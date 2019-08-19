10 отзывов оставили туристы

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Познакомиться с городом

Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

$290 за экскурсию

У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Ксения
Задать вопросОбычно отвечает за 20 ч.
Ксения – Гид в Буэнос-Айресе
Я приглашаю познакомиться с историей 📖 Аргентины и с архитектурой Буэнос-Айреса.

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете об основных исторических перипетиях, о том, как изменился облик города при переходе от колонии к республике и почему именно Буэнос-Айрес называют Парижем Латинской Америки.
Познакомиться с городом
Познакомиться с городом

Сперва мы проедем по самой широкой в мире улице – улице 9 июля, мимо первой синагоги города и направимся к политическому центру. Мы окажемся на исторической площади Мая на месте основания города. Там мы увидим розовый дом (правительственную резиденцию) с балконом, с которого обычно выступала Эвита. Там же мы увидим кабильдо, колониальное здание муниципалитета, и кафедральный собор.

Затем мы двинемся в колониальный район Сан Тельмо, с его мощеными улицами и антикварными магазинами, место жительства богемы и художников. Мы пройдемся вокруг площади Доррего, где каждое воскресенье тысячи туристов посещают блошиный рынок, который действует здесь уже полвека.

Наш тур продолжится в районе Ла Боки с его расписными домиками, где находятся мастерские и студии художников. Мы прогуляемся вдоль по улице Каминито, чтобы вдохнуть характерную атмосферу этого района с его любовью к танго и футболу.

А затем продолжим нашу экскурсию в Пуэрто Мадеро. Это новый жилой район возле реки с красивой набережной со стоянкой яхт. В этом районе несколько дизайнерских отелей, современная архитектура, шикарные рестораны и элитная недвижимость.

Оставив Пуэрто Мадеро, по дороге к северной части города мы проедем мимо Ретиро — первого железнодорожного вокзала столицы, где мы увидим английскую башню. Следующей остановкой станет район Палермо, мы проедем мимо его озер, розария и огромных парков — любимого места портеньос (жителей порта), для совершения длительных пеших прогулок и занятий спортом.

И завершим наш тур на Реколете, в самом престижном районе города, где посетим церковь в колониальном стиле Наша Леди Пилар, вторую самую старую в городе, и зайдем на легендарное кладбище, чтобы посетить могилу Евы Перон, супруги президента Хуана Доминго Перона, снискавшей огромную любовь у своего народа и прославившейся под именем Эвита.

Познакомиться с городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Мы - интернациональная русско-аргентинская семья Герман и Ксения: мне 33 года, я родилась в Москве, в 2005 году закончила МГОУ по специальности менеджмент организации, а затем Санкт-Петербургскую академию пост-дипломного педагогического образования по специальности практический психолог. С 2007 года живу в Аргентине, семья моего мужа аргентинца помогла мне впитать местные традиции и быстро освоиться, на что у меня самой ушло бы намного больше лет жизни. Моя любовь к Буэнос-Айресу привела мне к решению стать гидом. Я работаю внештатным гидом в Буэнос-Айресе с 2008 года, оказывая услуги некоторым туристическим агентствам Москвы, Киева и США. Владею русским, английским и испанским языками, изучаю португальский.
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10 отзывов оставили туристы

Яков
19 августа 2019
Отличная экскурсия, много интересных фактов и достаточно свободный маршрут.
8 мая 2019
Спасибо огромное Ксении за экскурсию! Очень приятный и знающий экскурсовод. Человек, который любит город, страну и людей, которые здесь живут. 4 часа пролетели незаметно. Ксения показала нам основные районы БА, рассказала об их истории, особенностях, и на машине нас провезла по всему городу. Мы побывали в Лабоке, Риколете, Сан-Тельмо, на блошинном рынке и кладбище. А после экскурсии Ксения нас доставила на обед в замечательный ресторан. Рекомендуем Ксению, как знающего и доброжелательного гида. Очень приятная и позитивная девушка.
22 марта 2019
Отличная экскурсия! Все понравилось!
22 февраля 2019
Заказывали ознакомительную экскурсию по Буэнос Айресу. Все очень грамотно постоено, чувствуется, что гид на самом деле знает город, можно было задавать любые вопросы и получить на них подробный ответ. Ненавязчивая, легкая экскурсия. Нам очень понравилась, рекомендуем.
5 февраля 2019
Ксения любит город и очень искренне хочет показать его с лучшей стороны, дать возможность увидеть все самое интересное. При этом она не загружает цифрами и именами, а создаёт целостную картину.. Хорошая продуманность маршрута, внимательное отношение к потребностям туриста, желание и умение сделать так, чтобы во время прогулки было комфортно, оставили очень приятное впечатление.
11 декабря 2018
Ксения настоящий профессионал своего дела. Очень интересно и познавательно. Ни на грамм не пожалел, что заказ экскурсию с Ксенией.
27 декабря 2017
Спасибо огромное Ксении. Я был на экскурсии с двумя подростками и переживал, что им опять будет ничего не интересно. Но дети после 4-х часов с Ксенией остались очень довольны. И это в 30-ти градусную жару почти сразу после 14ти часового ночного перелета!
6 августа 2015
Замечательная экскурсия! За небольшой период времени нам были показаны основные районы столицы, причем экскурсия была составлена таким образом, что мы получили полное представление о традициях, истории и настоящей жизни не только столицы, но и всей страны. Обширные знания Ксении и её желание максимально с нами поделиться ими, дали нам такую возможность). Огромная благодарность Ксении и её супругу Герману за прекрасную экскурсию! А также всей команде Трипстера, т. к. мы опять не ошиблись, воспользовавшись рекомендациями Трипстера по выбору гида). Спасибо!!!
Борис
19 мая 2015
Увлекательно, информативно, красиво. Советуем всем, кто хочет влюбиться в город и получить ответы на все интересующие вопросы!
3 марта 2015
Замечательная экскурсия!!!! Получили очень много интересной информации, любовь Ксении к этому городу передалась и нам. Эти несколько часов пролетели как мгновение. Получили ответы на все интересующие нас вопросы. Большое спасибо, было очень интересно и весело! Рекомендуем!!!!!

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