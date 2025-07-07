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Экскурсии из Гагры по Абхазии

Найдено 3 экскурсии в категории «По Абхазии» в Сухуме, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума
Пройти по следам святых, раствориться в природе и услышать о первой ГЭС
Завтра в 10:00
8 июл в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Символы Нового Афона
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Символы Нового Афона
Откройте тайны Нового Афона: монастырь, пещера и крепость ждут вас. Погрузитесь в историю и красоту Абхазии на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
8 июл в 10:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
На автобусе
4.5 часа
Групповая
до 19 чел.
Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
Полюбоваться горными красотами Абхазии и принять лечебные грязевые ванны
Начало: В центре Сухума
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1300 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «По Абхазии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума
  2. Символы Нового Афона
  3. Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Новоафонский монастырь
  5. Ущелье Черниговка
  6. Гегский водопад
  7. Самое главное
  8. Набережная
  9. Термальные источники Кындыг
  10. Гора Мамдзышха
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "По Абхазии" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 15 000.
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2025 год по абхазии, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь