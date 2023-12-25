Я приглашаю вас в горы Восточной Абхазии. Эти пейзажи поражают не только туристов, но и местных.
Когда оказываешься здесь, в абсолютно нетронутых человеком местах, понимаешь как велики сила и могущество природы. Мы увидим горы, скалы, водопады, луга и озёра. На один день вы перенесётесь в сказку!
Когда оказываешься здесь, в абсолютно нетронутых человеком местах, понимаешь как велики сила и могущество природы. Мы увидим горы, скалы, водопады, луга и озёра. На один день вы перенесётесь в сказку!
Ближайшие даты:
25
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26
дек
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27
дек
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даты
Что вас ожидает:
- Горы
- Скалы
- Водопады
- Луга и озёра на востоке Абхазии
Описание
Что вас ждет Я приглашаю вас в горы Восточной Абхазии. Эти пейзажи поражают не только туристов, но и местных. Когда оказываешься здесь, в абсолютно нетронутых человеком местах, понимаешь как велики сила и могущество природы. Мы увидим горы, скалы, водопады, луга и озёра. На один день вы перенесётесь в сказку! Передвигаться между локациями будем на комфортабельном автомобиле. Нас ждут увлекательные прогулки и пикник. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида • трансфер. Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ежедневно в 8.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- город Сухум, проспект Леона,1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8.00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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