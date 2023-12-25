Что вас ждет Я приглашаю вас в горы Восточной Абхазии. Эти пейзажи поражают не только туристов, но и местных. Когда оказываешься здесь, в абсолютно нетронутых человеком местах, понимаешь как велики сила и могущество природы. Мы увидим горы, скалы, водопады, луга и озёра. На один день вы перенесётесь в сказку! Передвигаться между локациями будем на комфортабельном автомобиле. Нас ждут увлекательные прогулки и пикник. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида • трансфер. Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.