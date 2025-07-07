Индивидуальная
до 7 чел.
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума
Пройти по следам святых, раствориться в природе и услышать о первой ГЭС
Завтра в 10:00
8 июл в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Символы Нового Афона
Откройте тайны Нового Афона: монастырь, пещера и крепость ждут вас. Погрузитесь в историю и красоту Абхазии на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
8 июл в 10:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
Полюбоваться горными красотами Абхазии и принять лечебные грязевые ванны
Начало: В центре Сухума
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «По Абхазии»
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