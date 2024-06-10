Индивидуальная
до 1 чел.
Христианская Абхазия: По следам апостолов в Сухуме
Путешествие по святым местам Абхазии, где каждый камень хранит эхо древних проповедей и тайны веры
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Заброшки - забытое наследие прошлого
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Сухум: исторические сокровища столицы
Присоединяйтесь к вечерней прогулке по Сухуму и откройте для себя его историю и культуру. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь красотой столицы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Среда и суббота с 18:00 до 21:00
3 мая в 18:00
7 мая в 18:00
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 июня 2024Гор-прекрасный гид, интересный в общении, много знающий об истории страны и посещаемых местах, а еще аккуратный водитель. Сама экскурсия позволяет почувствовать дух страны, места интересные и немного таинственные, включают воображение, а еще они очень фотогеничные. Очень понравилось)
- ВВалентина25 мая 2024Если вы, как и я, предпочитаете в экскурсии по заброшкам находиться рядом с человеком, который про них все-все знает, то вам сюда)) Гор очень интеллигентный, образованный человек, рассказывает с удовольствием, и видно, что дело свое уважает) Спасибо за ваш труд!
- ААлла9 мая 2024Мы знали, что Абхазия - страна души. А благодаря душевной экскурсии с местным жителем узнали, что это республика с непростой
- ААнгелина3 апреля 2024Эта чудесная экскурсия полностью раскрывает заявленную тему. Особую благодарность хочется сказать нашему гиду за чуткость и отзывчивость, за терпение и любовь к прекрасной Абхазии. Мы смогли во всех святых местах спокойно помолиться, нас не торопили. За это отдельное спасибо)
- ИИрина6 марта 2024Грамотно составленный план экскурсии и знания гида особенностей республики позволили нам увидеть целую коллекцию бесценных христианских шедевров без больших скоплений людей. Мы душой отдохнули в этой поездке! Рекомендуем на все 100 гида и маршрут!
- ВВладимир2 февраля 2024Спасибо гиду Гору за то, что показал нам святые места Абхазии. Гор очень хорошо знает историю своего края и бережно
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Сухумский обезьяний питомник»
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