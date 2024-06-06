Экскурсии по паркам Сухума

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Сухуме, цены от 1 539 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
127 отзывов
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
1 539 за человека
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
«В парке Принца Ольденбургского увидите коллекцию растений со всего мира»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
31 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии за один день. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного края
Начало: Сухум
«Вы увидите величественную Колоннаду и Приморский парк, где среди магнолий, олеандров и кипарисов читал свои произведения В»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 20 200 за всё до 8 чел.
Заповедное озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Заповедное озеро Рица: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рицинский национальный парк, узнайте его легенды и насладитесь видами каньонов, водопадов и озер
«Экосбор в национальном парке не включен в стоимость: 700 р»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
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    красивые точки, где мало туристов. Отдельно хочется написать про Юру, пунктуальный, внимательный и просто приятный человек! очень много рассказывал и отвечал на наши вопросы. Машина комфортная, кондиционер справлялся в жару 30+.

    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно, с юмором! Интересно было и пожилым и детям! 🔥👍
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
  • Е
    Евгения
    19 мая 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с легким акцентом - голос
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    Данила. Влюбляйтесь в Абхазию за один день - Данил сделает для этого все возможное и невозможное. Идеальный рассказчик, идеальный водитель (дорога к водопаду - 10 баллов из 10), идеальная скорая помощь в трудный момент - все это Данил. Отдельное спасибо за классные фото. Еще раз удачи, интересных маршрутов и больше хороших туристов.

    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с
  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Заповедное озеро Рица
    Хочу от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Алиаса за многогранную и содержательную экскурсию по заповедным местам Абхазии. Наша поездка на
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    озеро Рица сопровождалась интересными остановками в знаковых местах, из которых мы, помимо впечатлений, привезли с собой вкуснейшее домашнее вино, сыр, копченое мясо, сувениры. Алиас точно знает как угодить своим гостям, рассказывал интереснейшие исторические факты о жителях Абхазии, о войнах, о природных заповедниках. Благодарю от всей души!

    Хочу от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Алиаса за многогранную и содержательную экскурсию по заповедным местам
  • Н
    Наталия
    29 апреля 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Хочу поблагодарить Данила за прекрасную экскурсию. Накануне вечером направил напоминание, сверили часы, что очень важно. Экскурсия началась своевременно и прошла в дружеской и непринуждённой атмосфере. Интересная подача материала, гид ответил на все вопросы. Экскурсию однозначно рекомендую к посещению.
  • Н
    Нина
    23 апреля 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Данил замечательный рассказчик! Очень хорошо владеет материалом, Прекрасная нескучная подача истории Сухума. Интересные диалоги, искромётный юмор - всё это делает экскурсию живой. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    22 марта 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Спасибо Данилу за очень познавательное и интересное знакомство с Абхазией! Это было замечательно! Данил - прекрасный гид и рассказчик, уверенный
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    водитель и очень душевный человек. Раскрыл для нас красоту Абхазии,невероятные виды главных достопримечательностей! Прекрасно знает историю родного края,рассказал необыкновенные легенды,познакомил с традиционной кухней. Рекомендую всем на 100%. Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. В общем если вы в Абхазии, то к Данилу!!!

  • А
    Анна
    9 марта 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Очень рекомендую Данила в качестве гида! Очень контактный,коммуникабельный. Сумел раскрыть для нас красоту Абхазии так,что остались наиприятнейшие впечатления: хорошо знает
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    историю родного края, погрузил в историю Абхазии, познакомил с традиционной кухней и старался,чтобы каждый этап экскурсии прошел с максимальным комфортом для нас. Я очень рада своему выбору гида и очень его рекомендую всем! Ко всему он прекрасный уверенный водитель и отличный собеседник с прекрасным чувством юмора. Спасибо!

  • О
    Ольга
    19 сентября 2023
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Нет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал на вопросы. Наш гид Алхаз
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    - очень гостеприимный, заботливый, эрудированный. Интереснейший собеседник. Влюбил нас в страну. Путешествовали очень комфортно. Нас никто не торопил, маршрут можно скорректировать. Алхаз по нашей просьбе привез нас на винодельню, мы дома попробовали вино - оно бесподобно, жаль мало взяли) Обед в прекрасном ресторане, очень вкусно, шикарные виды. Мы в восторге. Хочется вернуться.

    Нет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал наНет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал наНет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал на

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Парки»

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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 1 539 до 20 200. Туристы уже оставили гидам 177 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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