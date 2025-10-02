Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправляемся изучать не только Сухум, но и его окрестности! На экскурсии вы увидите фонтаны города, набережную Махаджиров, посетите парк Славы, Театральную площадь и площадь Свободы. По окончании экскурсии увидим руины затонувшего города Диоскурия. 3.5 4 отзыва

Кристина Ваш гид в Сухуме
Групповая экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 3 часа
Размер группы 1-20 человек
На чём проводится На автомобиле
Когда Среда и суббота с 18:00 до 21:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? На прогулке вы увидите важные объекты столицы и познакомитесь с историей не только Сухума, но и всей Абхазии. Мы поможем вам погрузиться в культуру Страны Души – расскажем о традициях народов Абхазии, историях сухумских улочек, домов и набережных. Важная информация: Сверьте часы - время в Абхазии московское (при пересечении границы часы могут перескочить).

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Коллонада на Сухумской горе

Площадь Свободы

Парк Славы

Набережная Махаджиров

Театральная площадь

Фонтаны

Руины древнего города Диоскурия Что включено Услуги гида

Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Место вашего проживания по городу Сухум Завершение: Место вашего проживания Когда и сколько длится? Когда: Среда и суббота с 18:00 до 21:00 Экскурсия длится около 3 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация Сверьте часы - время в Абхазии московское (при пересечении границы часы могут перескочить)