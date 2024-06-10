Н Наталья Заброшки - забытое наследие прошлого Гор-прекрасный гид, интересный в общении, много знающий об истории страны и посещаемых местах, а еще аккуратный водитель. Сама экскурсия позволяет почувствовать дух страны, места интересные и немного таинственные, включают воображение, а еще они очень фотогеничные. Очень понравилось)

В Валентина Заброшки - забытое наследие прошлого Если вы, как и я, предпочитаете в экскурсии по заброшкам находиться рядом с человеком, который про них все-все знает, то вам сюда)) Гор очень интеллигентный, образованный человек, рассказывает с удовольствием, и видно, что дело свое уважает) Спасибо за ваш труд!

А Алла Заброшки - забытое наследие прошлого читать дальше историей. Огромное спасибо экскурсоводу Гору за эту увлекательную прогулку. Грамотная речь, глубокие знания и лёгкая подача информации с интересными деталями. Ничего, кроме восторга!!! Такими и должны быть экскурсии. Помимо увлекательного рассказа Гор организовал вкусный обед с национальной кухней. Истинное Кавказское гостеприимство-прекрасный бонус. Однозначно рекомендую!!! Мы знали, что Абхазия - страна души. А благодаря душевной экскурсии с местным жителем узнали, что это республика с непростой

А Ангелина Христианская Абхазия: по следам апостолов Христа Эта чудесная экскурсия полностью раскрывает заявленную тему. Особую благодарность хочется сказать нашему гиду за чуткость и отзывчивость, за терпение и любовь к прекрасной Абхазии. Мы смогли во всех святых местах спокойно помолиться, нас не торопили. За это отдельное спасибо)

И Ирина Христианская Абхазия: по следам апостолов Христа Грамотно составленный план экскурсии и знания гида особенностей республики позволили нам увидеть целую коллекцию бесценных христианских шедевров без больших скоплений людей. Мы душой отдохнули в этой поездке! Рекомендуем на все 100 гида и маршрут!