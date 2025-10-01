читать дальше

не еду.



Итак, нас забрали от дома (несмотря на то, что для экскурсоводов мы жили не очень удобно) и это большой плюс! Спасибо! Иначе мы бы и не поехали экскурсией.



Экскурсовод и водитель - очень дружелюбны, приветливы, клиентоориентированы и это тоже большой плюс и украшение экскурсии.



НО! То, что называлось "изюминкой" экскурсии, которая на самом деле представлялась по цене 50% от самой экскурсии - это не только минус, это еще и неуважение к границам туристов. Первой остановкой в нашей экскурсии была та самая "изюминка", за которую нужно было оплатить, как я уже указала, 50% с носа от билета каждого участника, и внимание, экскурсовод действительно красиво рассказывает и действительно как будто спрашивает - ну что, поедем? На что поднимается только 1-2 руки, но мы едем! Да, место стоит того, чтобы его посмотреть, но почему не включить его открыто, без вот этих скрытых комиссий в карман экскурсоводу? Именно поэтому у вас сразу и не возьмут деньги - когда вы первым пунктом отправитесь на этот объект и уже после, оплачивая, скажете - а я не хочу посещать дополнительное место, вам скажут - так мы же его только что посетили! И вы вынуждены оплачивать - без желания на то и без согласия! Видел сама эти удивленные взоры на "а мы уже посетили".



Далее - вот эти бесплатные дегустации, которые - все время гадаю - платят фирме % от дохода? Или чьи-то родственники? Вторая остановка - те самые дегустации! Показывают красиво, дегустируют вкусно, но цены! В 3-5 раз дороже от реальных цен! И тогда становится понятным, почему на самом деле проплаченная экскурсия начинается только после 12 дня -после посещения "изюминки" за полцены от тура дополнительно и "бесплатной"дегустации - да потому что на следующей остановке, первой - в заявленной экскурсии - тот же сыр, что тебе только что предлагали от 700 р и выше ты купишь за 250! И так далее, и так далее, и так далее.



Вывод. Ездить на такие экскурсии в целом адаптивно - действительно можно посетить за день все то, что самому будет сложно без личного транспорта (да и знаний). Культура страны - действительно раскроется благодаря экскурсоводу и это тоже большой плюс! Но. Дополнительные "поборы" которые всегда сопровождают такие экскурсии - будь то намоленный храм или бесплатная дегустация, где, как вы заметили, в отличие от других объектов никогда не лимитируют время, а все почему? Верно, потому что ждут до последнего клиента, пока он, бедолага, заплатит 3 цены за обычный товар, а все остальные что? Терпеливо ждут - фирма снова зарабатывает - так это работает. А подходит вам это или нет - каждый решает сам.



Всем ярких впечатлений и честного сервиса;)