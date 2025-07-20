Путешествие по величественным горам Абхазии - это шанс увидеть уникальные природные красоты.Маршрут начинается в долине реки Ауадхара, проходит через Альпийские луга и может включать посещение озера Мзы на высоте 2000

метров. Вечнозелёные поля и ледяные островки, озеро Чхы с нежно-голубой водой и виды с Перевала Пыв на Долину семи озёр - всё это создаёт незабываемые впечатления. В зависимости от предпочтений, путешествие может включать поездки на машине, пешие прогулки или верховую езду

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения гор Абхазии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, что позволяет в полной мере насладиться видами и комфортно передвигаться по маршрутам. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре возможны дожди. В остальные месяцы, особенно зимой, путешествие будет затруднено из-за погодных условий, но при наличии опыта и подходящей экипировки, можно насладиться зимними пейзажами.

Сейчас июль — это идеальное время.