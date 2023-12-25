Однодневный тур в горы Восточной Абхазии

Индивидуальная экскурсия в Сухуме
Я приглашаю вас в горы Восточной Абхазии. Эти пейзажи поражают не только туристов, но и местных.

Когда оказываешься здесь, в абсолютно нетронутых человеком местах, понимаешь как велики сила и могущество природы. Мы увидим горы, скалы, водопады, луга и озёра. На один день вы перенесётесь в сказку!
Однодневный тур в горы Восточной Абхазии
Однодневный тур в горы Восточной Абхазии
Однодневный тур в горы Восточной Абхазии
Однодневный тур в горы Восточной Абхазии
Однодневный тур в горы Восточной Абхазии
Однодневный тур в горы Восточной Абхазии
Ближайшие даты:
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Горы
  • Скалы
  • Водопады
  • Луга и озёра на востоке Абхазии

Описание

Что вас ждет Я приглашаю вас в горы Восточной Абхазии. Эти пейзажи поражают не только туристов, но и местных. Когда оказываешься здесь, в абсолютно нетронутых человеком местах, понимаешь как велики сила и могущество природы. Мы увидим горы, скалы, водопады, луга и озёра. На один день вы перенесётесь в сказку! Передвигаться между локациями будем на комфортабельном автомобиле. Нас ждут увлекательные прогулки и пикник. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида • трансфер. Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Ежедневно в 8.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
город Сухум, проспект Леона,1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сухума

ИндивидуальныеНа весь деньПрирода и пейзажиГоры

Похожие туры из Сухума

Сухум. История и колорит столицы Абхазии
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
122 отзыва
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Сухум, набережная Махаджиров
Сегодня
31 дек
7 янв
14 янв
1 250 за человека
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны души
в Сухуме
Завтра
26 дек
27 дек
28 дек
15 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
в Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
Сегодня
Завтра
26 дек
27 дек
18 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сухуме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ