Путешествие по величественным горам Абхазии - это шанс увидеть уникальные природные красоты.
Маршрут начинается в долине реки Ауадхара, проходит через Альпийские луга и может включать посещение озера Мзы на высоте 2000
Маршрут начинается в долине реки Ауадхара, проходит через Альпийские луга и может включать посещение озера Мзы на высоте 2000
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏞 Посещение Альпийских лугов
- 🚶♂️ Гибкость маршрута
- 🐴 Возможность верховой езды
- 🌊 Озёра на высоте 2000 метров
- 🗺 Индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения гор Абхазии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, что позволяет в полной мере насладиться видами и комфортно передвигаться по маршрутам. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре возможны дожди. В остальные месяцы, особенно зимой, путешествие будет затруднено из-за погодных условий, но при наличии опыта и подходящей экипировки, можно насладиться зимними пейзажами.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Альпийские луга
- Долина семи озёр
- Перевал Пыв
Описание экскурсии
Необыкновенные горные местаНаше путешествие начнётся в долине реки Ауадхара на Альпийских лугах — выше озера Рица, а продолжится может по разным маршрутам. Например, до озера Мзы на высоте 2 тыс. метров над уровнем моря. Там вечнозелёные поля, сочетающиеся с ледяными островками, которые не таят даже в самые жаркие летние дни. А можем направиться ещё выше — к озеру Чхы с водой нежно-голубого цвета и пройти через Перевал Пыв, с высот которого можно насладиться видами Долины семи озёр. С перевала открывается завораживающая панорама на Главный Кавказский Хребет. Мы проедем на машине, пройдём пешком, верхом на лошадях. Всё будет зависеть от ваших желаний. Это будет день открытий, волнений и потрясений. Ведь лучше гор могут быть только горы!
Ежедневно, в 07.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина реки Ауадхара
- Альпийские луга
- Озеро Мзы
- Озеро Чхы
- Перевал Пыв
- Долина семи озер
- Главный Кавказский хребет
Что включено
- Трансфер, услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Сухум, проспект Леона,1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 07.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
Индивидуальная
до 7 чел.
К озеру Рица - через главные красоты Абхазии
Путешествие к озеру Рица - это возможность увидеть величественные каньоны и водопады Абхазии, а также познакомиться с её историей и традициями
Начало: В Сухуме
Завтра в 10:00
21 июл в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
22 июл в 08:00
23 июл в 08:00
18 000 ₽ за всё до 8 чел.