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рассказчик. Прекрасное чувство языка, добрый юмор, широкая эрудиция и глубокая подготовка по теме - все это ни на минуту не позволило заскучать или пожалеть о поездке. И что еще чрезвычайно важно - Данил прекрасно водит: уверенно, плавно, спокойно, при необходимости - быстро. По ходу действия, в зависимости от погоды, Данил предлагал изменения, дополнительные видовые площадки. Не получилось пойти на Малую Рицу - не беда, доедем до гос. дач Сталина/Хрущева. Не получается покататься на катамаране - не проблема, посмотрим на Молочный водопад. Кстати - совершенно неожиданно, каким-то чудом, но над озером вдруг ненадолго открылось окно в сплошных тучах и мы успели и покататься на катамаране, и оценить красоту озера и гор при солнечном свете. В итоге: великолепные впечатления, заслуженный рейтинг 5,0, четкая организация и просто удовольствие от классной экскурсии, заботы, внимания к нам и интереснейших рассказов!