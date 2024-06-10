Сухумский обезьяний питомник – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Сухумский обезьяний питомник» в Сухуме, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Христианская Абхазия: по следам апостолов Христа
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Христианская Абхазия: По следам апостолов в Сухуме
Путешествие по святым местам Абхазии, где каждый камень хранит эхо древних проповедей и тайны веры
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Заброшки - забытое наследие прошлого
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Заброшки - забытое наследие прошлого
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Вечерний Сухум
На машине
3 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Сухум: исторические сокровища столицы
Присоединяйтесь к вечерней прогулке по Сухуму и откройте для себя его историю и культуру. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь красотой столицы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Среда и суббота с 18:00 до 21:00
3 мая в 18:00
7 мая в 18:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 июня 2024
    Заброшки - забытое наследие прошлого
    Гор-прекрасный гид, интересный в общении, много знающий об истории страны и посещаемых местах, а еще аккуратный водитель. Сама экскурсия позволяет почувствовать дух страны, места интересные и немного таинственные, включают воображение, а еще они очень фотогеничные. Очень понравилось)
  • В
    Валентина
    25 мая 2024
    Заброшки - забытое наследие прошлого
    Если вы, как и я, предпочитаете в экскурсии по заброшкам находиться рядом с человеком, который про них все-все знает, то вам сюда)) Гор очень интеллигентный, образованный человек, рассказывает с удовольствием, и видно, что дело свое уважает) Спасибо за ваш труд!
  • А
    Алла
    9 мая 2024
    Заброшки - забытое наследие прошлого
    Мы знали, что Абхазия - страна души. А благодаря душевной экскурсии с местным жителем узнали, что это республика с непростой
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    историей. Огромное спасибо экскурсоводу Гору за эту увлекательную прогулку. Грамотная речь, глубокие знания и лёгкая подача информации с интересными деталями. Ничего, кроме восторга!!! Такими и должны быть экскурсии. Помимо увлекательного рассказа Гор организовал вкусный обед с национальной кухней. Истинное Кавказское гостеприимство-прекрасный бонус. Однозначно рекомендую!!!

  • А
    Ангелина
    3 апреля 2024
    Христианская Абхазия: по следам апостолов Христа
    Эта чудесная экскурсия полностью раскрывает заявленную тему. Особую благодарность хочется сказать нашему гиду за чуткость и отзывчивость, за терпение и любовь к прекрасной Абхазии. Мы смогли во всех святых местах спокойно помолиться, нас не торопили. За это отдельное спасибо)
  • И
    Ирина
    6 марта 2024
    Христианская Абхазия: по следам апостолов Христа
    Грамотно составленный план экскурсии и знания гида особенностей республики позволили нам увидеть целую коллекцию бесценных христианских шедевров без больших скоплений людей. Мы душой отдохнули в этой поездке! Рекомендуем на все 100 гида и маршрут!
  • В
    Владимир
    2 февраля 2024
    Христианская Абхазия: по следам апостолов Христа
    Спасибо гиду Гору за то, что показал нам святые места Абхазии. Гор очень хорошо знает историю своего края и бережно
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    ее преподносит. Экскурсия очень интересная и познавательная, мы смогли прочувствовать атмосферу страны. Хочется вернуться снова в Абхазию. Гор внимательный и вежливый гид, всем кто еще думает брать ли экскурсию, ответ однозначно да. Рекомендуем данного гида и экскурсию, которую он проводит.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Сухумский обезьяний питомник»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Христианская Абхазия: по следам апостолов Христа
  2. Заброшки - забытое наследие прошлого
  3. Вечерний Сухум
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  5. Гегский водопад
  6. Самое главное
  7. Набережная
  8. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Сухумский обезьяний питомник" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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