Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Сухума

Увлекательное путешествие к христианским святыням Кавказа. Откройте для себя Новоафонский монастырь, древние крепости и живописные природные уголки
В начале нашей эры апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит прибыли на побережье Чёрного моря. Симон остался, чтобы проповедовать христианство на Кавказе. На месте его захоронения построили храм, а в
XIX веке основали монастырь.

Экскурсия включает посещение Новоафонского монастыря, собора Святого Пантелеймона, древней церкви с мощами Симона Кананита и других значимых мест. Также вас ждёт прогулка к пещере Симона Кананита и святому источнику. Завершится экскурсия в Новоафонском приморском парке

4.5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные христианские святыни
  • 🏰 Древние крепости и храмы
  • 🕍 Величественный Новоафонский монастырь
  • 🌊 Живописные природные ландшафты
  • 🚶‍♂️ Увлекательные прогулки и фотосессии
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Сухума© Мадина
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Сухума© Мадина
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Сухума© Мадина
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя19
ноя22
ноя26
ноя29
ноя3
дек
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Новоафонский монастырь
  • Собор Святого Пантелеймона
  • Церковь Симона Кананита
  • Платформа Псырцха
  • Пещера Симона Кананита
  • Анакопийская крепость
  • Новоафонский приморский парк

Описание экскурсии

  • Вы посетите Новоафонский монастырь, величественный собор Святого Пантелеймона и сверите часы по курантам, подаренным монастырю Александром III.
  • Осмотрите древнюю церковь, где покоятся мощи одного из 12 апостолов.
  • Сфотографируетесь на фоне красивой арочной плотины с водопадом.
  • Прогуляетесь к свисающей над озером ажурной царской беседке — старинной железнодорожной платформе «Псырцха».
  • Через реку Псырцха отправитесь к одной из главных святынь Абхазии — пещере Симона Кананита. Побываете в священном гроте, рассмотрите изображения крестов, иконы и лампады.
  • Посетите святой источник.
  • По желанию исследуете великолепные залы Новоафонской пещеры, одного из крупнейших подземных царств бывшего СССР. Те, кто не захочет спускаться в пещеру, смогут провести это время в других локация поблизости.
  • Затем вы спуститесь к Новоафонскому приморскому парку, где отдыхали Чехов и Горький. Выпьете чашечку ароматного кофе и полюбуетесь чёрными и белыми лебедями.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes (с кондиционером). Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания.
  • Дополнительные расходы: билеты в Новоафонскую пещеру — 700 ₽ за чел. Их заранее бронирует гид, чтобы избежать длинных очередей в кассах.
  • В пещере вы сможете провести 1,5 часа. Летом она открыта ежедневно, в остальные сезоны — в среду, четверг, субботу и воскресенье.
  • К участию в экскурсии не допускаются люди в нетрезвом состоянии.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Основную информацию гид даёт по пути, во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время.

в среду и субботу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1100 ₽
Дети до 12 лет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Сухуме
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
1
2
1
1
Ю
Юлия
1 окт 2025
В целом опытом довольны, но есть один, очень важный нюанс, которым "грешат" почти все такие экскурсии и это большой минус и то, почему я, как правило, на такие экскурсии и
не еду.

Итак, нас забрали от дома (несмотря на то, что для экскурсоводов мы жили не очень удобно) и это большой плюс! Спасибо! Иначе мы бы и не поехали экскурсией.

Экскурсовод и водитель - очень дружелюбны, приветливы, клиентоориентированы и это тоже большой плюс и украшение экскурсии.

НО! То, что называлось "изюминкой" экскурсии, которая на самом деле представлялась по цене 50% от самой экскурсии - это не только минус, это еще и неуважение к границам туристов. Первой остановкой в нашей экскурсии была та самая "изюминка", за которую нужно было оплатить, как я уже указала, 50% с носа от билета каждого участника, и внимание, экскурсовод действительно красиво рассказывает и действительно как будто спрашивает - ну что, поедем? На что поднимается только 1-2 руки, но мы едем! Да, место стоит того, чтобы его посмотреть, но почему не включить его открыто, без вот этих скрытых комиссий в карман экскурсоводу? Именно поэтому у вас сразу и не возьмут деньги - когда вы первым пунктом отправитесь на этот объект и уже после, оплачивая, скажете - а я не хочу посещать дополнительное место, вам скажут - так мы же его только что посетили! И вы вынуждены оплачивать - без желания на то и без согласия! Видел сама эти удивленные взоры на "а мы уже посетили".

Далее - вот эти бесплатные дегустации, которые - все время гадаю - платят фирме % от дохода? Или чьи-то родственники? Вторая остановка - те самые дегустации! Показывают красиво, дегустируют вкусно, но цены! В 3-5 раз дороже от реальных цен! И тогда становится понятным, почему на самом деле проплаченная экскурсия начинается только после 12 дня -после посещения "изюминки" за полцены от тура дополнительно и "бесплатной"дегустации - да потому что на следующей остановке, первой - в заявленной экскурсии - тот же сыр, что тебе только что предлагали от 700 р и выше ты купишь за 250! И так далее, и так далее, и так далее.

Вывод. Ездить на такие экскурсии в целом адаптивно - действительно можно посетить за день все то, что самому будет сложно без личного транспорта (да и знаний). Культура страны - действительно раскроется благодаря экскурсоводу и это тоже большой плюс! Но. Дополнительные "поборы" которые всегда сопровождают такие экскурсии - будь то намоленный храм или бесплатная дегустация, где, как вы заметили, в отличие от других объектов никогда не лимитируют время, а все почему? Верно, потому что ждут до последнего клиента, пока он, бедолага, заплатит 3 цены за обычный товар, а все остальные что? Терпеливо ждут - фирма снова зарабатывает - так это работает. А подходит вам это или нет - каждый решает сам.

Всем ярких впечатлений и честного сервиса;)

В целом опытом довольны, но есть один, очень важный нюанс, которым "грешат" почти все такие экскурсии
Марина
Марина
5 сен 2025
Мне очень понравилось. Прекрасная и внимательно экскурсовод . Насыщенная и интересная программа. Пещеры- бомба! На всю жизнь ощущения. Храм в Новом Афоне- внутреннее наслаждение и спокойствие. Спасибо!
Э
Эльвира
1 авг 2025
Замечательная и очень интересная экскурсия! Спасибо экскурсоводу,
Т
Татьяна
30 июл 2025
Экскурсоводом была Мадина!
Открытая, улыбчивая, очень располагает к себе, интересно рассказывает, с душой
Видно, что разбирается в материале
Предложила заехать в Собор Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны, очень атмосферное, намоленное место с невероятной
энергетикой.
Съездили в Новый Афон,а потом поехали в пещеру, очень рекомендую посетить пещеру, спускаешься на поезде в течении 3 мин и начинается экскурсия по 6 гротам из 9, детям было интересно
Малина за ранее заказала билеты и не было проблем с очередями, народу очень много!
Заезжали на дегустацию, этот момент можно и пропустить на мой взгляд, хотя если интересно познакомится с местным вином, сыром и колбасами, не плохой вариант.

Евгения
Евгения
23 июл 2025
Мне показалось экскурсия не совпадали с описанием на сайте. Мы не увидели грот Симона Кананита и святой источник.
Очень хотелось увидеть красивую беседку жд станции Псырцха. Но нам не сказали где она, и мы, видимо, до неё не дошли.
Мадина
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день!

Жаль, что мы не смогли оправдать ваше доверие!
Е
Екатерина
23 июл 2025
Очень сумбурный рассказ про историю страны, хотелось бы структурировать по датам (иначе получается 1 век, резко 19, потом 5 и тд). Перескоки с одной темы на другую и всё путается
по ходу.
Не рассчитали точно время, за 15-20 минут до назначенного времени входа в пещеру, срочно нужно было заехать поесть, в итоге опоздали, гид куда-то ушла с частью группы и увезли их обедать в другое место. Хорошо нашлись по итогу.
Наша цель поездки была пещера, что себя оправдало. Если ехали бы только на экскурсию, боюсь совсем бы разочаровались.

Мадина
Мадина
Ответ организатора:
очень жаль, что ваш не понравилась!
К
Кристина
23 июл 2025
Спасибо большое Маяне! Остались под впечатлением!
Н
Никита
20 июл 2025
Прекрасная экскурсия. Экскурсовод отлично все рассказывает и отвечает на интересующие вопросы. Рекомендую 100%.
О
Оксана
13 июл 2025
Очень интересная, информативная экскурсия. Гид и водитель супер!!!
О
Оксана
27 июн 2025
Необыкновенно
Ю
Юлия
15 мая 2025
Прекрасная, насыщенная и очень интересная экскурсия. За один день получилось посетить очень интересные места Нового Афона, открыла для себя это место. Рекомендую гида и экскурсию всем!

Входит в следующие категории Сухума

