Экскурсии по каньонам

Найдено 4 экскурсии в категории «Каньоны» в Сухуме, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первозданные виды Абхазии
На машине
19 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Потрясающая природа Абхазии — водопады, каньоны, горы и реки»
Завтра в 08:00
28 дек в 08:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Каньон Аапста: экскурсия 8 в 1
2 отзыва
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Каньон «Аапста» в Сухуме: незабываемое приключение 9 в 1
Погрузитесь в мир природных красот и активного отдыха с экскурсией в Каньон «Аапста». Вас ждут увлекательные моменты и неповторимые впечатления
Начало: Ваш отель
«Аацынский каньон – одно из живописных мест в Абхазии, сосредоточенное в устье реки Аапста, где созданы условия для отдыха туристов и местных жителей»
Расписание: Ежедневно в 10:00
21 мая в 10:00
22 мая в 10:00
600 за человека
Джиппинг «Каньон Хашупсе и Белые скалы»
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Джиппинг «Каньон Хашупсе и Белые скалы»
Начало: Заберем вас по месту проживания
«Прогуляемся по каньонам Хашупсе с бирюзовой водой, съездим на пляж на Белые скалы, где получаются сказочные фото»
Расписание: В понедельник, пятницу с 10:00 до 21:00
3300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 октября 2024
    Первозданные виды Абхазии
    Экскурсия хороша, гид пунктуален, приятен, рассказывает интересно. Несколько моментов, которые скорее рекомендация, чем критика: 1) перед экскурсией информировать гостей о предпочтительной одежде/обуви; 2)
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    обеспечить гостей хотя бы одной бутылочкой воды и посоветовать взять её с собой в подъём на гору. 3) посоветовать сохранить хотя бы одну бутылочку до Малой Рицы, так как черпать из озера воду руками, чтобы попить, не слишком удобно. 4) обеспечить гостей хотя бы минимальным перекусом на Малой Рице. 5) аккуратней обращаться с дроном. В целом поездкой довольны, природа изумительна.

  • В
    Владимир
    4 октября 2024
    Первозданные виды Абхазии
    Нас очень подвела погода. Периодически начинался сумасшедший ливень, а когда он стихал, то продолжался нудный дождь. Но! Данил - отличный
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    рассказчик. Прекрасное чувство языка, добрый юмор, широкая эрудиция и глубокая подготовка по теме - все это ни на минуту не позволило заскучать или пожалеть о поездке. И что еще чрезвычайно важно - Данил прекрасно водит: уверенно, плавно, спокойно, при необходимости - быстро. По ходу действия, в зависимости от погоды, Данил предлагал изменения, дополнительные видовые площадки. Не получилось пойти на Малую Рицу - не беда, доедем до гос. дач Сталина/Хрущева. Не получается покататься на катамаране - не проблема, посмотрим на Молочный водопад. Кстати - совершенно неожиданно, каким-то чудом, но над озером вдруг ненадолго открылось окно в сплошных тучах и мы успели и покататься на катамаране, и оценить красоту озера и гор при солнечном свете. В итоге: великолепные впечатления, заслуженный рейтинг 5,0, четкая организация и просто удовольствие от классной экскурсии, заботы, внимания к нам и интереснейших рассказов!

  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Первозданные виды Абхазии
    Нам необыкновенно повезло с гидом! Данил надёжный, отличный водитель, прекрасный интересный рассказчик с тонким чувством юмора! Если ехать в горы, то только с ним. Однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталия
    29 октября 2023
    Каньон Аапста: экскурсия 8 в 1
    Было супер, настроение наш гид поднимал всё время и не давал скучать👍 посетили много интересных мест и насладились красотами Абхазии 💚♥️🤍
  • Ш
    Шакирова
    24 августа 2023
    Каньон Аапста: экскурсия 8 в 1
    Экскурсия интересная, инструкторы молодцы, стараются, все было замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Каньоны»

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  2. Каньон Аапста: экскурсия 8 в 1
  3. Джиппинг «Каньон Хашупсе и Белые скалы»
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  1. Озеро Рица
  2. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в декабре 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Каньоны" можно забронировать 4 экскурсии от 600 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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