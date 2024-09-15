Кодорское ущелье – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Кодорское ущелье» в Сухуме, цены от 3250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Высокогорье Апсны
Джиппинг
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абхазии
Погрузитесь в мир высокогорных чудес Абхазии. Откройте уникальные озера, водопады и альпийские луга в увлекательной экскурсии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Воодушевляющее путешествие по абхазским красотам: каньоны, водопады, древняя пещера, пикник и дегустация местного вина и меда
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Суббота в 10:00
Завтра в 10:00
3 июн в 10:00
3400 ₽ за человека
Джиппинг: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад (каньон)
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
10 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Джиппинг «Кодорское ущелье - Шакуранский водопад»
Путешествие в сердце Кавказа с посещением Шакуранского водопада и Кодорского ущелья. Откройте для себя незабываемые виды и приключения
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3250 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    15 сентября 2024
    Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
    Всё очень понравилось.
  • И
    Игорь
    6 сентября 2024
    Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
    Здравствуйте, всё понравилось, везде побывали как в описании, водители молодцы!!!
  • В
    Варвара
    15 марта 2022
    Высокогорье Апсны
    Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово,
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    что есть такие люди как вы, которые умеют интересно, грамотно и с большой любовью рассказать о своей земле. Это не просто сухие цифры и факты, а душевные рассказы, притчи и истории, которые заставляют плакать, улыбаться и просто задуматься о жизни и о душе.

  • Л
    Людмила
    10 марта 2022
    Высокогорье Апсны
    Огромная благодарность Мизану Ашуба за увлекательное и незабываемое путешествие по Абхазии. Было очень интересно и незабываемо! Спасибо Мизану за хорошее настроение, отзывчивость, душевность!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Кодорское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Джиппинг: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад (каньон)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
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  5. Гегский водопад
  6. Ущелье Черниговка
  7. Набережная
  8. Гора Мамдзышха
  9. Термальные источники Кындыг
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в мае 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Кодорское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 3250 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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