Фотопрогулка по Сухуму предлагает уникальную возможность запечатлеть город с богатой историей. Маршрут включает набережную Махаджиров, старинные особняки и смотровые площадки. Гости смогут выбрать 30% из 100 сделанных кадров для обработки. Съёмка ведётся на профессиональную технику, а готовые фото предоставляются через Яндекс Диск. Присоединяйтесь к этому фотопутешествию и увезите с собой яркие воспоминания
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные кадры
- 🏛 Исторические места
- 🌅 Живописные виды
- 🚗 Комфортное передвижение
- 📅 Быстрая обработка фото
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Набережная Махаджиров
- Дом князя Чачба
- Вилла Алоизи
- Драматический театр имени Чанба
- Вилла Даль
- Ботанический сад
- Сухумская гора
Описание фото-прогулки
Мы проедем по такому маршруту:
- Набережная Махаджиров с её мягким светом и пальмами на фоне залива
- Дом князя Чачба и вилла Алоизи — атмосферные особняки с историей
- Драматический театр имени Чанба и вилла Даль
- Уютные аллеи Ботанического сада
- Сухумская гора и смотровая площадка фуникулёра
На фотопрогулке могу рассказать об истории Сухума — глубоко или общими мазками в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
- В день прогулки вы получите от 100 кадров и сможете выбрать 30% из них под обработку. Готовые фото я вышлю в течение недели через Яндекс Диск
- Снимаю на Sony a7 III, оптика Carl Zeiss
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Estima 5
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 174 туристов
Здравствуйте, меня зовут Андрей! Я профессиональный гид, фотограф и экскурсовод, родом из Сухума. Занимаюсь экскурсионными фототурами с 2010 года, знаю, насколько это ответственная работа, и подхожу к ней с любовью. Представляю команду профи-гидов-фотографов. Абхазия уникальна и красива — с удовольствием покажем вам все её прекрасные места!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кристина
2 сен 2025
Очень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделал нам СУПЕРСКИЕ фото, спасибо мы довольны!
