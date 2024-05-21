1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Водопады Цебельдинской долины - индивидуальная экскурсия в Сухуме
Погрузитесь в красоту водопадов Цебельдинской долины. Узнайте местные легенды, посетите древние поселения и сделайте удивительные фотографии
Начало: Сухум
«Путешествие полностью погрузит вас в созерцание красоты водопадов, древних густых лесов и виднеющихся вдали гор Главного Кавказского хребта»
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Потрясающая природа Абхазии — водопады, каньоны, горы и реки»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
«Полчаса по бездорожью через сказочный горный лес с кавказскими елями — и вы окажетесь у макушки горы Мамдзышха (1873 метра н»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 мая 2024Нам необыкновенно повезло с гидом! Данил надёжный, отличный водитель, прекрасный интересный рассказчик с тонким чувством юмора! Если ехать в горы, то только с ним. Однозначно рекомендую!
- ЮЮрий6 октября 2023Спасибо огромное Данилу за нашу поездку! Приятно пообщаться с открытым, веселым и эрудированным человеком - ощущение, как будто ездили со
- ММаргарита19 августа 2023Искренне благодарны Данила за проведённое с нами время, отличную организацию экскурсии, познавательное и приятное общение
- ЖЖанна5 марта 2023Данил-волшебник! Обязательно отправляйтесь с ним путешествовать! Весёлый, общительный, образованный, профессиональный! Высочайшего уровня водитель! Внимательный, отзывчивый! Маршрут захватывающий! Спасибище, Данил! Это был праздник!
- ММария28 августа 2022Остались в полном восторге от экскурсии! Данил прекрасно знает регион, опытно водит и очень интересно рассказывал. От увиденных пейзажей кружилась
- ЕЕвгения16 июля 2022Данил - гид от Бога! Очень интересно рассказывает, много знает, все подскажет, сам с юмором и великий оптимист. Очень добрый,
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Горы»
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