Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - в Черниговку
Черниговка - это место, где можно забыть о городской суете. Водопады, леса и целебные источники ждут тех, кто готов к новым открытиям
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 14:15
Сегодня в 14:15
Завтра в 14:15
1300 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье
Путешествие в Кодорское ущелье - это встреча с каскадными водопадами и живописными каньонами. Узнайте историю Военно-Сухумской дороги и насладитесь природой
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 960 ₽
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, ущелье Черниговка и Драндский храм
Прогуляться по подвесным мостам, отдохнуть душой в монастыре и принять термальные ванны
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвина7 июля 2025Экскурс кайф! 💯 Не те места которые посещают все, найти проход в образовавшиеся 130 лет назад ущелья, где водопады, где высота
- ККсения19 июня 2025Обязательно к посещению!!))
- ЮЮрий14 июня 2025Экскурсия замечательная! Еще раз убедился сколь красива и разнообразна природа Абхазии! Очень понравился гид Сергей, рассказал очень много интересного как
- ЕЕвгений2 июня 2025Классно и красиво. Не зря рекомендовали)
- ООльга28 мая 2025У нас была маленькая группа, удобный трансфер, великолепный водитель. Экскурсия прошла на ура, красочное место, столько фотографий сделала, просто чудо. Спасибо за отдых 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Мерхеульский источник»
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