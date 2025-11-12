10 отзывов оставили туристы

Я приглашаю познакомиться с историей Аргентины и с архитектурой Буэнос-Айреса. Во время экскурсии вы узнаете об основных исторических перипетиях, о том, как изменился облик города при переходе от колонии к республике и почему именно Буэнос-Айрес называют Парижем Латинской Америки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сперва мы проедем по самой широкой в мире улице – улице 9 июля, мимо первой синагоги города и направимся к политическому центру. Мы окажемся на исторической площади Мая на месте основания города. Там мы увидим розовый дом (правительственную резиденцию) с балконом, с которого обычно выступала Эвита. Там же мы увидим кабильдо, колониальное здание муниципалитета, и кафедральный собор.

Затем мы двинемся в колониальный район Сан Тельмо, с его мощёными улицами и антикварными магазинами, место жительства богемы и художников. Мы пройдёмся вокруг площади Доррего, где каждое воскресенье тысячи туристов посещают блошиный рынок, который действует здесь уже полвека.

Наше путешествие продолжится в районе Ла Боки с его расписными домиками, где находятся мастерские и студии художников. Мы прогуляемся вдоль по улице Каминито, чтобы вдохнуть характерную атмосферу этого района с его любовью к танго и футболу.

А затем продолжим нашу экскурсию в Пуэрто Мадеро. Это новый жилой район возле реки с красивой набережной со стоянкой яхт. В этом районе несколько дизайнерских отелей, современная архитектура, шикарные рестораны и элитная недвижимость.

Оставив Пуэрто Мадеро, по дороге к северной части города мы проедем мимо Ретиро — первого железнодорожного вокзала столицы, где мы увидим английскую башню. Следующей остановкой станет район Палермо, мы проедем мимо его озёр, розария и огромных парков — любимого места портеньос (жителей порта), для совершения длительных пеших прогулок и занятий спортом.

И завершим наш программу на Реколете, в самом престижном районе города, где посетим церковь в колониальном стиле Наша Леди Пилар, вторую самую старую в городе, и зайдём на легендарное кладбище, чтобы посетить могилу Евы Перон, супруги президента Хуана Доминго Перона, снискавшей огромную любовь у своего народа и прославившейся под именем Эвита.