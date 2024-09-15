Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абхазии
Погрузитесь в мир высокогорных чудес Абхазии. Откройте уникальные озера, водопады и альпийские луга в увлекательной экскурсии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Воодушевляющее путешествие по абхазским красотам: каньоны, водопады, древняя пещера, пикник и дегустация местного вина и меда
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Суббота в 10:00
Завтра в 10:00
3 июн в 10:00
3400 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Джиппинг «Кодорское ущелье - Шакуранский водопад»
Путешествие в сердце Кавказа с посещением Шакуранского водопада и Кодорского ущелья. Откройте для себя незабываемые виды и приключения
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3250 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина15 сентября 2024Всё очень понравилось.
- ИИгорь6 сентября 2024Здравствуйте, всё понравилось, везде побывали как в описании, водители молодцы!!!
- ВВарвара15 марта 2022Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово,
- ЛЛюдмила10 марта 2022Огромная благодарность Мизану Ашуба за увлекательное и незабываемое путешествие по Абхазии. Было очень интересно и незабываемо! Спасибо Мизану за хорошее настроение, отзывчивость, душевность!
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Кодорское ущелье»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в мае 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Кодорское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 3250 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2025 год по теме «Кодорское ущелье», 13 ⭐ отзывов, цены от 3250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль