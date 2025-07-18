Откройте для себя одну из самых живописных локаций Абхазии — Кодорское ущелье.
Вы пройдёте по самшитовым тропам к каскадным водопадам, заглянете в каньоны и подниметесь на смотровую площадку с видом на
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание экскурсииПогрузитесь в первозданную природу Абхазии — отправьтесь в путешествие по Кодорскому ущелью. Вас ждут водопады, каньоны, реликтовые леса и невероятные панорамы. День начнётся у Мерхеульского источника: здесь можно набрать минеральной воды и попробовать местные напитки. Далее — остановка у Мерхеульских ванн, откуда открываются живописные виды. Первая тропа приведёт к Ольгинским водопадам, скрытым в самшитовом лесу на берегу реки Большая Мачара. Затем — подъём к Барьяльскому водопаду: он прячется среди скал и лиан, на месте бывшей карстовой пещеры. Следом — смотровая площадка с видом на горы, цветущие поля и качели на фоне панорамы ущелья. Главная точка маршрута — Шакуранские водопады: целая каскадная система высотой около 250 метров. Завершим день у Джампальского каньона, где отвесные скалы и горная река создают атмосферу уединённой дикости. При желании экскурсия завершается ужином в традиционном абхазском стиле. Эта поездка подойдёт тем, кто ищет не только природные красоты, но и спокойный, насыщенный отдых без толп туристов. Важная информация: Поездка будет интересна взрослым и детям от 5 лет. Едем на автомобиле УАЗ с открытым верхом. С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Выезд из Сухума и Афона утром 7-10 ч. утра в зависимости от вашего местоположения. Приезд обратно зависит от вас, на сколько долгие будут остановки и ваше прохождение достопримечательностей.
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Вход на Ольгинские водопады: 300 ₽ за человека
- Ужин (от 600 ₽ за человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сухум, по адресу вашего проживания
Завершение: Сухум или Новый Афон
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Выезд из Сухума и Афона утром 7-10 ч. утра в зависимости от вашего местоположения. Приезд обратно зависит от вас, на сколько долгие будут остановки и ваше прохождение достопримечательностей.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Поездка будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- Едем на автомобиле УАЗ с открытым верхом
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 июл 2025
Отличная экскурсия! Профессиональный и веселый гид, интересные локации в которые самим добраться просто невозможно. Захватывающие виды. С маленькими детьми сложновато, тк на отдельных участках требуется сноровка. Езжайте, не пожалеете!
Входит в следующие категории Сухума
