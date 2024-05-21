Экскурсии к горам Сухума

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Сухуме, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады Цебельдинской долины
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Водопады Цебельдинской долины - индивидуальная экскурсия в Сухуме
Погрузитесь в красоту водопадов Цебельдинской долины. Узнайте местные легенды, посетите древние поселения и сделайте удивительные фотографии
Начало: Сухум
«Путешествие полностью погрузит вас в созерцание красоты водопадов, древних густых лесов и виднеющихся вдали гор Главного Кавказского хребта»
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Потрясающая природа Абхазии — водопады, каньоны, горы и реки»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
«Полчаса по бездорожью через сказочный горный лес с кавказскими елями — и вы окажетесь у макушки горы Мамдзышха (1873 метра н»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Первозданные виды Абхазии
    Нам необыкновенно повезло с гидом! Данил надёжный, отличный водитель, прекрасный интересный рассказчик с тонким чувством юмора! Если ехать в горы, то только с ним. Однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юрий
    6 октября 2023
    Первозданные виды Абхазии
    Спасибо огромное Данилу за нашу поездку! Приятно пообщаться с открытым, веселым и эрудированным человеком - ощущение, как будто ездили со
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    старым другом. Маршрут Данил скорректировал по ходу поездки, с учетом обстоятельств, за что ему отдельная благодарность: вместо малой Рицы заехали на Гегский водопад. Очень красивые места, хотя на Рице, конечно, надо наводить порядок, ибо хаотическая застройка и использование самого озера малым бизнесом уродует это уникальное место. Данилу желаем успехов, новых маршрутов, здоровья и счастья, а также мира и развития всей Абхазии!:)

  • М
    Маргарита
    19 августа 2023
    Первозданные виды Абхазии
    Искренне благодарны Данила за проведённое с нами время, отличную организацию экскурсии, познавательное и приятное общение
  • Ж
    Жанна
    5 марта 2023
    Водопады Цебельдинской долины
    Данил-волшебник! Обязательно отправляйтесь с ним путешествовать! Весёлый, общительный, образованный, профессиональный! Высочайшего уровня водитель! Внимательный, отзывчивый! Маршрут захватывающий! Спасибище, Данил! Это был праздник!
  • М
    Мария
    28 августа 2022
    Водопады Цебельдинской долины
    Остались в полном восторге от экскурсии! Данил прекрасно знает регион, опытно водит и очень интересно рассказывал. От увиденных пейзажей кружилась
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    голова. Конечно, мы с радостью будем рекомендовать Данила друзьям, в том числе с детьми, т. к. мы сами ездили с ребёнком 6 лет, который выдержал весь маршрут с нами на равных!

  • Е
    Евгения
    16 июля 2022
    Водопады Цебельдинской долины
    Данил - гид от Бога! Очень интересно рассказывает, много знает, все подскажет, сам с юмором и великий оптимист. Очень добрый,
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    внимательный, придет на помощь и детям и взрослым на сложном маршруте (лишь бы все увидели эту красоту), мега-умелый водитель, супер рассказчик. Отдельное спасибо за домашний сыр и супер-компотик!!!! Всегда будем помнить!! Женя, Полина, неваляшка-Лёня.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Набережная
  3. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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