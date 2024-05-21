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старым другом. Маршрут Данил скорректировал по ходу поездки, с учетом обстоятельств, за что ему отдельная благодарность: вместо малой Рицы заехали на Гегский водопад. Очень красивые места, хотя на Рице, конечно, надо наводить порядок, ибо хаотическая застройка и использование самого озера малым бизнесом уродует это уникальное место. Данилу желаем успехов, новых маршрутов, здоровья и счастья, а также мира и развития всей Абхазии!:)