10 отзывов оставили туристы

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Познакомиться с городом

Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
Я приглашаю познакомиться с историей Аргентины и с архитектурой Буэнос-Айреса.

Во время экскурсии вы узнаете об основных исторических перипетиях, о том, как изменился облик города при переходе от колонии к республике и почему именно Буэнос-Айрес называют Парижем Латинской Америки.
5
33 отзыва
Познакомиться с городом
Познакомиться с городом
Познакомиться с городом

Описание экскурсии

Сперва мы проедем по самой широкой в мире улице – улице 9 июля, мимо первой синагоги города и направимся к политическому центру. Мы окажемся на исторической площади Мая на месте основания города. Там мы увидим розовый дом (правительственную резиденцию) с балконом, с которого обычно выступала Эвита. Там же мы увидим кабильдо, колониальное здание муниципалитета, и кафедральный собор.

Затем мы двинемся в колониальный район Сан Тельмо, с его мощёными улицами и антикварными магазинами, место жительства богемы и художников. Мы пройдёмся вокруг площади Доррего, где каждое воскресенье тысячи туристов посещают блошиный рынок, который действует здесь уже полвека.

Наше путешествие продолжится в районе Ла Боки с его расписными домиками, где находятся мастерские и студии художников. Мы прогуляемся вдоль по улице Каминито, чтобы вдохнуть характерную атмосферу этого района с его любовью к танго и футболу.

А затем продолжим нашу экскурсию в Пуэрто Мадеро. Это новый жилой район возле реки с красивой набережной со стоянкой яхт. В этом районе несколько дизайнерских отелей, современная архитектура, шикарные рестораны и элитная недвижимость.

Оставив Пуэрто Мадеро, по дороге к северной части города мы проедем мимо Ретиро — первого железнодорожного вокзала столицы, где мы увидим английскую башню. Следующей остановкой станет район Палермо, мы проедем мимо его озёр, розария и огромных парков — любимого места портеньос (жителей порта), для совершения длительных пеших прогулок и занятий спортом.

И завершим наш программу на Реколете, в самом престижном районе города, где посетим церковь в колониальном стиле Наша Леди Пилар, вторую самую старую в городе, и зайдём на легендарное кладбище, чтобы посетить могилу Евы Перон, супруги президента Хуана Доминго Перона, снискавшей огромную любовь у своего народа и прославившейся под именем Эвита.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 276 туристов
Мы - интернациональная русско-аргентинская семья Герман и Ксения: мне 33 года, я родилась в Москве, в 2005 году закончила МГОУ по специальности менеджмент организации, а затем Санкт-Петербургскую академию пост-дипломного педагогического
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образования по специальности практический психолог. С 2007 года живу в Аргентине, семья моего мужа аргентинца помогла мне впитать местные традиции и быстро освоиться, на что у меня самой ушло бы намного больше лет жизни. Моя любовь к Буэнос-Айресу привела мне к решению стать гидом. Я работаю внештатным гидом в Буэнос-Айресе с 2008 года, оказывая услуги некоторым туристическим агентствам Москвы, Киева и США. Владею русским, английским и испанским языками, изучаю португальский.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
2
3
2
1
Евгений
Как первое знакомство с Буэнос Айресом, с которым для знакомства конечно нужно намного больше времени, эта экскурсия, очень содержательна и для людей, которые не готовы передвигаться по городу только пешком и на общественном транспорте, очень подходит. Ксенья, доброжелательна, внимательна к просьбам, гибко подходит к местам начала и окончания экскурсии, и достаточно информативна.
Как первое знакомство с Буэнос Айресом, с которым для знакомства конечно нужно намного больше времени, эта
Как первое знакомство с Буэнос Айресом, с которым для знакомства конечно нужно намного больше времени, эта
Как первое знакомство с Буэнос Айресом, с которым для знакомства конечно нужно намного больше времени, эта
Как первое знакомство с Буэнос Айресом, с которым для знакомства конечно нужно намного больше времени, эта
Как первое знакомство с Буэнос Айресом, с которым для знакомства конечно нужно намного больше времени, эта
Как первое знакомство с Буэнос Айресом, с которым для знакомства конечно нужно намного больше времени, эта
Как первое знакомство с Буэнос Айресом, с которым для знакомства конечно нужно намного больше времени, эта
Как первое знакомство с Буэнос Айресом, с которым для знакомства конечно нужно намного больше времени, эта
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Игорь
Большое спасибо Ксении за прекрасную экскурсию. Я ехал в Буэнос-Айрес без каких-либо ожиданий, как в город, который закрывал путешествие по сложному маршруту, но теперь просто без ума от города и
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хочу обязательно сюда вернуться. Ксения раскрыла город с разных сторон, показав как богатую часть его жизни, так и район Бока, где, скажем так, не стоит появляться вечером) Также Ксения помогла с покупками сувениров и рассказала куда стоит сходить в свободное время, что крайне ценно. Если хотите познакомиться с городом, то очень рекомендую Ксению.

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Борис
Ксения нас влюбила в Буэнос Аиркс! Это было неповторимо!
Мы очень рекомендуем Ксению для всех желающих посетить Париж Южной Америки! Ксения мы вам Безумно Благодарны!
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Katerina
Спасибо большое Ксении за интересную и разностороннюю экскурсию. Знание города и его жизни позволяет Ксении легко изменять план экскурсиии,исходя из запросов путешественников. При этом экскурсия остается очень интересной и познавательной. Отдельное спасибо Герману за безопасное вождение и знание русского языка. 🙂 Безусловно рекомендуем всем.
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Fedor
Прекрасный гид со знанием города и окрестностей. Полезные советы. с уверенностью рекомендую!
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Жанна
Все было отлично. Наш день в Буэнос-Айресе удался в том числе благодаря этой экскурсии и экскурсоводу. Ксения - пунктуальный, профессиональный гид, отработала на 100 процентов, построилась под наши интересы, проявляла искреннюю заинтересованность в том, чтоб туристы остались довольны. Ни капли не пожалели о потраченных деньгах и времени. Рекомендуем.
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