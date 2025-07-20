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Величественные горы Абхазии, Альпийские луга, Долина семи озёр, Перевал Пыв

Окунитесь в мир захватывающих горных пейзажей Абхазии. Вас ждут Альпийские луга, озёра и перевалы, создающие уникальное путешествие
Путешествие по величественным горам Абхазии - это шанс увидеть уникальные природные красоты.

Маршрут начинается в долине реки Ауадхара, проходит через Альпийские луга и может включать посещение озера Мзы на высоте 2000
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метров.

Вечнозелёные поля и ледяные островки, озеро Чхы с нежно-голубой водой и виды с Перевала Пыв на Долину семи озёр - всё это создаёт незабываемые впечатления.

В зависимости от предпочтений, путешествие может включать поездки на машине, пешие прогулки или верховую езду

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🏞 Посещение Альпийских лугов
  • 🚶‍♂️ Гибкость маршрута
  • 🐴 Возможность верховой езды
  • 🌊 Озёра на высоте 2000 метров
  • 🗺 Индивидуальный подход

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения гор Абхазии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, что позволяет в полной мере насладиться видами и комфортно передвигаться по маршрутам. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре возможны дожди. В остальные месяцы, особенно зимой, путешествие будет затруднено из-за погодных условий, но при наличии опыта и подходящей экипировки, можно насладиться зимними пейзажами.
Сейчас июль — это идеальное время.
Величественные горы Абхазии, Альпийские луга, Долина семи озёр, Перевал Пыв
Величественные горы Абхазии, Альпийские луга, Долина семи озёр, Перевал Пыв
Величественные горы Абхазии, Альпийские луга, Долина семи озёр, Перевал Пыв
Ближайшие даты:
20
июл21
июл22
июл23
июл24
июл25
июл26
июл
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Альпийские луга
  • Долина семи озёр
  • Перевал Пыв

Описание экскурсии

Необыкновенные горные места

Наше путешествие начнётся в долине реки Ауадхара на Альпийских лугах — выше озера Рица, а продолжится может по разным маршрутам. Например, до озера Мзы на высоте 2 тыс. метров над уровнем моря. Там вечнозелёные поля, сочетающиеся с ледяными островками, которые не таят даже в самые жаркие летние дни. А можем направиться ещё выше — к озеру Чхы с водой нежно-голубого цвета и пройти через Перевал Пыв, с высот которого можно насладиться видами Долины семи озёр. С перевала открывается завораживающая панорама на Главный Кавказский Хребет. Мы проедем на машине, пройдём пешком, верхом на лошадях. Всё будет зависеть от ваших желаний. Это будет день открытий, волнений и потрясений. Ведь лучше гор могут быть только горы!

Ежедневно, в 07.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина реки Ауадхара
  • Альпийские луга
  • Озеро Мзы
  • Озеро Чхы
  • Перевал Пыв
  • Долина семи озер
  • Главный Кавказский хребет
Что включено
  • Трансфер, услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Сухум, проспект Леона,1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 07.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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