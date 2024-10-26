8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Потрясающая природа Абхазии — водопады, каньоны, горы и реки»
Завтра в 08:00
28 дек в 08:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Каньон «Аапста» в Сухуме: незабываемое приключение 9 в 1
Погрузитесь в мир природных красот и активного отдыха с экскурсией в Каньон «Аапста». Вас ждут увлекательные моменты и неповторимые впечатления
Начало: Ваш отель
«Аацынский каньон – одно из живописных мест в Абхазии, сосредоточенное в устье реки Аапста, где созданы условия для отдыха туристов и местных жителей»
Расписание: Ежедневно в 10:00
21 мая в 10:00
22 мая в 10:00
600₽ за человека
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Джиппинг «Каньон Хашупсе и Белые скалы»
Начало: Заберем вас по месту проживания
«Прогуляемся по каньонам Хашупсе с бирюзовой водой, съездим на пляж на Белые скалы, где получаются сказочные фото»
Расписание: В понедельник, пятницу с 10:00 до 21:00
3300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 октября 2024Экскурсия хороша, гид пунктуален, приятен, рассказывает интересно. Несколько моментов, которые скорее рекомендация, чем критика: 1) перед экскурсией информировать гостей о предпочтительной одежде/обуви; 2)
- ВВладимир4 октября 2024Нас очень подвела погода. Периодически начинался сумасшедший ливень, а когда он стихал, то продолжался нудный дождь. Но! Данил - отличный
- ААнна21 мая 2024Нам необыкновенно повезло с гидом! Данил надёжный, отличный водитель, прекрасный интересный рассказчик с тонким чувством юмора! Если ехать в горы, то только с ним. Однозначно рекомендую!
- ННаталия29 октября 2023Было супер, настроение наш гид поднимал всё время и не давал скучать👍 посетили много интересных мест и насладились красотами Абхазии 💚♥️🤍
- ШШакирова24 августа 2023Экскурсия интересная, инструкторы молодцы, стараются, все было замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Каньоны»
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