! Мы ездили не в самую лучшую погоду, но несмотря на дождь мы не промокли. Когда нужно открывали, когда нужно закрывали верх. Очень атмосферно. Сергей, спасибо вам за то что показали места не доступные для обычной экскурсии. Я в восторге😍 могу сказать, сыну в 8 лет зашло 👍🏻 мне, для начинающего любителя новых мест, где нужно найти нетронутую красоту 100500% Жаль фото не передает всей красоты! Но рекомендую тур однозначно! Хочу ли я приехать еще? 💯