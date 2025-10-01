В начале нашей эры апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит прибыли на побережье Чёрного моря. Симон остался, чтобы проповедовать христианство на Кавказе. На месте его захоронения построили храм, а в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные христианские святыни
- 🏰 Древние крепости и храмы
- 🕍 Величественный Новоафонский монастырь
- 🌊 Живописные природные ландшафты
- 🚶♂️ Увлекательные прогулки и фотосессии
Что можно увидеть
- Новоафонский монастырь
- Собор Святого Пантелеймона
- Церковь Симона Кананита
- Платформа Псырцха
- Пещера Симона Кананита
- Анакопийская крепость
- Новоафонский приморский парк
Описание экскурсии
- Вы посетите Новоафонский монастырь, величественный собор Святого Пантелеймона и сверите часы по курантам, подаренным монастырю Александром III.
- Осмотрите древнюю церковь, где покоятся мощи одного из 12 апостолов.
- Сфотографируетесь на фоне красивой арочной плотины с водопадом.
- Прогуляетесь к свисающей над озером ажурной царской беседке — старинной железнодорожной платформе «Псырцха».
- Через реку Псырцха отправитесь к одной из главных святынь Абхазии — пещере Симона Кананита. Побываете в священном гроте, рассмотрите изображения крестов, иконы и лампады.
- Посетите святой источник.
- По желанию исследуете великолепные залы Новоафонской пещеры, одного из крупнейших подземных царств бывшего СССР. Те, кто не захочет спускаться в пещеру, смогут провести это время в других локация поблизости.
- Затем вы спуститесь к Новоафонскому приморскому парку, где отдыхали Чехов и Горький. Выпьете чашечку ароматного кофе и полюбуетесь чёрными и белыми лебедями.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes (с кондиционером). Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания.
- Дополнительные расходы: билеты в Новоафонскую пещеру — 700 ₽ за чел. Их заранее бронирует гид, чтобы избежать длинных очередей в кассах.
- В пещере вы сможете провести 1,5 часа. Летом она открыта ежедневно, в остальные сезоны — в среду, четверг, субботу и воскресенье.
- К участию в экскурсии не допускаются люди в нетрезвом состоянии.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Основную информацию гид даёт по пути, во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время.
в среду и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1100 ₽
|Дети до 12 лет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мадина — Организатор в Сухуме
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
1 окт 2025
В целом опытом довольны, но есть один, очень важный нюанс, которым "грешат" почти все такие экскурсии и это большой минус и то, почему я, как правило, на такие экскурсии и
Марина
5 сен 2025
Мне очень понравилось. Прекрасная и внимательно экскурсовод . Насыщенная и интересная программа. Пещеры- бомба! На всю жизнь ощущения. Храм в Новом Афоне- внутреннее наслаждение и спокойствие. Спасибо!
Э
Эльвира
1 авг 2025
Замечательная и очень интересная экскурсия! Спасибо экскурсоводу,
Т
Татьяна
30 июл 2025
Экскурсоводом была Мадина!
Открытая, улыбчивая, очень располагает к себе, интересно рассказывает, с душой
Видно, что разбирается в материале
Предложила заехать в Собор Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны, очень атмосферное, намоленное место с невероятной
Открытая, улыбчивая, очень располагает к себе, интересно рассказывает, с душой
Видно, что разбирается в материале
Видно, что разбирается в материале
Предложила заехать в Собор Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны, очень атмосферное, намоленное место с невероятной
Евгения
23 июл 2025
Мне показалось экскурсия не совпадали с описанием на сайте. Мы не увидели грот Симона Кананита и святой источник.
Очень хотелось увидеть красивую беседку жд станции Псырцха. Но нам не сказали где она, и мы, видимо, до неё не дошли.
Очень хотелось увидеть красивую беседку жд станции Псырцха. Но нам не сказали где она, и мы, видимо, до неё не дошли.
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день!
Жаль, что мы не смогли оправдать ваше доверие!
Жаль, что мы не смогли оправдать ваше доверие!
Е
Екатерина
23 июл 2025
Очень сумбурный рассказ про историю страны, хотелось бы структурировать по датам (иначе получается 1 век, резко 19, потом 5 и тд). Перескоки с одной темы на другую и всё путается
Мадина
Ответ организатора:
очень жаль, что ваш не понравилась!
К
Кристина
23 июл 2025
Спасибо большое Маяне! Остались под впечатлением!
Н
Никита
20 июл 2025
Прекрасная экскурсия. Экскурсовод отлично все рассказывает и отвечает на интересующие вопросы. Рекомендую 100%.
О
Оксана
13 июл 2025
Очень интересная, информативная экскурсия. Гид и водитель супер!!!
О
Оксана
27 июн 2025
Необыкновенно
Ю
Юлия
15 мая 2025
Прекрасная, насыщенная и очень интересная экскурсия. За один день получилось посетить очень интересные места Нового Афона, открыла для себя это место. Рекомендую гида и экскурсию всем!
