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водитель и очень душевный человек. Раскрыл для нас красоту Абхазии,невероятные виды главных достопримечательностей! Прекрасно знает историю родного края,рассказал необыкновенные легенды,познакомил с традиционной кухней. Рекомендую всем на 100%. Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. В общем если вы в Абхазии, то к Данилу!!!